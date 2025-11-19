Elon Musk muốn đưa bản sao Grokipedia đến Sao Hỏa

Elon Musk, CEO xAI, coi bách khoa toàn thư trực tuyến Grokipedia là phiên bản hiện đại của Thư viện Alexandria, cần được bảo tồn và phân phối rộng rãi.

Trong cuộc trò chuyện với Ron Baron, nhà sáng lập công ty quản lý quỹ Baron Capital, giữa tháng này, Elon Musk chia sẻ về tầm nhìn dành cho Grokipedia của xAI. Ông cho biết, Grokipedia hướng đến trở thành kho tàng nguồn mở lưu giữ mọi kiến thức mà bất cứ ai cũng có thể truy cập và sử dụng.

"Grokipedia giống như Thư viện Alexandria thời hiện đại. Việc Thư viện Alexandria bị thiêu rụi là thảm kịch lớn. Vì vậy, để bảo tồn kiến thức, tôi nghĩ chúng ta nên khắc lên đá với kiểu chữ siêu nhỏ và phân phối rộng rãi", Musk nói.

Giao diện trang chủ của Grokipedia. Ảnh: Grokipedia

Thư viện Alexandria là một trong những thư viện nổi tiếng và quan trọng nhất thế giới cổ đại, được xây dựng tại Ai Cập khoảng thế kỷ 3 trước Công nguyên. Công trình bị thiêu rụi vào năm 48 trước Công nguyên trong cuộc nội chiến La Mã giữa Julius Caesar và Pompey, lượng tri thức lưu giữ bên trong cũng mất.

Musk coi Grokipedia là một cách để ngăn tổn thất tri thức. Ông giải thích, trong trường hợp xấu nhất, nền văn minh tương lai vẫn sẽ thấy những gì con người đã học được từ bách khoa toàn thư và tiếp thu từ đó. "Chúng tôi muốn tạo các bản sao và phân phối chúng khắp Trái Đất, thậm chí đưa đến Mặt Trăng, Sao Hỏa và không gian sâu", ông nói.

Kế hoạch mới nghe có vẻ xa vời, nhưng Musk từng thực hiện những nhiệm vụ không gian kỳ lạ. Năm 2018, SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do ông sáng lập, phóng xe điện Tesla Roadster màu đỏ vào không gian. Phương tiện này lần đầu bay qua gần Sao Hỏa năm 2020 và hiện vẫn lang thang ngoài vũ trụ.

Nếu kế hoạch của Musk thành hiện thực, bách khoa toàn thư trực tuyến của ông khi đó nhiều khả năng không còn mang tên Grokipedia. Ông dự định đổi tên nó thành Encyclopedia Galactica nhằm tôn vinh hai nhà văn khoa học viễn tưởng Isaac Asimov và Douglas Adams. Sách của họ cũng được đặt trong xe Tesla Roadster phóng lên không gian.

Tỷ phú Elon Musk tại sự kiện ở thành phố Lancaster, bang Pennsylvania ngày 26/10/2024. Ảnh: AFP

Dù mang sứ mệnh bảo tồn kiến thức, Grokipedia vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ bị phá hủy. Website tạm ngừng hoạt động hôm qua do sự cố Cloudflare và đến nay đã hoạt động trở lại.

Phiên bản đầu tiên của Grokipedia ra mắt từ ngày 27/10. Tuy nhiên, người dùng nhanh chóng phản ánh một số vấn đề như gián đoạn truy cập, không có hình ảnh minh họa, thông tin chưa chuẩn và nhiều nội dung lấy lại từ đối thủ cạnh tranh Wikipedia. Theo thông tin cuối trang chủ, Grokipedia đang có 885.279 bài viết, hoàn toàn không tăng thêm so với ngày ra mắt.

Thu Thảo (Theo Business Insider, Verge)