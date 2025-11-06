Startup công nghệ thần kinh Việt Nam vào top 'đang lên' của thế giới

Brain-Life, có trụ sở tại TP HCM, đứng thứ năm trong 10 startup thuộc nhóm "ngôi sao đang lên toàn cầu" về công nghệ thần kinh, do Startus Insights xếp hạng.

Bảng xếp hạng được thực hiện từ giữa năm và vừa được Startus Insights công bố cho thấy startup của Việt Nam đứng thứ năm trong top 10 về công nghệ thần kinh mới nổi, đồng thời là đại diện Việt Nam duy nhất trong danh sách. Một số tên tuổi được nhắc đến như NeuroX (Anh), NeurTX (Mỹ), NeuFit ANZ (Mỹ), Neurovia Bioelectronics (Thụy Sĩ), Nodas (Nhật Bản) - các công ty chuyên về giải pháp, thiết bị theo dõi yếu tố về thần kinh.

Top 10 startup công nghệ thần kinh được Startus-Insights xếp hạng.

Startus Insights của Áo là nền tảng khám phá thông tin chuyên sâu về công ty khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo toàn cầu. Họ cho biết đã phân tích dữ liệu từ 7 triệu công ty khởi nghiệp, hơn 20.000 xu hướng công nghệ cùng hơn 150 triệu bằng sáng chế, bài báo và báo cáo thị trường để xây dựng "bản đồ nhiệt" về khởi nghiệp để thực hiện bảng xếp hạng.

Theo nền tảng, các công ty khởi nghiệp về NeuroTech (công nghệ thần kinh) trong năm 2025 đang định nghĩa lại cách con người tương tác với não bộ, thông qua kết hợp khoa học thần kinh với công nghệ mới. "Những startup này sẽ giải quyết thách thức quan trọng trong giao diện não - máy tính, điều trị sức khỏe tâm thần và chẩn đoán thần kinh. Những tiến bộ của họ cho phép thực hiện mọi thứ, từ kích thích thần kinh không xâm lấn đến đánh giá nhận thức dựa trên AI", trang này đánh giá.

Tiến sĩ Vi Chí Thành và nguyên mẫu thiết bị Brain-Life Focus+. Ảnh: Bảo Lâm

Brain-Life được thành lập đầu năm 2024 với ba tiến sĩ gồm Vi Chí Thành, Đào Công Nguyên và Trần Văn Xuân, đặt trụ sở tại TP HCM. Trong đó, ông Thành tốt nghiệp tiến sĩ ngành khoa học máy tính tại Đại học Bristol (Anh) năm 2014 và chọn về nước lập nghiệp. Ông đứng sau 45 công trình nghiên cứu khoa học, giành giải Best Paper tại hội nghị quốc tế về tương tác giữa công nghệ với người dùng ACM CHI, hiện là giảng viên tại Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM và Đại học Sussex (Anh).

Hồi tháng 7, công ty giới thiệu nguyên mẫu thiết bị đeo Brain-Life Focus+, sử dụng cảm biến thu thập dữ liệu não, AI phân tích và ra lời khuyên theo thời gian thực cho người dùng. Điểm đặc biệt của thiết bị là theo dõi không xâm lấn, sử dụng hệ thống cảm biến điện não đồ (EEG), cảm biến quang học đo lưu lượng máu não (fNIRS) và cảm biến đo nhịp tim (PPG) để ghi nhận dữ liệu về sóng điện não, lưu lượng máu não và nhịp tim. Ba chỉ số này phản ánh trạng thái tập trung, mệt mỏi, stress hay kiệt sức, sau đó đưa ra các cảnh báo chuyên sâu cho người dùng.

Theo đánh giá của Startus Insights, Brain-Life tạo ấn tượng với việc tích hợp công nghệ Bluetooth tiên tiến, quản lý năng lượng được tối ưu hóa và nhiều kênh EEG với thành phần phần cứng tối thiểu, cho phép cải thiện chất lượng tín hiệu và cung cấp khả năng thu thập dữ liệu chính xác, hỗ trợ đánh giá chi tiết trạng thái tinh thần.

"Brain-Life còn cung cấp phương pháp đáng tin cậy để đánh giá sức khỏe tâm thần và trang bị cho bác sĩ lâm sàng những hiểu biết thiết yếu về các tình trạng thần kinh sinh lý", trang này đánh giá.

Mô hình được Brain-Life dùng để mô phỏng sức mạnh của não được trưng bày tại một sự kiện tháng 10/2025, trong đó người dùng đeo vòng và điều khiển thiết bị từ xa. Ảnh: Lưu Quý

Chia sẻ với VnExpress, ông Vi Chí Thành đánh giá việc có tên trong bảng xếp hạng mang lại ý nghĩa lớn, cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra công nghệ lõi và những phát minh có khả năng góp phần định hình tương lai của khoa học thần kinh và trí tuệ nhân tạo.

"Các nhà nghiên cứu và kỹ sư Việt Nam đang đóng góp vào các tiến bộ toàn cầu, bắt đầu từ những vấn đề rất con người", ông nói, kỳ vọng ngành khoa học thần kinh và công nghệ sẽ được nhìn nhận như một nền tảng tin cậy để hiểu và chăm sóc con người tốt hơn.

Trong chia sẻ hồi tháng 7 về thiết bị đang phát triển, ông cho biết sản phẩm sử dụng cảm biến chất lượng cao nhập từ nước ngoài, nhưng toàn bộ quy trình xây dựng được thực hiện tại Việt Nam, do đội ngũ nghiên cứu và kỹ sư trong nước kết hợp nước ngoài thực hiện. "Chúng tôi có 30 nhân sự với một phần ba trong đó là tiến sĩ. Các chuyên gia cũng không chỉ tập trung tại Việt Nam, mà còn ở Anh và châu Âu", ông cho hay.

Lưu Quý