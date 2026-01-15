Ông Trump dọa dùng luật chống nổi loạn để đối phó biểu tình ở Minnesota

Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ dùng luật chống nổi loạn để điều binh sĩ đối phó biểu tình ở bang Minnesota sau vụ đặc vụ ICE bắn chết người.

"Nếu các chính trị gia biến chất ở Minnesota không tuân thủ luật pháp và ngăn chặn nhóm kích động, nổi loạn chuyên nghiệp đang tấn công những người yêu nước ở Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), tôi sẽ sử dụng đạo luật chống nổi loạn để nhanh chóng chấm dứt trò hề đang diễn ra ở bang vĩ đại này", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội hôm nay.

Theo đạo luật chống nổi loạn, Tổng thống Mỹ được triển khai quân đội và nắm quyền kiểm soát lực lượng Vệ binh Quốc gia của các bang để trấn áp hành vi gây rối, nổi loạn hoặc nổi dậy chống chính phủ. Tổng thống Mỹ sẽ cần ra lệnh giải tán người gây rối hoặc nổi dậy để thực hiện các quyền theo luật này.

Người biểu tình đối đầu với đặc vụ ICE ở Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ ngày 15/1. Ảnh: AFP

Ông Trump trước đó cũng cảm ơn một thẩm phán vì đã ngăn đề xuất chặn hoạt động của ICE tại bang Minnesota. Lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh ICE sẽ tiếp tục "loại bỏ những tên tội phạm bạo lực và ác độc nhất, nhiều kẻ trong số đó là sát nhân" khỏi Minnesota.

Biểu tình bùng phát tại thành phố Minneapolis, cũng như nhiều khu vực ở bang Minnesota và một số nơi trên nước Mỹ, sau khi đặc vụ Jonathan Ross của ICE nổ súng bắn chết nữ tài xế Renee Nicole Good hôm 7/1.

Thông tin sơ bộ cho thấy xe của Good chặn ngang đường, sau đó bắt đầu di chuyển khi một đặc vụ ICE tiếp cận. Ross khi đó đứng phía trước chiếc xe và bắn ba phát vào Good ở cự ly gần, khiến cô thiệt mạng.

Một người đàn ông ở Minneapolis ngày 14/1 bị đặc vụ ICE bắn vào chân trong cuộc giằng co, vết thương không nguy hiểm tới tính mạng và nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết sự việc xảy ra khi "một người nhập cư bất hợp pháp từ Venezuela" chống lại đặc vụ ICE sau khi họ chặn xe để kiểm tra.

"Trong lúc người này và nhân viên hành pháp vật lộn dưới đất, hai người khác cầm xẻng xúc tuyết và cán chổi từ một căn nhà lao ra tấn công người thi hành công vụ. Đặc vụ đã nổ súng tự vệ để bảo vệ tính mạng của mình, khiến người đàn ông gốc Venezuela bị thương ở chân", cơ quan này cho hay.

Người biểu tình và nhân viên hành pháp tại Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ ngày 15/1. Ảnh: AFP

Nhiều người đã tập trung tại hiện trường để biểu tình, một số ném pháo hoa vào các sĩ quan. Giới chức địa phương kêu gọi người dân bình tĩnh, cũng như yêu cầu ICE rút lực lượng khỏi thành phố Minneapolis và bang Minnesota.

ICE bắt đầu chiến dịch truy quét người nhập cư tại Minnesota vào tháng 12/2025, ban đầu điều khoảng 100 đặc vụ tới đây và sau đó tăng lực lượng lên 2.000 người.

Các lãnh đạo địa phương và tổ chức bảo vệ người nhập cư chỉ trích hoạt động này, cho rằng các đặc vụ chặn người trên đường phố dựa vào ngoại hình và giọng nói. Nhiều vụ chặn xe đã dẫn đến các vụ bắt bớ bạo lực nhắm vào cả người nhập cư lẫn công dân Mỹ.

Hai bang Minnesota và Illinois ngày 12/1 khởi kiện chính quyền Tổng thống Trump, yêu cầu cấm nhân viên liên bang đe dọa dùng vũ lực với người không thuộc diện bị bắt, buộc các đặc vụ đeo thẻ nhận dạng, sử dụng camera gắn trên người và không bịt kín khuôn mặt.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)