Minnesota, Illinois kiện chính quyền Trump

Minnesota, Illinois khởi kiện chính quyền Trump, yêu cầu tòa ra lệnh chặn triển khai lực lượng truy quét người nhập cư tới hai bang, sau vụ ICE bắn chết người ở Minnesota.

Tổng chưởng lý bang Minnesota Keith Ellison ngày 12/1 đệ trình đơn kiện chính phủ liên bang, nêu bị đơn là Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Kristi Noem cùng một số quan chức nhập cư liên bang. Ông Ellison đề nghị tòa liên bang ở Minnesota tuyên bố chính sách tăng cường lực lượng truy quét nhập cư ở bang này là vi hiến và phạm pháp.

Bang Minnesota cáo buộc chính quyền Trump đã "phân biệt chủng tộc đối với công dân của bang" và nhắm vào Minnesota vì "khuynh hướng chính trị nghiêng về Dân chủ". Giới chức bang sẽ đề nghị tòa ban hành lệnh cấm tạm thời đối với chiến dịch truy quét sớm nhất vào ngày 13/1, thời điểm tòa tổ chức điều trần.

"Đợt triển khai hàng nghìn đặc vụ DHS bịt mặt, có vũ trang đã gây tổn hại nghiêm trọng cho Minnesota. Về bản chất, đây là một cuộc xâm nhập của chính phủ liên bang vào toàn bang Minnesota và khu vực Twin Cities (Minneapolis và St. Paul). Điều này phải chấm dứt", ông Ellison phát biểu trong họp báo.

Tổng chưởng lý bang Minnesota Keith Ellison phát biểu trong họp báo ở St. Paul năm 2025. Ảnh: AFP

Cùng ngày, bang Illinois đệ đơn kiện tương tự, trong đó Thống đốc Dân chủ JB Pritzker mô tả các chiến dịch truy quét nhập cư ở bang này là "cách dùng vũ lực nguy hiểm" của DHS.

Đơn kiện của Illinois yêu cầu tòa ngăn Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) tiến hành các hoạt động truy quét nhập cư tại bang này, đồng thời hạn chế các biện pháp trấn áp như sử dụng hơi cay, xâm phạm tài sản tư nhân, che biển số nhằm che giấu hoạt động công vụ.

Bang Minnesota đề nghị cấm các đặc vụ liên bang đe dọa dùng vũ lực, hoặc rút, giơ vũ khí đe dọa những người không thuộc diện bị bắt vì nhập cư trái phép. Giới chức bang cũng yêu cầu các đặc vụ phải đeo thẻ nhận dạng rõ ràng, bật camera gắn thân và không bịt kín khuôn mặt.

Hai bang trung tây Mỹ khởi kiện sau vụ đặc vụ ICE bắn chết Renee Good, công dân Mỹ 37 tuổi, ngày 7/1, châm ngòi biểu tình ở nhiều thành phố lớn. FBI đang tiếp quản điều tra vụ nổ súng, song giới chức bang Minnesota ngày 9/1 tuyên bố tự mở điều tra hình sự, cáo buộc FBI từ chối hợp tác với các điều tra viên bang.

Thống đốc Tim Walz cũng đã yêu cầu Vệ binh Quốc gia bang Minnesota sẵn sàng triển khai để ổn định tình hình nếu cần thiết.

Đức Trung (Theo Reuters, AFP, AP)