Chelsea tái đấu Tottenham tuần này

Sau thất bại ở bán kết Cup Liên đoàn, thầy trò Antonio Conte có cơ hội phục hận khi gặp lại kình địch đang sa sút phong độ Chelsea ở vòng 23 Ngoại hạng Anh.

West Ham là đối thủ nặng ký nhất Man Utd đối đầu từ khi Rangnick nhậm chức. Sau tám trận, HLV 63 tuổi có lẽ đã bắt đầu biết rõ những điều cần thay đổi. Nếu Rangnick có thể lần đầu giúp Man Utd giành hai chiến thắng liên tiếp, nhà cầm quân này có thể tránh khỏi chỉ trích nhắm vào những điều chỉnh của ông.

Luke Shaw và Paul Pogba chưa trở lại bên phía Man Utd, trong khi Victor Lindelof và Jadon Sancho vắng mặt vì lý do gia đình. Cả hai đội đều có những cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia ở Cup quốc gia châu Phi (CAN). Bên phía Man Utd là Eric Bailly, còn West Ham có Said Benrahma. Đội khách cũng không có Angelo Ogbonna, nhưng Tomas Soucek, Kurt Zouma và Mark Noble có thể trở lại.



Southampton - Man City: 0h30 Chủ Nhật, 23/1

Với 12 trận thắng liên tiếp, Man City như biến Ngoại hạng Anh thành sân chơi của riêng họ. Sau 23 vòng, thầy trò Pep Guardiola hơn nhì bảng Liverpool 11 điểm, tuy đá nhiều hơn một trận. Với HLV người Tây Ban Nha, điều quan trọng hơn kết quả là thái độ cầu thủ thể hiện. Vì lý do đó, Man City vẫn tiến lên như một cỗ máy chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tỷ phú người Serbia Dragan Solak trở thành chủ mới của Southampton là sự kiện gây chú ý tại Ngoại hạng Anh trong tháng Một. Đội chủ sân Saint Mary's chào đón Solak bằng chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Brentford. Nhưng sự hào hứng giảm đi đôi phần khi họ thua Wolves 1-3 vòng trước.