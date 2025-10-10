Gói ChatGPT rẻ nhất được triển khai tại Việt Nam

ChatGPT Go, gói thuê bao AI giá 4 USD hay 120.000-132.000 đồng mỗi tháng được OpenAI triển khai tại Việt Nam.

Từ chiều 9/10, khi đăng ký thuê bao ChatGPT, nhiều người dùng trong nước nhận ra sự xuất hiện của gói Go trên trang. Đây là gói thấp nhất của OpenAI, có giá 4 USD mỗi tháng. Trước đó, công ty chỉ cung cấp hai gói thuê bao tại Việt Nam gồm Plus giá 20 USD và Pro giá 200 USD.

Ứng dụng ChatGPT trên iPhone với gói cước mới được bổ sung. Ảnh: Lưu Quý

Với gói cước mới, người dùng có thể mua trực tiếp trên web và quy đổi theo tỷ giá, hoặc mua thông qua các chợ ứng dụng. Ví dụ trên Android, ChatGPT Go có thể được đăng ký với giá 120.000 đồng, trong khi trên iOS, giá thuê bao là 132.000 đồng.

Trên trang giới thiệu, OpenAI cho biết Go vừa được tung ra ngày 9/10 tại 18 thị trường, trong đó có Việt Nam. Một số thị trường khác có thể kể đến Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Indonesia, Thái Lan.

So với thuê bao miễn phí, gói Go cho phép truy cập nhiều tính năng hơn, như chat nhiều hơn với GPT-5, tạo hình ảnh, tải tệp tin, truy cập vào các GPT tùy chỉnh. Tuy nhiên, người dùng chưa thể sử dụng một số tính năng cao cấp như chế độ nghiên cứu sâu Deep Research, Agent, hay trình tạo video Sora, lập trình bằng Codex.

Trước đó, cuối tháng 9, Google cũng ra gói AI Plus giá 122.000 đồng, cho phép truy cập vào tính năng và công cụ AI chính như Gemini tích hợp trong Gmail, Drive; quyền truy cập mô hình 2.5 Pro, Veo 3 với các công cụ như Flow, Whisk, sử dụng đầy đủ tính năng của NotebookLM.

Ngoài ra, một công ty Việt Nam là Misa cũng tung ra gói dịch vụ AI với giá từ 500.000 đồng mỗi tháng, cho phép sử dụng nhiều mô hình AI cùng lúc và có thể chia sẻ cho năm người cùng sử dụng.

Lưu Quý