Elon Musk ra bách khoa toàn thư trực tuyến Grokipedia

Grokipedia, được coi là đối thủ của Wikipedia, là nỗ lực mới để Elon Musk khai thác sức mạnh của Grok, chatbot do công ty xAI phát triển.

Thiết kế của Grokipedia hiện khá đơn giản. Tương tự Wikipedia, trang chủ gần như chỉ có một thanh tìm kiếm lớn. Các bài viết cũng được trình bày khá giống trên Wikipedia với tiêu đề, tiêu đề phụ và trích dẫn. Tuy nhiên, chưa thấy hình ảnh nào xuất hiện trên trang.

Giao diện trang chủ của Grokipedia. Ảnh: Grokipedia

Theo NBC News, hoạt động của Grokipedia khác biệt ở một điểm lớn: không nêu rõ tác giả. Trong khi bài viết trên Wikipedia do tình nguyện viên biên soạn và chỉnh sửa,Grokipedia khẳng định bài viết trên nền tảng đã được Grok, chatbot AI thuộc công ty khởi nghiệp xAI của Musk, kiểm chứng thông tin. Người truy cập không thể can thiệp, nhưng có thể đề xuất chỉnh sửa thông qua biểu mẫu báo cáo thông tin sai.

Dù Musk hứa hẹn Grokipedia là bước "cải tiến vượt bậc" so với Wikipedia, một số bài viết được cho là lấy thông tin từ nền tảng bách khoa toàn thư cũ. Ví dụ, cuối trang về máy tính MacBook Air có dòng thông báo: "Nội dung được biên soạn từ Wikipedia, cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0". Thậm chí các trang về PlayStation 5 và Lincoln Mark VIII gần như giống hệt từng dòng với nội dung tương ứng trên Wikipedia.

"Ngay cả Grokipedia cũng cần Wikipedia để tồn tại", Lauren Dickinson, phát ngôn viên của Wikimedia Foundation, tổ chức điều hành Wikipedia, nói với The Verge.

Đây không phải lần đầu xAI bị phát hiện dẫn thông tin từ Wikipedia. Cuối tháng 9, khi một người dùng X chỉ ra Grok làm như vậy, Musk trả lời "sẽ khắc phục lỗi vào cuối năm nay".

Tỷ phú Elon Musk tại Green Bay, Wisconsin, ngày 30/3. Ảnh: AP

Theo thông tin cuối trang chủ, Grokipedia có hơn 885.000 bài viết, trong khi Wikipedia đang quản lý khoảng 7 triệu trang tiếng Anh. Tuy nhiên, đây mới là phiên bản đầu, được đánh số v0.1.

Tuần trước, Jimmy Wales, nhà đồng sáng lập Wikipedia, nói với Washington Post ông không kỳ vọng nhiều vào Grokipedia vì các mô hình ngôn ngữ AI chưa đủ tinh vi và "có rất nhiều lỗi". Grok từng bị chỉ trích vì những lỗi nghiêm trọng, ví dụ, lan truyền thuyết âm mưu về "cuộc diệt chủng người da trắng" ở Nam Phi dù câu hỏi ban đầu không liên quan. xAI sau đó đã xử lý nội dung này.

Thu Thảo (Theo The Verge, NBC News)