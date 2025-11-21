ChatGPT triển khai tính năng chat nhóm trên toàn cầu

Tính năng chat nhóm với tối đa 20 thành viên được OpenAI triển khai cho gói Free, Go, Plus, Pro để người dùng có thể tương tác với nhau và với ChatGPT.

Việc triển khai diễn ra một tuần sau khi công ty bắt đầu thử nghiệm tính năng trò chuyện nhóm tại một số khu vực như Nhật Bản và New Zealand. OpenAI cho biết điều này sẽ biến ChatGPT từ trợ lý cá nhân thành không gian mà bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp có thể cùng lên kế hoạch, sáng tạo và ra quyết định.

Cách tạo cuộc trò chuyện nhóm trong ChatGPT. Ảnh: OpenAI

Trong đó, các thành viên có thể thảo luận mọi chủ đề như tổ chức chuyến đi, nghiên cứu, viết tài liệu, tranh luận..., trong khi ChatGPT hỗ trợ tìm kiếm, tóm tắt và so sánh các lựa chọn. Tối đa 20 người có thể tham gia sau khi chấp nhận lời mời. Trò chuyện nhóm tách biệt với các cuộc trò chuyện riêng tư, và sẽ không sử dụng bộ nhớ cá nhân của người dùng. Nếu có người dưới 18 tuổi tham gia, ChatGPT tự động giảm mức độ tiếp xúc với nội dung nhạy cảm cho tất cả thành viên trong cuộc trò chuyện.

Để bắt đầu, người dùng nhấp vào biểu tượng "Thêm người" và mời trực tiếp hoặc chia sẻ liên kết. Mọi người sẽ được yêu cầu lập một hồ sơ ngắn với tên, tên người dùng và ảnh. Khi thêm ai đó vào cuộc trò chuyện hiện tại, một cuộc hội thoại mới được tạo ra trong khi phần trò chuyện ban đầu vẫn giữ nguyên.

Theo OpenAI, ChatGPT biết khi nào nên tham gia và khi nào nên im lặng trong cuộc trao đổi. Người dùng có thể gắn thẻ "ChatGPT" để yêu cầu nó phản hồi. Ngoài ra, chatbot có thể bày tỏ cảm xúc bằng emoji và nhận diện ảnh hồ sơ.

Tính năng mới đánh dấu bước tiến mới của OpenAI trong việc biến ChatGPT từ chatbot đơn giản thành nền tảng mạng xã hội. Đại diện công ty chia sẻ với TechCrunch: "Chúng tôi thấy ChatGPT đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc trò chuyện nhóm thực tế, giúp mọi người lập kế hoạch, sáng tạo và cùng hành động".

Logo ChatGPT. Ảnh: Phone Arena

Thông báo hôm 20/11 được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi OpenAI phát hành bản cập nhật GPT-5.1 cho mô hình GPT-5 ra hồi tháng 8. Vào tháng 9, OpenAI cũng ra mắt ứng dụng mạng xã hội Sora, nơi người dùng có thể tạo video về bản thân và bạn bè để chia sẻ trên bảng tin theo phong cách TikTok.

Thu Thảo (Theo TechCrunch, Cnet)