Học phí Đại học Tài chính - Marketing từ 30 đến 65 triệu đồng

Học phí tất cả chương trình đào tạo của trường Đại học Tài chính - Marketing đều tăng khoảng 7-12%, lên đến 65 triệu đồng một năm.

Ngày 3/3, trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) công bố thông tin tuyển sinh và học phí năm 2026.

Theo đó, mức thu với khóa tuyển sinh năm nay từ 30 đến 65 triệu đồng một năm, tùy chương trình. Nếu tính theo một tín chỉ, chương trình tiếng Anh toàn phần có học phí cao nhất, gần 1,9 triệu đồng, tăng 8% so với năm ngoái.

Dẫn đầu mức tăng là chương trình tích hợp và tài năng, thu hơn 1,5 triệu đồng một tín chỉ, tăng 161.000 đồng so với năm ngoái, tức 12%.

Học phí các chương trình còn lại tăng khoảng 60.000-90.000 đồng, tỷ lệ 7%.

Học phí trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2026 như sau:

TT Chương trình Học phí theo năm (triệu đồng) Học phí tính theo tín chỉ (đồng) Mức tăng theo tín chỉ (đồng) 1 Chương trình chuẩn 1.1 Chương trình Chuẩn (ngành ngôn ngữ Anh) 30 902.000 57.000 1.2 Chương trình Chuẩn (các ngành khác) 30 960.000 65.000 2 Chương trình định hướng đặc thù 35 1.120.000 75.000 3 Chương trình tích hợp và tài năng 3.1 Tích hợp (ngành Kiểm toán) 43 1.376.000 92.000 3.2 Tích hợp và tài năng (các ngành còn lại) 47 1.504.000 161.000 4 Chương trình tiếng Anh toàn phần 65 1.897.000 144.000

Năm nay, trường Đại học Tài chính - Marketing tuyển 8.000 sinh viên, tăng 2.000 so với năm ngoái. 5 phương thức xét tuyển gồm: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; Xét học bạ; Điểm thi V-SAT; Điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM; Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Dù đăng ký bằng phương thức nào, trường yêu cầu thí sinh phải đạt mức sàn 16 trở lên. Đây là tổng điểm xét tuyển sau khi quy đổi về thang 30.

Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Tài chính - Marketing năm 2026

Trường xét tuyển theo tổ hợp 3 môn được chọn từ: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh. Trong đó Toán là môn bắt buộc.

UFM chỉ nhân đôi điểm môn Toán nếu thí sinh đăng ký vào chương trình tiếng Anh toàn phần, chứ không áp dụng với tất cả ngành như dự kiến ban đầu.

Điểm cộng tối đa là 3, áp dụng với thí sinh đạt giải các kỳ thi quốc gia, có thành tích học tập tốt và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Điểm cộng cho chứng chỉ IELTS của Đại học Tài chính - Marketing

Năm ngoái, UFM lấy điểm chuẩn 22,1-25,63, theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cao nhất là ngành Kinh tế, thấp nhất là ngành Bất động sản.

Tân sinh viên và phụ huynh trường Đại học Tài chính - Marketing làm thủ tục nhập học, tháng 9/2025. Ảnh: UFM

