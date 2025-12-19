ChatGPT App có cửa hàng ứng dụng

OpenAI công bố hôm 18/12, cửa hàng ứng dụng ChatGPT App hiện có mặt cho người dùng dưới dạng thử nghiệm.

ChatGPT App hiển thị dưới dạng một menu bên trong giao diện ChatGPT. Người dùng có thể truy cập công cụ này, sau đó mở menu ở góc trái để truy cập và "trò chuyện với các ứng dụng yêu thích" thông qua chatbot.

"Các ứng dụng sẽ giúp mở rộng cuộc trò chuyện ChatGPT bằng cách bổ sung ngữ cảnh mới và cho phép người dùng thực hiện hành động như đặt mua hàng tạp hóa, chuyển dàn ý thành bản trình chiếu hoặc tìm kiếm căn hộ", theo thông báo của OpenAI.

Giao diện cửa hàng ứng dụng trên ChatGPT. Ảnh: Bảo Lâm

Cũng theo OpenAI, nhà phát triển ứng dụng muốn đưa chương trình của họ trên ChatGPT, giờ đây có thể gửi chúng để công ty xem xét trước khi được xuất bản. Trong khi đó, bộ SDK ứng dụng của OpenAI đang trong giai đoạn thử nghiệm. Đây là bộ công cụ cho các nhà phát triển muốn tạo ra những trải nghiệm mới cho người dùng ChatGPT. Sau khi xây dựng app, nhà phát triển có thể gửi ứng dụng của mình lên nền tảng OpenAI Developer và đợi phê duyệt.

Người dùng tại Việt Nam hiện có thể truy cập ChatGPT App, sau đó kết nối với ứng dụng yêu thích để sử dụng, nhưng các tính năng chưa hoạt động trơn tru. Số lượng ứng dụng hiện khá hạn chế, nhưng đều là những phần mềm nổi tiếng như Photoshop, Expedia, Spotify, Zillow hay Canva.

Theo TechCrunch, động thái bổ sung ChatGPT App là bước tiến lớn trong việc hướng tới việc mở rộng hệ sinh thái ChatGPT, mang đến cho người dùng nhiều lý do hơn để sử dụng ứng dụng và gắn bó với chatbot này. Dù vậy, công ty có thể cần tìm cách làm phong phú cửa hàng ứng dụng để hấp dẫn người dùng và tăng tính trải nghiệm.

Trước đó, OpenAI cũng đã nâng cấp phiên bản ChatGPT sử dụng mô hình GPT-5.2, được mô tả là "mạnh mẽ nhất từ trước đến nay cho mục đích chuyên nghiệp". Việc ra mắt diễn ra sau chưa đầy hai tuần OpenAI bật "báo động đỏ" yêu cầu nhân viên cải tiến ChatGPT.

OpenAI hiện liên tiếp nhận các khoản đầu tư lớn. Mới nhất, Amazon được cho là đang đàm phán đầu tư 10 tỷ USD vào công ty đứng sau ChatGPT. Nếu thành công, công ty sẽ được định giá trên 500 tỷ USD, theo Bloomberg. Còn theo Reuters, OpenAI đang xem xét IPO, động thái có thể định giá doanh nghiệp lên tới 1.000 tỷ USD. Hôm 15/12, công ty thông báo đã thuê cựu Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne đảm nhiệm vị trí quan hệ với các chính phủ trên toàn thế giới, cũng như làm trung gian cho các dự án trí tuệ nhân tạo cấp quốc gia.

Bảo Lâm (theo TechCrunch, Reuters)