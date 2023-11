'Chỉ bợm nhậu mới không phục quy định nồng độ cồn'

Văn hóa bia rượu và khích bác nhau uống chén tạc, chén thù, dù có giới hạn nồng độ cồn thì bợm nhậu vẫn bị phạt.

Tôi không hiểu sao họ nghiện bia rượu đến thế. Các nước khác, người dân cũng uống bia rượu nhưng với họ là thưởng thức chứ không phải uống kiểu chén tạc chén thù như ở ta. Chúng ta, sách vở thì ít đọc nhưng bia rượu thì tiêu thụ top đầu thế giới.



Tôi thấy có rất nhiều người ham nhậu. Họ có đủ mọi lý do: vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, mắc nợ cũng nhậu, trúng số nhậu ăn mừng, nhậu xả giao với đồng nghiệp, nhậu tiếp khách... chưa kể các thể loại đám tiệc: thôi nôi, đầy tháng, giỗ, cưới hỏi...

Nhiều người tôi biết, sẵn sàng góp vài trăm nghìn mua thùng bia, mồi với bạn nhậu nhưng vợ hỏi tiền mua thức ăn, con xin tiền đi học thì cằng nhằng, chửi bới.

Tôi ủng hộ việc xử phạt nồng độ cồn. Vì văn hóa bia rượu ở ta không có kiểu "uống một lon bia, một ly rượu" gọi là nhấm nháp. Vì ở ta tồn tại văn hóa khích bác uống bia rượu. Bản thân tôi, từ trước ngày có quy định nồng độ cồn luôn bị chê bai, chế giễu vì không uống được bia, rượu vì "nam vô tửu như kỳ vô phong".

>> Sống nhờ quán nhậu

Trong khi đó một thanh niên mới đi làm, nếu biết uống rượu bia, tửu lượng kha khá lại có thể dễ dàng lấy lòng sếp, được đàn anh trong công ty, cơ quan để ý.

Mấy ngày hôm qua, theo dõi các luồng ý kiến tranh luận nồng độ cồn, tôi chỉ thấy các bợm nhậu đưa ra lý lẽ để bảo vệ họ mà thôi. Những lý lẽ như ăn trái cây lên men, tôm hấp bia có nồng độ cồn... chỉ là những ví dụ lý thuyết do họ tự đưa ra mà thôi, thực tế cơ quan chức năng cũng đã khẳng định 'Chưa ai ăn hoa quả mà bị phạt vì nồng độ cồn'.

Bởi trong quy định đã có nói, nếu người điều khiển phương tiện giao thông xác định có nồng độ do ăn trái cây, uống thuốc thì hoàn toàn có quyền giải trình về hành vi của mình. Người có thẩm quyền sẽ có nghiệp vụ xác định nồng độ cồn là do bia rượu hay do ăn trái cây, uống thuốc...

Rất nhiều người tự tin vào khả năng và tửu lượng của mình, họ say nhưng không nhận mình say. Biết có nồng độ cồn sẽ bị phạt, nhưng họ vẫn ăn nhậu say xỉn, khi bị bắt, còn đôi co, đối phó với lực lượng chấp pháp. Thử hỏi, nếu quy định quay về như xưa thì sẽ thế nào?

Nguyễn Hiền

