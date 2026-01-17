Chiến dịch truy quét nhập cư gây hỗn loạn ở Minneapolis

Chiến dịch được tăng cường về quy mô từ ngày 6/1, khi DHS thông báo huy động 2.000 đặc vụ ICE đến bang này, mô tả đây là "chiến dịch truy quét lớn nhất lịch sử Mỹ".

Khoảng 3/4 lực lượng tham gia đến từ đơn vị Thực thi và Trục xuất của ICE, bên cạnh các đặc vụ ICE chuyên điều tra về gian lận, buôn người và lao động trái phép, cùng lực lượng Hải quan và Biên phòng Mỹ.