Nhà sáng lập Wikipedia 'không tin tưởng' Grokipedia của Musk

Jimmy Wales, nhà sáng lập Wikipedia, bày tỏ sự không tin tưởng vào khả năng của mô hình ngôn ngữ lớn đang phụ trách kiểm chứng thông tin cho Grokipedia.

Phiên bản đầu tiên của Grokipedia, bách khoa toàn thư trực tuyến do công ty xAI của Elon Musk phát triển, bắt đầu hoạt động từ 27/10. Tuy nhiên, người dùng nhanh chóng phản ánh môt số vấn đề như gián đoạn truy cập, không có hình ảnh minh họa, thông tin chưa chuẩn và nhiều nội dung lấy lại từ đối thủ cạnh tranh Wikipedia.

Tại hội nghị lãnh đạo công nghệ của CNBC ở New York ngày 28/10, Jimmy Wales cho biết: "Tôi không mong đợi ông ấy có thể tạo ra bất cứ thứ gì thực sự hữu ích ngay lúc này".

Jimmy Wales, nhà sáng lập Wikipedia. Ảnh: Wikimedia Foundation

Trong khi bài viết trên Wikipedia do tình nguyện viên biên soạn và chỉnh sửa, Grokipedia khẳng định nội dung trên nền tảng được Grok, chatbot AI của xAI, kiểm chứng. "Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mà Musk đang sử dụng để viết nội dung sẽ mắc những lỗi nghiêm trọng. ChatGPT và mọi LLM khác chưa đủ tốt để viết bài bách khoa toàn thư", Wales nói thêm.

Trong khi đó, Musk viết trên X hôm 28/10: "Grokipedia sẽ vượt trội Wikipedia nhiều lần về bề rộng, chiều sâu và độ chính xác". Ông cũng nói Grokipedia sẽ được cập nhật liên tục và "khi Grok được cải thiện, Grokipedia cũng sẽ tiến bộ. Chúng tôi đang tích hợp nguyên tắc tư duy phản biện và lập luận chặt chẽ vào Grok".

Wales dự đoán thách thức từ công nghệ và thông tin sai lệch sẽ ngày càng trầm trọng khi LLM có thể tạo ra những trang web giả mạo với nội dung nghe có vẻ hợp lý, khiến công chúng nhầm lẫn. Nhưng theo ông, chúng sẽ rất khó đánh lừa cộng đồng Wiki, vốn đã có 25 năm nghiên cứu và tranh luận về những nguồn thông tin đáng tin cậy.

Nhà sáng lập Wikipedia nhận định, trong một số trường hợp, AI cũng hữu ích cho nền tảng. Ông đang thử nghiệm dùng AI phát hiện thêm thông tin từ những nguồn sẵn có để bổ sung vào bài viết trên bách khoa toàn thư.

"Có lẽ nó giúp chúng tôi làm việc nhanh hơn", ông nói và cho rằng việc phát triển LLM riêng có thể hữu ích. Tuy nhiên, chi phí quá cao khiến Wikipedia trì hoãn triển khai và vẫn tiếp tục thử nghiệm công nghệ.

Thu Thảo (Theo CNBC, CNN)