6 công tố viên Mỹ đồng loạt từ chức sau vụ đặc vụ ICE bắn chết người

6 công tố viên liên bang tại Minnesota đồng loạt từ chức, dường như để phản đối cách Bộ Tư pháp điều tra đặc vụ ICE bắn chết người.

Joseph Thompson, 47 tuổi, lãnh đạo số hai tại Văn phòng Công tố liên bang Mỹ tại Minnesota, cùng 5 công tố viên dưới quyền đã nộp đơn từ chức ngày 13/1. Thompson là công tố viên kỳ cựu, từng phụ trách cuộc điều tra gian lận quy mô lớn ở bang Minnesota trước khi từ chức.

Các công tố viên khác nộp đơn từ chức cùng thời điểm có Harry Jacobs, Melinda Williams, Thomas Calhoun Lopez. Ông Jacobs là cấp phó của ông Thompson, phụ trách cuộc điều tra gian lận. Ông Calhoun Lopez là lãnh đạo đơn vị tội phạm bạo lực, tội phạm nghiêm trọng.

Chưa rõ danh tính hai công tố viên còn lại. Ông Thompson, ông Jacobs, bà Williams và ông Calhoun Lopez đều từ chối bình luận về lý do từ chức. Bộ Tư pháp chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

"Chưa từng có chuyện nhiều người ở nhiều vị trí lãnh đạo như vậy lại cùng lúc từ chức", Doug Kelley, cựu công tố viên từng làm việc tại Văn phòng Công tố liên bang Mỹ tại Minnesota từ năm 1978 đến 1985, nói.

Loạt công tố viên từ chức sau khi các lãnh đạo cấp cao của Bộ Tư pháp gây sức ép mở điều tra hình sự đối với Becca Good, vợ của Renee Nicole Good, người bị một đặc vụ ICE bắn chết trong cuộc chạm trán ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota ngày 7/1.

Công tố viên liên bang Joseph Thompson phát biểu tại Minneapolis, bang Minnesota, tháng 6/2025. Ảnh: Reuters

Ông Thompson đã phản đối nỗ lực này, cũng như không đồng ý với việc Bộ Tư pháp Mỹ từ chối hợp tác với giới chức bang để điều tra vụ nổ súng, theo các nguồn tin.

Harmeet Dhillon, người đứng đầu Cơ quan Dân quyền của Bộ Tư pháp, trước đó nói với cấp dưới rằng bà sẽ không xem xét mở cuộc điều tra về khả năng đặc vụ ICE vi phạm luật liên bang, 4 nguồn tin cho biết.

Thay vào đó, Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra nhằm xem xét mối liên hệ giữa Good và người vợ Becca với một số hội nhóm chuyên theo dõi, phản đối hoạt động truy quét nhập cư. Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Kristi Noem đã gọi Good là "phần tử khủng bố trong nước".

Trong tuyên bố tuần trước, Becca cho biết hai người đã "dừng xe để hỗ trợ hàng xóm" khi chạm trán với nhóm đặc vụ ICE, dẫn đến vụ nổ súng. "Chúng tôi mang còi, họ mang súng", Becca cho biết.

Đặc vụ ICE bắn chết phụ nữ ở Minnesota Đặc vụ ICE bắn Renee Nicole Good tại phía nam Minneapolis, bang Minnesota. Video: X/Maxnesteras

Theo các nguồn tin là những người nắm rõ diễn biến, ông Thompson ban đầu định phối hợp điều tra với Cục Điều tra Hình sự Minnesota, cơ quan bang chuyên xem xét các vụ cảnh sát nổ súng, nhưng lãnh đạo Bộ Tư pháp đã bác bỏ quyết định hợp tác này.

Chiến dịch truy quét nhập cư của ICE tại Minneapolis bắt đầu từ tháng 12, với khoảng 100 đặc vụ liên bang, sau đó tăng lên 2.000 đặc vụ. Sở Cảnh sát Minneapolis chỉ có khoảng 600 sĩ quan.

Các lãnh đạo địa phương và tổ chức bảo vệ người nhập cư chỉ trích chiến dịch, cho rằng các đặc vụ chặn người trên đường phố dựa vào ngoại hình và giọng nói. Nhiều vụ chặn xe đã dẫn đến các vụ bắt bớ bạo lực nhắm vào cả người nhập cư lẫn công dân Mỹ.

Bang Minnesota ngày 12/1 đã cùng bang Illinois khởi kiện chính quyền Trump, yêu cầu cấm các đặc vụ liên bang đe dọa dùng vũ lực với người không thuộc diện bị bắt, buộc họ phải đeo thẻ nhận dạng, sử dụng camera gắn trên người và không bịt kín khuôn mặt.

Khoảnh khắc chạm trán khiến đặc vụ ICE bắn chết người ở Minnesota Góc quay của đặc vụ ICE trước khi nổ súng bắn Renee Nicole Good ở Minnesota, ngày 7/1. Video X/AlphaNews

Đức Trung (Theo Washington Post, AP, Hill)