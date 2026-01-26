ChatGPT trích dẫn câu trả lời từ Grokipedia của Musk

ChatGPT với mô hình GPT-5.2 mới nhất bị phát hiện dùng Grokipedia làm nguồn tham khảo, dấy lên lo ngại về thông tin sai lệch.

Trong các bài kiểm tra do Guardian thực hiện, ChatGPT dùng mô hình GPT-5.2 đã trích dẫn Grokipedia chín lần trong hơn 10 câu hỏi khác nhau, trong đó có cấu trúc chính trị ở Iran, như mức lương của lực lượng bán quân sự Basij, quyền sở hữu của quỹ Mostazafan, hay câu hỏi về tiểu sử nhà sử học người Anh Richard Evans. Grokipedia không được ChatGPT trích dẫn khi hỏi về các nội dung nhiều người biết tới, nhưng được sử dụng với những chủ đề ít phổ biến.

Logo ChatGPT và Grokipedia. Ảnh: Bảo Lâm

Grokipedia ra mắt tháng 10 năm ngoái, được coi là đối thủ của Wikipedia. Đây là nỗ lực của Elon Musk nhằm khai thác sức mạnh của Grok - chatbot do công ty xAI phát triển. Theo NBC News, hoạt động của Grokipedia khác biệt ở một điểm lớn: không nêu rõ tác giả. Trong khi bài viết Wikipedia do tình nguyện viên biên soạn và chỉnh sửa, Grokipedia khẳng định bài viết trên nền tảng được chính Grok kiểm chứng. Người truy cập không thể can thiệp, nhưng có thể đề xuất chỉnh sửa thông qua biểu mẫu báo cáo thông tin sai. Dù Musk hứa hẹn Grokipedia là "bước cải tiến vượt bậc", một số bài viết được cho là vẫn lấy thông tin từ nền tảng bách khoa toàn thư Wikipedia.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia lo ngại Grokipedia chứa thông tin chưa được kiểm chứng. Xem xét bài viết trên nền tảng, Nina Jankowicz, nhà nghiên cứu về thông tin sai lệch, nhận thấy chúng "dựa trên các nguồn không đáng tin cậy, thậm chí sai lệch có chủ đích", và cho rằng việc ChatGPT trích dẫn Grokipedia có thể gây hại cho người dùng.

"Thông tin sai một khi đã lọt vào chatbot AI sẽ rất khó loại bỏ", bà Jankowicz nói. "Hầu hết mọi người sẽ không bỏ công sức để tìm hiểu sự thật thực sự nằm ở đâu".

Trả lời Guardian, OpenAI cho biết ChatGPT thu thập thông tin từ nhiều nguồn và quan điểm công khai khác nhau, nhưng không đề cập lý do AI này trích dẫn từ Grokipedia. "Chúng tôi áp dụng các bộ lọc an toàn để giảm nguy cơ xuất hiện nội dung gây hại, thông tin có độ tin cậy thấp và các chiến dịch gây ảnh hưởng. ChatGPT hiển thị rõ ràng nguồn thông tin đã cung cấp và phản hồi thông qua các trích dẫn", OpenAI cho biết.

Không chỉ OpenAI, bài kiểm tra phát hiện Claude của Anthropic cũng tham khảo Grokipedia về các chủ đề như sản xuất dầu mỏ, bia Scotland. Anthropic không đưa ra bình luận.

Bảo Lâm (theo Guardian, TechCrunch)