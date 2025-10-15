Chạy một mình hay theo nhóm có thể định hình cá tính runner

Độc hành trên đường để lắng nghe bản thân hay gia nhập một nhóm để tìm động lực góp phần định hình phong cách, cá tính riêng của mỗi runner.

Nhiều người tìm đến chạy bộ như một cách để có khoảng thời gian yên tĩnh cho riêng mình. Trong không gian của buổi sáng sớm hay chiều muộn, chỉ có tiếng giày chạm mặt đường và hơi thở đều đặn, họ tìm thấy sự tập trung hiếm có. Tại những công viên lớn như Thống Nhất, Bách Thảo hay dọc hồ Tây, không khó để bắt gặp hình ảnh những runner lặng lẽ di chuyển theo nhịp điệu riêng, chìm trong thế giới nội tâm của mình.

Chạy một mình là khoảng lặng cần thiết cho nhiều người trong đời sống hối hả hiện đại. Ảnh: Freepik

"Chạy một mình giúp tôi sắp xếp lại suy nghĩ, giải tỏa áp lực công việc. Mỗi buổi chạy giống như một buổi thiền nhỏ", Nguyễn Minh Đức, 35 tuổi, runner tại Hà Nội chia sẻ.

Đây là cá tính của người chạy hướng nội, tìm kiếm sự tự chủ. Theo chuyên trang Run by Outside, chạy một mình mang lại cảm giác kiểm soát hoàn toàn, từ khung giờ, lịch trình, cung đường, đến tốc độ. Đó là khoảng thời gian để người tập lắng nghe cơ thể và tâm trí, không chịu áp lực phải "giữ nhịp" cùng ai.

Trái ngược với đó là cá tính của người chạy hướng ngoại, giàu năng lượng và tìm kiếm sự kết nối. Khi có bạn đồng hành, việc duy trì thói quen chạy bộ trở nên dễ dàng hơn. Báo cáo "Year in Sport 2024" của Strava cho thấy, runner chạy trong nhóm từ hai người trở lên có xu hướng duy trì tần suất tập luyện ổn định và đạt thành tích cá nhân (PR) cao hơn tới 80% so với chạy một mình.

Năng lượng tích cực từ tập thể là điều không thể phủ nhận. "Nhìn thấy mọi người cùng nhau vượt qua giới hạn, cổ vũ, động viên nhau khiến mình cũng có thêm quyết tâm", Nguyễn Huy, thành viên CLB Đà Nẵng Runners nói.

Một nghiên cứu xuất bản trên tạp chí Biology Letters của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Oxford còn chỉ ra rằng tập luyện thể thao cùng người khác làm tăng mức độ hạnh phúc. Cụ thể, endorphin trong não được tiết ra nhiều hơn sau mỗi bài tập cùng đội, nhóm.

Các CLB tụ họp tại đêm chạy VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023. Ảnh: VnExpress Marathon

Chạy nhóm giúp cải thiện hiệu suất nếu người tập chọn đúng những người phù hợp với pace và mục tiêu. Cảm giác đồng hành làm giảm áp lực khi chinh phục các cự ly dài. Tuy nhiên, rủi ro cũng tồn tại nếu tập với người có trình độ chênh lệch, runner dễ quá tải, dẫn đến chấn thương.

Trên thực tế, hai cá tính này không hoàn toàn tách biệt. Nhiều runner hiện nay kết hợp cả hai. Chạy solo trong các buổi tempo, interval để kiểm soát nhịp độ, và chạy nhóm trong các buổi long run để thêm động lực.

"Chạy một mình để hiểu bản thân, chạy cùng nhóm để hiểu người khác", Hoàng Đức Anh, một thành viên thuộc cộng đồng Chạy 365 chia sẻ. Theo anh, quan trọng nhất là duy trì niềm vui và tính kỷ luật trong từng bước chân.

Với những người mới bắt đầu, việc tham gia nhóm chạy có thể là lựa chọn lý tưởng. Môi trường tập thể sẽ giúp cải thiện kỹ thuật, tạo động lực để duy trì thói quen và tránh những lỗi sai cơ bản. Sau khi đã quen với nhịp điệu, những buổi chạy solo sẽ giúp bạn lắng nghe và thấu hiểu cơ thể mình hơn.

Để tìm một "cạ cứng" trên đường chạy, runner có thể tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội, tìm đến các câu lạc bộ chạy bộ địa phương, hoặc kết nối với những người cùng tham gia các giải chạy lớn như VnExpress Marathon. Tại các sự kiện này, chạy theo đội ngũ pacer (người dẫn tốc) cũng là một hình thức "chạy nhóm" hiệu quả, giúp runner chinh phục mục tiêu cá nhân

VnExpress Marathon Hà Nội Midnight powered by Puma 2025, diễn ra đêm 30/11 tới, sẽ là nơi mọi cá tính runner cùng hội tụ trong lần thứ 5 giải được tổ chức. Dù độc hành trên cung đường đêm hay hòa mình cùng nhóm bạn, tất cả sẽ cùng tạo nên một lễ hội giữa lòng Thủ đô.

