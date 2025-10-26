Chật vật xác nhận tình trạng hôn nhân của ông bà đã mất để nhận thừa kế

Nếu mọi thủ tục hành chính cho người đã mất đều không thể làm được thì sao tôi có thể hoàn tất khai nhận tài sản thừa kế?

Gia đình tôi đang làm thủ tục thừa kế tài sản của ông bà và bố tôi (đều đã mất). Vừa rồi, tôi tới trụ sở UBND cấp xã nơi thường trú của cả gia đình để xin trích lục khai sinh bản sao của bố tôi để làm căn cứ xác định mối quan hệ cha - mẹ -con cái giữa bố tôi và ông bà nội. Tuy nhiên, UBND xã thông báo rằng không cấp được trích lục khai sinh cho người đã chết, và xã cũng không còn lưu dữ liệu về khai sinh của bố tôi.

Sau đó tôi có làm "Đơn xin xác nhận nhân thân" kèm giấy tờ làm bằng chứng là Sổ quân nhân của bố tôi, trong đó có tên của bố, mẹ. Nhưng phía UBND xã vẫn thông báo là không thể xác nhận thông tin này.

Giấy tờ thứ hai tôi được bên phía Văn phòng công chứng yêu cầu là "giấy xác nhận tình trạng hôn trước khi mất" của ông, bà, bố tôi. Cũng tại UBND xã nơi tôi thường trú, tôi nhận được câu trả lời là: "Không cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã mất". Tôi cũng làm một đơn đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân nhưng cũng bị từ chối với lý do như trên.

>> Tôi mất 10 phút làm lại Căn cước công dân mới

Tôi không hiểu, nếu mọi thủ tục hành chính cho người đã mất đều không thể làm được thì làm sao tôi có thể hoàn tất khai nhận di sản thừa kế của người thân để lại một cách hợp pháp? Tôi cho rằng nếu không có hoặc thất lạc dữ liệu về dân thì UBND cấp xã cần cấp giấy tương đương cho người dân để thuận tiện cho các thủ tục hành chính.

Còn nếu cứ để người dân đứng giữa không biết phải làm thế nào sẽ khiến rất nhiều hồ sơ tồn đọng theo năm tháng mà không thể giải quyết. Chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến cũng đã trả lời rằng phía UBND xã không cấp hai loại giấy trên cho người đã mất là đúng quy định. Thế nên, tôi cũng không biết phải cầu cứu ai?

Hy vọng các cơ quan quản lý sẽ có những điều chỉnh và hướng dẫn chính thức để người dân thuận tiện trong việc giải quyết các thủ tục hành chính sau này.

Phùng Vương