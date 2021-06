Charlize Theron diện áo xuyên thấu của Công Trí

Minh tinh Charlize Theron mặc sơ mi xuyên thấu của Công Trí trong talk show phát online.

Trong chương trình "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" phát sóng hôm 26/6, diễn viên Charlize Theron xây dựng phong cách gợi cảm, thanh lịch. Cô diện sơ mi đen làm từ lụa organza với những đường vân uốn lượn từ taffeta, kết hợp kiểu tóc ướt chải ngược, son môi màu hồng đất.

Charlize Theron diện áo Công Trí Charlize Theron trong "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Video: Jimmy Fallon.

Charlize Theron diện áo của Công Trí, ghi hình tại nhà. Ảnh: Fallon Tonight.

Thiết kế nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2021 của Công Trí ra mắt trên Vogue đầu tháng 5. Để chuẩn bị cho talk show, stylist của người đẹp Nam Phi đã liên hệ với nhà thiết kế cách đây một tuần, cho biết chiếc áo phù hợp với hình ảnh của Theron.

Ngoài Charlize Theron, từ đầu năm tới nay, thêm nhiều nghệ sĩ chọn các thiết kế của Công Trí như: diễn viên Hailee Steinfeld, ca sĩ Bebe Rexha, ca sĩ Leslie Grace, ca sĩ Jazmine Sullivan, ca sĩ Becky G, diễn viên người Mỹ gốc Việt Kelly Marie Trần...

(Từ trái qua) Becky G, Bebe Rexha, Hailee Steinfeld và Leslie Grace trong thiết kế của Công Trí. Ảnh: Instagram, Basic, Latin Recording Academy.

Charlize Theron sinh năm 1975, là diễn viên người Mỹ - Nam Phi. Cô đóng nhiều bom tấn Hollywood như Hancock ( 2008), Snow White and the Huntsman (2012), Prometheus (2012), Mad Max: Fury Road (2015), Fast & Furious 8 (2017)... Năm 2016, cô vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới do Time bình chọn. Năm 2019, cô là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.

Ý Ly