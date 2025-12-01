Vì sao ChatGPT không thể xem giờ cho người dùng?

ChatGPT được xem là trợ lý đắc lực, nhưng nhiều rào cản dữ liệu khiến nó không đảm nhận được tính năng cơ bản là xem đồng hồ.

Khi được hỏi về giờ giấc, ChatGPT thường đưa ra câu trả lời không chính xác, thậm chí thừa nhận không thể làm điều đó.

"Tôi không có quyền truy cập định vị và đồng hồ thời gian thực trên thiết bị của bạn, nên không thể đưa ra giờ giấc chính xác. Nhưng tôi biết chắc chắn hôm nay là ngày 20/11/2025", ChatGPT đáp trong một cuộc thử nghiệm của The Verge. Phần trả lời chắc chắn thậm chí được in đậm để nhấn mạnh dữ liệu mà AI tin là chính xác.

Đôi khi ChatGPT cũng yêu cầu người dùng nhập tên thành phố hoặc múi giờ cụ thể, nhưng cũng không bảo đảm nó có thể xem giờ chính xác. "Bây giờ là 12h42 ở New York (nếu đồng hồ hệ thống của bạn chính xác)", ChatGPT trả lời trong thử nghiệm lúc 11h08.

Tình trạng này từ lâu đã được đề cập trên các diễn đàn, một số kêu gọi OpenAI chú ý khắc phục vì sẽ "mang tiếng xấu cho mô hình AI với năng lực suy nghĩ vượt xa bản thân tôi".

Máy tính và điện thoại có thể xem giờ vì tích hợp những chip bán dẫn chuyên làm nhiệm vụ này. Trong khi đó, AI tạo sinh như ChatGPT, Gemini hay Claude được phát triển vì mục đích hoàn toàn khác. Chúng nhận câu hỏi của người dùng và trả lời bằng dự đoán, dựa hoàn toàn vào dữ liệu huấn luyện.

Những dữ liệu đó không cập nhật liên tục theo thời gian thực, trừ khi mô hình AI tìm kiếm trên Internet để thu thập thông tin cụ thể. "Mô hình ngôn ngữ hoạt động trong không gian riêng. Nó chỉ tham chiếu từ những thứ được nhập vào không gian này", chuyên gia AI Yervant Kulbashia giải thích. Ông ví tình trạng của ChatGPT giống một người mắc kẹt trên hoang đảo, xung quanh là hàng núi sách nhưng không có chiếc đồng hồ nào.

Pasquale Minervini, nhà nghiên cứu tại Trường Thông tin thuộc Đại học Edinburgh ở Scotland, cho biết ứng dụng ChatGPT trên máy tính của ông có thể cung cấp giờ chính xác do được cấp quyền truy cập đồng hồ và kích hoạt chức năng tìm kiếm. "Nếu không, nó giống một đứa trẻ vừa sinh ra vào thời điểm đó và không biết gì cả", ông cho hay.

"Mô hình vận hành ChatGPT không tích hợp chức năng xem giờ hiện tại, nên nó cần kích hoạt công cụ tìm kiếm để truy cập dữ liệu mới nhất về thời gian", phát ngôn viên OpenAI Taya Chistianson cũng giải thích.

Tuy nhiên, Kulbashian nói sẽ phải đánh đổi một số thứ nếu muốn các mô hình ngôn ngữ lớn nắm được thời gian. ChatGPT bị hạn chế về cửa sổ ngữ cảnh, tức giới hạn số lượng thông tin nó có thể ghi nhớ và xử lý trong một lần. Mỗi khi ChatGPT truy cập đồng hồ hệ thống, nó lại bổ sung thông tin vào cửa sổ ngữ cảnh. "Nếu cứ liên tục đưa thêm, các dữ liệu trước đó sẽ mất dần. Cập nhật dữ liệu thời gian liên tục làm nhiễu hệ thống AI, khiến nó bối rối", ông cho hay.

Người dùng ChatGPT có thể xem giờ bằng cách yêu cầu chatbot tìm thông tin, cũng như dùng mô hình nguồn mở để kết nối ứng dụng AI với dữ liệu bản thân. Dù vậy, yêu cầu mô hình tìm kiếm trên Internet hoặc cho phép chúng tiếp cận dữ liệu cá nhân cũng đi kèm rủi ro, như lẫn những đoạn prompt độc hại được chia sẻ trên mạng.

Minervini, chuyên tìm các điểm mù trong công nghệ AI, cho biết còn nhiều tác vụ liên quan đến thời gian mà ChatGPT chưa thể đáp ứng. Ông từng đưa ảnh đồng hồ cơ khí vào các mô hình hàng đầu thế giới, phát hiện chúng phải chật vật để xác định vị trí kim giờ và kim phút. "Nó cũng gặp khó với những cuốn lịch", ông nói thêm.

Vấn đề lớn hơn đối với người dùng thông thường là ChatGPT không thể làm rõ hạn chế của chính nó. Nó thực tế không nói dối, mà chỉ chuyên dự đoán những gì người dùng muốn thấy. "Chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện khả năng của ChatGPT", phát ngôn viên OpenAI khẳng định.

Điệp Anh