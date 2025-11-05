Robot đồ chơi chạy Deepseek giá dưới một triệu đồng hút khách

Robot dạng đồ chơi xuất xứ Trung Quốc nhưng có thể chạy mô hình như DeepSeek, Qwen đang được bán với giá từ vài trăm nghìn đồng tại Việt Nam.

Tuấn Hoàng, có con gái 6 tuổi tại Hà Nội, cho biết anh muốn con tiếp xúc sớm với AI, nhưng lại không muốn cho dùng điện thoại, máy tính, nên tìm đến thiết bị có thể tương tác qua giọng nói. Anh được giới thiệu một sản phẩm có giá hơn 900.000 đồng, ngoại hình như robot với đầy đủ chân tay và có thể cử động, di chuyển, thành phần chính là hệ thống giao tiếp qua AI. Người dùng đưa ra câu lệnh, robot sẽ trả lời qua màn hình và âm thanh, tương tự các chatbot AI tạo sinh hiện nay.

"Giá không cao, tính năng thú vị so với đồ chơi truyền thống", anh Hoàng nói.

Một robot với khả năng di chuyển và tương tác bằng giọng nói, được bán với giá gần một triệu đồng. Ảnh: Lưu Quý

Các robot này mới xuất hiện trên thị trường khoảng một tháng gần đây. Theo Đức Tiến, chủ kênh Vuibot87 chuyên kinh doanh robot này, thiết bị hút khách nhờ mức giá rẻ, cùng ngoại hình và tính năng độc đáo. Vài tuần qua, anh nhập về 300 robot và "về bao nhiêu hết bấy nhiêu". Nhiều cửa hàng trên các nền tảng thương mại điện tử cũng ghi nhận hàng trăm sản phẩm đã được bán.

"Phần lớn người dùng mua về cho con em trò chuyện, học tập", anh Tiến cho biết.

Những robot này có cấu tạo với một hệ thống "máy tính" đơn giản, gồm mạch điện, pin, màn hình, micro và loa, được đặt trong bộ vỏ in 3D. Một số trang bị thêm chân tay, có khả năng chuyển động và làm các động tác như vẫy tay, xoay người, di chuyển, theo câu lệnh của chủ nhân.

Theo anh Tiến, điểm đặc biệt của robot là khả năng chạy các ứng dụng AI tạo sinh, cho phép người dùng có thể trò chuyện một cách tự nhiên như các chatbot. Thông qua một trình quản lý trên smartphone, người dùng có thể thiết lập như kết nối wifi, đặt tên, lựa chọn mô hình AI để sử dụng từ các nền tảng AI mở của Trung Quốc như Qwen, DeepSeek, Duobao, Kimi.

Nhờ đó, robot có thể trao đổi với người dùng như chatbot AI bằng âm thanh hoặc chữ trên màn hình, với nhiều loại nội dung khác nhau, đồng thời thực hiện một số yêu cầu về mặt vật lý. Chẳng hạn người dùng có thể ra lệnh cho robot vẫy tay, nhảy múa.

Đội quân robot AI giá dưới 1 triệu đồng "Đội quân" robot AI hoạt động theo câu lệnh. Video: Đức Tiến

Phương Thanh (TP HCM) cho biết con gái chị vốn thích đồ chơi có khả năng tương tác. Trước đây, người mẹ có con gái 7 tuổi này chỉ có các lựa chọn như đồ chơi phát nhạc, hoặc thú bông phát âm thanh được thiết lập sẵn. "Robot AI cho phép tương tác đa dạng, có thể nói chuyện như một người thật", chị đánh giá. Tuy nhiên, chị chỉ cho phép con chơi khi có người lớn ở cùng, tránh những câu trả lời có nội dung không tốt.

Theo anh Tiến, người dùng cũng có thể thiết lập giới hạn về mặt nội dung để tránh AI đưa ra câu trả lời có nội dung xấu, đồng thời cho phép người quản lý xem lại lịch sử trò chuyện của robot. Nhờ đó, chúng thường được các gia đình mua cho con em giải trí hoặc học tập.

"Đây là một cách phổ cập AI cho người dùng, bởi họ phải làm quen với việc lập tài khoản, ra lệnh cho AI, ứng dụng AI vào thực tế", anh đánh giá.

Giao diện trang quản lý cho phép người dùng có thể thiết lập mô hình AI, giọng nói, tốc độ... cho robot. Ảnh: Lưu Quý

Do sử dụng mô hình AI nước ngoài, chúng đôi khi phản hồi chậm hoặc bị treo. Người dùng cũng cần lưu ý các vấn đề về bảo mật, do dữ liệu có thể đi qua máy chủ nước ngoài. Mô hình được sử dụng thường miễn phí, nên thông tin có thể được cập nhật từ 1-2 năm trước. Ngoài ra, thiết bị cũng cần một số thao tác thiết lập từ người dùng trước khi sử dụng. Tuy nhiên, anh Tiến cho biết phần lớn người mua "lười" thực hiện các thao tác trên và giao phó toàn bộ cho người bán.

Lưu Quý