Chạy bộ - cách hiệu quả để giảm stress vào mùa đông

Mùa đông ít nắng dễ làm rối loạn nhịp sinh học, tâm trạng trùng xuống và chạy bộ có thể là cách hữu hiệu để khắc phục điều đó.

Khi nhiệt độ xuống thấp vào mùa đông, nhiều runner chọn chạy máy trong nhà để đơn giản hoá bài tập, không phải lo lắng chuẩn bị đồ hay tránh gió. Tuy nhiên, ra ngoài chạy bộ khi trời lạnh đã được chứng minh là giúp cải thiện tâm trạng, đẩy lùi căng thẳng - những triệu chứng phổ biến vào mùa đông.

Chạy bộ giúp cải thiện tâm trạng vào mùa đông. Ảnh: Freepik

Theo Harvard Health, hoạt động ngoài trời trong thời tiết lạnh giúp giảm cortisol - hormone gắn với stress, đồng thời tăng tiết endorphin, nhóm chất được xem như "hormone dễ chịu".

Một buổi chạy hoặc đi bộ ngắn có thể cải thiện tâm trạng, vốn dễ lâm vào tiêu cực vì ở trong nhà lâu. Paul Winsper, Giám đốc bộ phận hiệu suất VĐV của Under Armour, cho rằng chạy ngoài trời buổi sáng khi trời lạnh giúp "đặt lại" đồng hồ sinh học, trong khi ánh nắng dịu hỗ trợ tổng hợp vitamin D - chất liên quan đến serotonin và hệ miễn dịch.

Vận động trong không gian có nhiều cây xanh cũng nâng cao tinh thần. Chuyên gia tâm lý Kimberley Dawson (Đại học Wilfrid Laurier) xem buổi chạy se lạnh như một "liều xoa dịu tự nhiên" trước tình trạng thiếu tiếp xúc thiên nhiên vào mùa đông. Dữ liệu theo dõi 21 năm ở Thụy Điển với môn trượt tuyết cho thấy người tham gia có nguy cơ lo âu thấp hơn khoảng một nửa so với người không tập luyện môn này.

Tuy nhiên, nếu cảm giác buồn bã hoặc lo âu kéo dài ảnh hưởng sinh hoạt, người chạy vẫn nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý.

Tham gia chạy đêm vào mùa đông là cách hữu hiệu để xả stress. Ảnh: VnExpress Marathon

Bên cạnh việc giảm stress, chạy bộ mùa đông còn giúp runner tiêu hao năng lượng. Trong không khí lạnh mùa đông, cơ thể có thể tăng sinh nhiệt nhờ mô mỡ nâu hoạt động mạnh hơn. Chạy hay đi bộ đều có thể kích hoạt cơ chế này, giúp tiêu hao năng lượng tốt hơn. Điều này giúp runner giữ nhịp chuyển hóa - đặc biệt hữu ích khi người chạy đang xây nền hoặc hồi phục sau giải.

Chạy bộ mùa đông có thể gây khó khăn ban đầu. Nhưng sau một vài buổi tập, cơ thể sẽ thích nghi và tạo ra những phản xạ tự nhiên để giữ ấm. Chạy trong giá rét cũng được xem là cách hiệu quả để rèn sự điềm tĩnh và tinh thần kiên định cho runner.

Rạng sáng 30/11, VnExpress Marathon Hà Nội Midnight Powered by Puma hứa hẹn là dịp để runner thể hiện cá tính, đồng thời giải tỏa áp lực cuộc sống thông qua chạy bộ. Cung đường đêm đưa người chạy qua những công trình biểu tượng của Thủ đô như Lăng Bác, Nhà hát Lớn, Nhà thờ Lớn... tạo cơ hội chia sẻ niềm vui cùng bạn bè và người thân trong mùa đông này.

Hải Long