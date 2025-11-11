Không mua máy rửa bát vì 'tốn điện nước, không sạch bằng tay'

Mùa đông lạnh 'cắt da cắt thịt', đứng bên chậu chén đũa cao ngất, chị tôi vẫn nhất quyết không chịu mua máy rửa bát vì hao điện, tốn nước.

Đọc bài viết "Tôi bỏ 40 triệu mua máy rửa bát, tủ sấy quần áo xứng đáng từng đồng", tôi rất đồng cảm với những suy nghĩ của tác giả LA. Bản thân tôi cũng rất nhiều lần chạnh lòng khi chứng kiến cảnh mỗi lần mùa đông về, chị gái lại lúi húi ngoài sân giặt quần áo, rửa bát, hai bàn tay đỏ ửng vì nước lạnh. Cái lạnh Hà Nội như "cắt da, cắt thịt" nhưng vì nghĩ "giặt, rửa bằng máy hao điện, tốn nước lắm", nên chị vẫn tặc lưỡi "thôi chịu khó một chút vậy".

Nhà chị tôi không nghèo. Hai vợ chồng chị đều đi làm, con cái ngoan ngoãn, thu nhập đủ để sống thoải mái. Nhưng từ bao năm nay, chị vẫn giữ thói quen tiết kiệm kiểu "cũ": tự giặt tay, tự phơi phóng, kể cả những hôm trời mưa nồm quần áo không kịp khô, ẩm mốc và ám mùi. Tôi từng nói: "Chị mua cái máy giặt sấy đi, vài triệu thôi, dùng mấy năm là xứng đáng rồi". Nhưng chị chỉ cười: "Tay mình còn khỏe, mua về lại chật nhà".

Cũng giống việc rửa bát, dù tôi từng ngỏ ý tặng chị cái máy rửa bát nhân dịp tân gia, nhưng chị nhất quyết không chịu sử dụng. Và đều đặn, mỗi tối sau bữa cơm, dù mua đông hay mùa hè, chị lại đứng bên chậu bát cao ngất, vừa rửa vừa than. Nhưng cứ hễ tôi gợi ý dùng máy thì chị lại gạt đi: "Máy chạy tốn điện nước, rửa không sạch bằng tay đâu".

Tôi hiểu chị không phải keo kiệt, mà là kiểu người luôn sợ phung phí, quen tự làm mọi thứ để cảm thấy mình vẫn kiểm soát được cuộc sống. Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy thương. Công nghệ sinh ra để phục vụ con người, để tiết kiệm thời gian và sức lực, vậy mà chị lại tự làm khổ mình chỉ vì tiếc vài số điện, số nước.

Những ngày trời nồm ẩm, nền nhà bết dính, đi dép cũng trượt, tôi thấy chị cầm cây lau nhà, hết quét lại lau, mồ hôi lấm tấm dù trời lạnh. Tôi hỏi: "Sao chị không mua cái robot hút bụi đi, giờ nhiều loại rẻ mà tiện lắm?". Chị lại cười: "Đồ đó nhà giàu mới cần, mình làm tí là xong". Thực tế, chị làm cả tiếng đồng hồ, mỏi lưng, đau vai.

Tôi thương chị, không phải vì chị khổ, mà vì chị đang tự làm mình mệt trong khi hoàn toàn có thể sống nhẹ nhàng hơn. Chúng ta vẫn thường nói "phụ nữ hiện đại phải biết yêu bản thân", nhưng yêu bản thân không chỉ là đi spa hay mua son, mà là cho phép mình được nghỉ ngơi, được tận hưởng sự tiện nghi xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Một chiếc máy giặt sấy, máy rửa bát hay robot hút bụi không chỉ là đồ gia dụng, mà là thời gian, là sức khỏe, là khoảng thảnh thơi để người phụ nữ có thể ngồi uống một tách trà, đọc vài trang sách, hoặc đơn giản là không phải ngâm tay vào nước lạnh mỗi sáng mùa đông. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, chị sẽ bớt "tiếc", và nhận ra rằng: một chút tiện nghi cũng là cách ta yêu thương chính mình.

Minh Hòa