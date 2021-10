Chiến lược giúp Ấn Độ giảm 10 lần giá xét nghiệm Covid-19

Chi phí xét nghiệm PCR tại Ấn Độ giảm từ 70 USD xuống 7 USD, sau khi nước này tự sản xuất dụng cụ và sinh phẩm xét nghiệm.

Trong làn sóng Covid-19 đầu tiên hồi mùa xuân năm ngoái, Sanchi Jawa và Harish Jawa, người cha 59 tuổi của cô, nhận thấy họ có triệu chứng nhiễm virus. Vì vậy, cha con Jawa quyết định tự cách ly và xét nghiệm, nhưng điều này không dễ thực hiện vào thời điểm đó.

Hai cha con phải gọi điện nhiều lần đến một số phòng thí nghiệm tư nhân ở thủ đô New Delhi để được xét nghiệm PCR, phương pháp được cho là chính xác nhất trong phát hiện ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, chi phí mỗi lần xét nghiệm lên tới gần 70 USD.

Sanchi, nhân viên tiếp thị 29 tuổi và cha cô, một doanh nhân thành đạt, đủ khả năng chi trả phí xét nghiệm. Tuy nhiên, mức giá này quá đắt đỏ đối với đa số người dân Ấn Độ, quốc gia có thu nhập bình quân đầu người là 160 USD mỗi tháng, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới. "Những người bình thường cũng nên được tiếp cận với xét nghiệm PCR", Sanchi nêu ý kiến.

Để giải quyết vấn đề này, chính phủ Ấn Độ, dưới sự tài trợ từ Quỹ Rockefeller, đã nhanh chóng giao nhiệm vụ tìm cách tự sản xuất dụng cụ xét nghiệm nCoV trong nước cho Trung tâm Nền tảng Tế bào và Phân tử (C-CAMP), trung tâm đổi mới sinh học tiên tiến nhất đất nước.

Một nhà khoa học làm việc trong phòng thí nghiệm của Huwel Lifesciences, hãng sản xuất kit xét nghiệm nCoV tại Hyderabad, Ấn Độ, hôm 7/10. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, đây không phải nhiệm vụ đơn giản bởi hầu hết dụng cụ dùng trong xét nghiệm PCR, bao gồm máy trộn mẫu, không được sản xuất tại Ấn Độ mà phải nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc, khiến chi phí xét nghiệm tăng cao. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu gần như tê liệt, việc giao hàng cũng bị đình trệ trên diện rộng.

Thêm vào đó, Ấn Độ chưa bao giờ sản xuất rộng rãi thuốc thử, các đoạn mồi và những hóa chất khác dùng để phân tích và phát hiện virus. Ngay cả những phụ kiện như ống đựng mẫu cũng phải dựa vào hàng nhập khẩu.

Bất chấp nhiều khó khăn, chương trình do C-CAMP dẫn dắt, hợp tác với các nhà sản xuất công nghệ y tế Ấn Độ và được hãng tư vấn Tata hỗ trợ, đã tạo ra sự thay đổi nhanh chóng. Họ đẩy mạnh tự sản xuất các dụng cụ và sinh phẩm dùng trong xét nghiệm nCoV, thiết lập thêm các phòng thí nghiệm trên cả nước.

Kết quả là Ấn Độ đã tăng từ 14 phòng thí nghiệm có khả năng tiến hành xét nghiệm nCoV vào tháng 2/2020 lên hơn 1.500 cơ sở trong vòng 6 tháng. Ấn Độ hiện có gần 3.000 phòng thí nghiệm có thể xét nghiệm nCoV. Tại một số khu vực của đất nước, giá xét nghiệm PCR chỉ còn 7 USD, giảm gần 10 lần so với thời kỳ đầu đại dịch.

Việc có sẵn sinh phẩm xét nghiệm trong nước còn giúp Ấn Độ tự sản xuất các kit xét nghiệm giá rẻ, chỉ khoảng 0,5 USD một bộ nếu mua sỉ từ nhà sản xuất. Bên cạnh đó, chính quyền Ấn Độ giờ đây có thể miễn phí xét nghiệm PCR cho những người không đủ khả năng chi trả, đồng thời đặt ra giá trần thấp cho các xét nghiệm có trả phí tại phòng thí nghiệm tư nhân.

Lalith Kishore, giám đốc điều hành chương trình mở rộng xét nghiệm nCoV tại C-CAMP, cho biết sự hợp tác giữa lĩnh vực công và tư nhân đã giúp hơn 160 công ty Ấn Độ đổi mới, thiết lập các cơ chế và cùng sản xuất hơn 1 triệu kit xét nghiệm PCR mỗi ngày.

"Rất nhiều công ty trong số đó đã tạo điều kiện để đảo ngược hoàn toàn sự phụ thuộc của chúng tôi vào hàng nhập khẩu phục vụ quá trình chẩn đoán", Kishore đánh giá.

Với năng lực xét nghiệm nCoV ngày càng gia tăng, Ấn Độ đã tiến hành tổng cộng hơn 580 triệu lượt xét nghiệm. Hơn một triệu xét nghiệm vẫn được thực hiện mỗi ngày, và 80% số kit được sử dụng hiện nay do Ấn Độ sản xuất hoàn toàn.

Manisha Bhinge, giám đốc điều hành Chương trình và Sáng kiến Y tế tại Quỹ Rockefeller, tổ chức đã cung cấp 3,5 triệu USD cho C-CAMP, tin rằng việc thúc đẩy năng lực xét nghiệm nCoV có thể giúp các chuyên gia y tế xây dựng những chính sách kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn.

Điều này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong làn sóng lây nhiễm thứ hai đầy chết chóc tại Ấn Độ, với hơn 400.000 ca nhiễm nCoV được phát hiện mỗi ngày và đạt đỉnh hồi tháng 5. "Mức độ của cuộc khủng hoảng sẽ còn lớn hơn đáng kể nếu chúng tôi không có sẵn năng lực xét nghiệm", Bhinge nhận định.

Bhinge nói thêm rằng chính sách thúc đẩy tự sản xuất kit và sinh phẩm xét nghiệm nCoV không chỉ giúp Ấn Độ chống dịch, mà còn tạo ra một thị trường mới nhằm phục vụ những quốc gia muốn mua kit và công nghệ chẩn đoán. "Các nước thu nhập thấp và trung bình giờ đây có thể tiếp cận công nghệ y tế giá cả phải chăng ổn định và đảm bảo hơn", bà cho hay.

Các xét nghiệm PCR giá rẻ, đôi khi miễn phí, đã giúp hàng triệu người Ấn Độ có cơ hội tiếp cận phương pháp xét nghiệm được coi là "tiêu chuẩn vàng", như tài xế 23 tuổi Mohit Dabla, người chỉ kiếm được 300 USD mỗi tháng.

Sau khi xuất hiện các triệu chứng nhiễm nCoV hồi tháng 9, Dabla được cấp trên yêu cầu xét nghiệm PCR. Anh may mắn được một trạm y tế gần nhà do chính quyền vận hành tại New Delhi xét nghiệm miễn phí.

"Tôi không thể nào trả 70 USD cho một xét nghiệm", Dabla cho hay.

Ánh Ngọc (Theo AP)