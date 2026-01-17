Chiến dịch truy quét nhập cư gây hỗn loạn ở Minneapolis

Từ tháng 12/2025, Bộ An Ninh Nội địa Mỹ (DHS) bắt đầu tăng cường hoạt động truy quét nhập cư tại vùng đô thị Twin Cities, gồm hai thành phố Minneapolis và St. Paul thuộc bang Minnesota, với khoảng 100 đặc vụ liên bang.
Trong ảnh, các đặc vụ ICE bịt mặt, mang súng tuần tra trên đường, chặn một người đàn ông gần Karmel Mall để kiểm tra tình trạng cư trú ngày 10/12/2025.
Từ tháng 12/2025, Bộ An Ninh Nội địa Mỹ (DHS) bắt đầu tăng cường hoạt động truy quét nhập cư tại vùng đô thị Twin Cities, gồm hai thành phố Minneapolis và St. Paul thuộc bang Minnesota, với khoảng 100 đặc vụ liên bang.
Trong ảnh, các đặc vụ ICE bịt mặt, mang súng tuần tra trên đường, chặn một người đàn ông gần Karmel Mall để kiểm tra tình trạng cư trú ngày 10/12/2025.
Chiến dịch được tăng cường về quy mô từ ngày 6/1, khi DHS thông báo huy động 2.000 đặc vụ ICE đến bang này, mô tả đây là "chiến dịch truy quét lớn nhất lịch sử Mỹ".
Khoảng 3/4 lực lượng tham gia đến từ đơn vị Thực thi và Trục xuất của ICE, bên cạnh các đặc vụ ICE chuyên điều tra về gian lận, buôn người và lao động trái phép, cùng lực lượng Hải quan và Biên phòng Mỹ.
Chiến dịch được tăng cường về quy mô từ ngày 6/1, khi DHS thông báo huy động 2.000 đặc vụ ICE đến bang này, mô tả đây là "chiến dịch truy quét lớn nhất lịch sử Mỹ".
Khoảng 3/4 lực lượng tham gia đến từ đơn vị Thực thi và Trục xuất của ICE, bên cạnh các đặc vụ ICE chuyên điều tra về gian lận, buôn người và lao động trái phép, cùng lực lượng Hải quan và Biên phòng Mỹ.
Hỗn loạn bùng phát vào ngày 7/1, khi một đặc vụ ICE nổ súng bắn chết nữ tài xế Rene Nicole Good, 37 tuổi, trong cuộc chạm trán tại Minneapolis.
Chính quyền liên bang mô tả hành động của Good là "khủng bố" và đặc vụ ICE nổ súng là nhằm tự vệ, khi tính mạng bị đe dọa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đặc vụ ICE đã sử dụng vũ lực sát thương quá mức trong tình huống này, đồng thời đặt câu hỏi về cách huấn luyện và chiến thuật họ đang sử dụng khi bắt người.
Vụ nổ súng khiến người dân Minnesota và nhiều thành phố lớn khác ở Mỹ phẫn nộ, đổ ra đường biểu tình, đòi công lý cho Good, yêu cầu điều tra đặc vụ ICE.
FBI đang tiếp quản điều sự việc, song giới chức bang Minnesota ngày 9/1 tuyên bố tự mở điều tra hình sự, cáo buộc FBI từ chối hợp tác với các điều tra viên bang.
Vụ nổ súng khiến người dân Minnesota và nhiều thành phố lớn khác ở Mỹ phẫn nộ, đổ ra đường biểu tình, đòi công lý cho Good, yêu cầu điều tra đặc vụ ICE.
FBI đang tiếp quản điều sự việc, song giới chức bang Minnesota ngày 9/1 tuyên bố tự mở điều tra hình sự, cáo buộc FBI từ chối hợp tác với các điều tra viên bang.
Các cuộc biểu tình không khiến ICE chùn bước, mà tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm tra người nhập cư bằng cách chặn xe, kiểm tra giấy tờ trên đường phố, trong khu dân cư, nơi công cộng.
Trong ảnh, các đặc vụ liên bang ngày 12/1 kiểm tra tình trạng nhập cư của một thanh niên ở Minneapolis. Thanh niên này sau đó bị bắt vì không xuất trình được giấy tờ chứng minh tình trạng lưu trú hợp pháp.
Các cuộc biểu tình không khiến ICE chùn bước, mà tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm tra người nhập cư bằng cách chặn xe, kiểm tra giấy tờ trên đường phố, trong khu dân cư, nơi công cộng.
Trong ảnh, các đặc vụ liên bang ngày 12/1 kiểm tra tình trạng nhập cư của một thanh niên ở Minneapolis. Thanh niên này sau đó bị bắt vì không xuất trình được giấy tờ chứng minh tình trạng lưu trú hợp pháp.
Một người ủng hộ ICE cầm cờ đứng bên ngoài tòa nhà liên bang Bishop Henry Whipple ở trung tâm Minneapolis. Đây là địa điểm tập trung thường xuyên của cả người ủng hộ và phản đối ICE.
Một người ủng hộ ICE cầm cờ đứng bên ngoài tòa nhà liên bang Bishop Henry Whipple ở trung tâm Minneapolis. Đây là địa điểm tập trung thường xuyên của cả người ủng hộ và phản đối ICE.
Một đặc vụ liên bang dừng xe, quét khuôn mặt tài xế để kiểm tra tình trạng lưu trú trên cơ sở dữ liệu hôm 13/1.
Một đặc vụ liên bang dừng xe, quét khuôn mặt tài xế để kiểm tra tình trạng lưu trú trên cơ sở dữ liệu hôm 13/1.
Đặc vụ ICE bắt một thanh niên tại nơi ở vào ngày 13/1.
Bang Minnesota ngày 12/1 khởi kiện chính quyền Trump, yêu cầu cấm các đặc vụ liên bang đe dọa dùng vũ lực với người không thuộc diện bị bắt, buộc họ phải đeo thẻ nhận dạng, sử dụng camera gắn trên người và không bịt kín khuôn mặt.
Đặc vụ ICE bắt một thanh niên tại nơi ở vào ngày 13/1.
Bang Minnesota ngày 12/1 khởi kiện chính quyền Trump, yêu cầu cấm các đặc vụ liên bang đe dọa dùng vũ lực với người không thuộc diện bị bắt, buộc họ phải đeo thẻ nhận dạng, sử dụng camera gắn trên người và không bịt kín khuôn mặt.
Một đặc vụ liên bang xịt hơi cay vào người phản đối trong chiến dịch bắt bớ người nhập cư ở Minneapolis.
Một đặc vụ liên bang xịt hơi cay vào người phản đối trong chiến dịch bắt bớ người nhập cư ở Minneapolis.
Người đàn ông rửa mắt sau khi dính khói hơi cay trong một cuộc đụng độ giữa người dân và các đặc vụ liên bang, ngày 13/1.
Người phát ngôn DHS Tricia McLaughlin cho biết cơ quan này đã bắt hơn 1.000 người với cáo buộc phạm các tội nghiêm trọng, song từ chối công bố đầy đủ quy mô và chi tiết chiến dịch truy quét với lý do "bảo đảm an toàn cho các đặc vụ".
Người đàn ông rửa mắt sau khi dính khói hơi cay trong một cuộc đụng độ giữa người dân và các đặc vụ liên bang, ngày 13/1.
Người phát ngôn DHS Tricia McLaughlin cho biết cơ quan này đã bắt hơn 1.000 người với cáo buộc phạm các tội nghiêm trọng, song từ chối công bố đầy đủ quy mô và chi tiết chiến dịch truy quét với lý do "bảo đảm an toàn cho các đặc vụ".
Đặc vụ liên bang đập vỡ kính ôtô của một tài xế nghi là người nhập cư bất hợp pháp, tại một trạm xăng ở St. Paul. Người đàn ông này sau đó bị lôi ra ngoài và bị bắt do không xuất trình được giấy tờ chứng minh cần thiết.
Đặc vụ liên bang đập vỡ kính ôtô của một tài xế nghi là người nhập cư bất hợp pháp, tại một trạm xăng ở St. Paul. Người đàn ông này sau đó bị lôi ra ngoài và bị bắt do không xuất trình được giấy tờ chứng minh cần thiết.
Đặc vụ liên bang quật ngã người bị nghi là nhập cư trái phép tại một khu phố ở Minneapolis hôm 13/1.
Sau khi các cuộc biểu tình phản đối ICE bùng phát ở Minnesota, DHS tiếp tục thông báo huy động thêm hàng trăm đặc vụ liên bang đến Minneapolis.
Đặc vụ liên bang quật ngã người bị nghi là nhập cư trái phép tại một khu phố ở Minneapolis hôm 13/1.
Sau khi các cuộc biểu tình phản đối ICE bùng phát ở Minnesota, DHS tiếp tục thông báo huy động thêm hàng trăm đặc vụ liên bang đến Minneapolis.
Đặc vụ ICE khống chế và bắt một phụ nữ khỏi nơi ở ngày 13/1.
Khu vực đô thị Minneapolis hiện là một trong những nơi tập trung nhiều đặc vụ của DHS hơn bất kỳ thành phố nào ở Mỹ. Một số tờ báo ước tính số lượng đặc vụ liên bang ở Minneapolis có thể lên tới 3.000 người, lớn hơn tổng biên chế của 10 sở cảnh sát đô thị hàng đầu Mỹ.
Đặc vụ ICE khống chế và bắt một phụ nữ khỏi nơi ở ngày 13/1.
Khu vực đô thị Minneapolis hiện là một trong những nơi tập trung nhiều đặc vụ của DHS hơn bất kỳ thành phố nào ở Mỹ. Một số tờ báo ước tính số lượng đặc vụ liên bang ở Minneapolis có thể lên tới 3.000 người, lớn hơn tổng biên chế của 10 sở cảnh sát đô thị hàng đầu Mỹ.
Đức Trung (Theo AP, AFP, Reuters)