Đại học Tài chính - Marketing dự kiến nhân đôi điểm môn Toán

Tất cả tổ hợp tuyển sinh năm 2026 của trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) đều có môn Toán, điểm nhân hệ số 2.

Ngày 27/1, trường Đại học Tài chính - Marketing cho biết năm nay dự kiến tuyển khoảng 6.500 sinh viên, tăng 1.700 so với năm ngoái.

Bốn tổ hợp tuyển sinh là: A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), C01 (Văn, Toán, Lý), C02 (Văn, Toán, Hóa), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh). Trong đó, điểm môn Toán được nhân hệ số 2. Thang điểm xét tuyển chuyển sang 40 thay vì 30 như những năm trước.

Riêng ngành Luật kinh tế, thí sinh phải có điểm môn Toán (chưa nhân hệ số) đạt từ 6 trở lên. Nếu tổ hợp có môn Toán và Văn thì điều kiện này áp dụng với cả hai môn.

5 phương thức xét tuyển tương tự năm ngoái, gồm: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; Xét học bạ; Điểm thi V-SAT; Điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM; Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Nhà trường dự kiến tổ chức 8 đợt thi đánh giá năng lực V-SAT, từ tháng 3 đến đầu tháng 7. Thí sinh được chọn điểm cao nhất để xét tuyển.

8 đợt thi đánh giá năng lực V-SAT của trường Đại học Tài chính - Marketing:

Đợt Thời gian thi Địa điểm 1 14-15/3 TP HCM 2 21-22/3 Đăk Lăk 3 18-19/4 Quảng Trị và Huế 4 8-10/5 TP HCM 5 29-31/5 Đồng Nai 6 19-22/6 TP HCM và Vĩnh Long 7 25-28/6 TP HCM và Quảng Ngãi 8 2-3/7 TP HCM

Năm nay, UFM dự kiến mở 7 ngành mới: Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Kiểm toán, Quản lý kinh tế, Luật kinh tế, Toán kinh tế và Kinh tế chính trị.

Theo PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng, việc này nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập kinh tế. Các chương trình đào tạo theo hướng tăng cường năng lực phân tích, tư duy dữ liệu và khả năng thích ứng với thực tiễn.

Năm ngoái, trường tuyển khoảng 4.800 sinh viên. Chuẩn đầu vào Đại học Tài chính - Marketing xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT khoảng 22,1-25,63.

Cơ sở Long Trường, TP HCM, của trường Đại học Tài chính - Marketing. Ảnh: UFM

Lệ Nguyễn