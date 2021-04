Rosé (Blackpink) diện đầm của Công Trí

Ca sĩ Rosé nhóm Blackpink tiếp tục diện một thiết kế của Công Trí trong MV "Gone".

Hôm 4/4, Rosé ra mắt MV "Gone" - sản phẩm âm nhạc thứ hai kể từ khi ra mắt solo. Ca sĩ Hàn Quốc diện trang phục đa phong cách, trong đó có bộ đầm high-low làm từ lụa organza, đính lông bảy sắc cầu vồng. Thiết kế của Công Trí thuộc bộ sưu tập Đi nhặt hạt sương nghiêng từng được thiên thần Victoria's Secret Elsa Hosk trình diễn ở vị trí vedette. Trước đó, cô từng chọn một thiết kế khác của Công Trí trong MV On The Ground ra mắt hồi tháng 3.

Rosé diện đầm lông vũ của Công Trí trong MV "Gone". Ảnh: Blackpink.

Rosé sinh năm 1997 tại New Zealand, đến Australia cùng gia đình năm tám tuổi. Tên tiếng Hàn của cô là Park Chae Young, tiếng Anh là Roseanne Park. Cô ký hợp đồng với công ty YG sau buổi thử giọng năm 2012, làm thực tập sinh trong bốn năm. Tháng 8/2016, cô ra mắt với tư cách giọng ca chính nhóm Blackpink. Người đẹp đứng thứ 31 danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" do TC Candler bình chọn. Hồi tháng 6/2020 cô đứng thứ tám trong danh sách "Top 10 gương mặt đẹp nhất châu Á".

MV "Gone" của Rosé (Blackpink) MV "Gone" của Rosé. Video: Blackpink.

Ý Ly