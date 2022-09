'Chạm tới giấc mơ' khi được đến Ladakh

Chuyến đi của Đỗ An Ninh tới "tiểu Tây Tạng" để lại nhiều ấn tượng hơn những gì anh từng hình dung.

Đỗ An Ninh, 28 tuổi, giáo viên tiếng Hàn, vừa có chuyến du lịch Ấn Độ trong 11 ngày, từ cuối tháng 8. Điểm đến của du khách Hà Nội là Ladakh, vùng đất thuộc bang Jammu và Kashmir, nơi được mệnh danh là "tiểu Tây Tạng". Ninh và bạn ghép nhóm cùng một đoàn khác nên rẻ hơn dự tính ban đầu, với tổng chi phí một người gần 30 triệu đồng.

An Ninh vừa làm giáo viên tiếng Hàn, vừa điều hành một blog du lịch có tên OnTheMars. Đây là nơi anh chia sẻ các chuyến đi, kinh nghiệm du lịch cá nhân.

Ninh muốn khám phá trọn vẹn Ladakh nên chỉ tập trung tìm hiểu cuộc sống, phong cảnh trong khu vực. Dù vậy, khi quá cảnh và ngủ đêm tại thủ đô New Delhi, anh cũng tranh thủ tham quan thành phố. Điều ấn tượng nhất với anh là sân bay New Delhi rộng và hiện đại, nhưng vô cùng đông đúc. Do đó, anh khuyến cáo mọi người cần có thêm thời gian để đến sân bay, nếu không muốn bị trễ chuyến.

Thời điểm Ninh lên đường, Ấn Độ đã nới lỏng nhiều quy định kiểm dịch liên quan đến Covid-19. Khi nhập cảnh, hải quan chỉ yêu cầu kiểm tra chứng nhận tiêm ít nhất hai liều vaccine. "An ninh ở sân bay rất chặt chẽ, nên trước khi đi mọi người nên in sẵn vé máy bay quốc tế và nội địa (nếu có), đặt phòng khách sạn, chứng nhận tiêm vaccine để sẵn sàng cung cấp bất kỳ khi nào được hỏi đến", Ninh chia sẻ.

"Ấn Độ là đất nước có bề dày văn hóa, lịch sử và nền kiến trúc đa dạng, rất đáng để khám phá. Ngoài ra, sau khi xem những bộ ảnh đẹp về Ladakh, tôi có thêm quyết tâm. Đây cũng là nơi khá an toàn, chứ không bất ổn như nhiều người nghĩ. Vì vậy, tôi bắt tay tìm hiểu về vùng đất này và thực hiện chuyến đi", Ninh chia sẻ về lý do chọn Ladakh.

Những nơi Ninh đã đi

Thị trấn Leh, thủ phủ của Ladakh: Đây là nơi Ninh được trải nghiệm cảm giác sốc độ cao và khó thở do không khí loãng. "Đây cũng là nơi chúng tôi thích nghi để đi tiếp lên những nơi cao hơn. Tôi dành hai ngày ở lại Leh, thăm chợ địa phương, các cung điện và tu viện Phật giáo nổi tiếng như Leh Palace, Shey Monastery, Thiksay Monastery, Hemis Monastery, Alchi Monastery...".

Sau hai ngày thích nghi với độ cao ở Leh, Ninh lên đường chinh phục đèo Khardung La và Chang La, cùng cao hơn 5.000 m. "Độ cao đã thực sự thử thách sức chịu đựng của con người, không chỉ thế, trời còn rất lạnh. Tôi bị khó thở vì thiếu oxy". Ninh nói.

Hành trình tiếp theo, anh hướng về thung lũng Nubra và làng Hunder. Tại đây, anh cưỡi lạc đà tại thung lũng cát Nubra. "Đi qua những cồn cát trắng tới tận chân trời quả thực là trải nghiệm tuyệt vời. Làng Hunder yên bình, với những cây táo đỏ, cây mơ trĩu quả, giống như vườn địa đàng vậy".

Ninh đến làng Turtuk, nằm giữa biên giới Ấn Độ và Pakistan. Điều anh ấn tượng nhất tại đây là những cánh đồng hoa tam giác mạch trắng muốt, bao quanh bởi các dãy núi. Khung cảnh nơi này được đánh giá "lãng mạn như trời Âu".



Nơi nam du khách thích nhất trong hành trình là hồ nước lợ Pangong và Moriri. Anh đã có kỷ niệm khó quên khi sống cùng người dân bản địa trong ngôi làng nhỏ dưới triền núi. Tại đây không có sóng điện thoại, không internet, chỉ có hồ nước trong xanh, núi tuyết phía xa và giải ngân hà rực rỡ trên trời đêm.

Ladakh để lại cho Ninh nhiều ấn tượng hơn những gì đã hình dung. "Thiên nhiên như một bức tranh và hùng vĩ. Con đường đèo quanh co giữ triền núi cao, thung lũng lúa mì vàng óng bên cạnh những dòng suối chảy siết là những hình ảnh tôi sẽ không bao giờ quên".

Ladakh còn là vùng đất của Phật giáo nên ở đây mật độ các tu viện dày, thường nằm trên đỉnh núi, công trình độ sộ mang theo không khí trang nghiêm.

"Con người cũng là một điểm đặc biệt của vùng đất này. Họ không vội vã, tất cả đều phóng khoáng, hiền từ và luôn sẵn sàng bắt chuyện với nhau dù không hề quen biết. Họ cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu có ai đó cần. Mỗi một ngày ở Ladakh là một ngày tôi có thêm nhiều bất ngờ về con người", Ninh nói thêm.

Chuyến đi lần này Ninh chủ yếu dành thời gian khám phá Ladakh, không ghé thăm các thành phố khác.

Những điều cần lưu ý trước chuyến đi

Về việc xin visa, Ninh cho biết trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, anh nhận thấy thủ tục đơn giản. Mọi người có thể xin trực tuyến, gồm ảnh thẻ 3x4, ảnh chụp mặt hộ chiếu, điền thông tin trên website và thanh toán phí là 25 USD. Sau 3-5 ngày, bạn sẽ nhận được visa điện tử gửi qua email.

Một trong những cách nhanh nhất, được nhiều khách Việt lựa chọn tới Ladakh hiện nay là Hà Nội - New Delhi - Leh. 100 Rupee Ấn Độ tương đương 33.000 đồng.

Du khách nên tập thể dục, rèn luyện sức khỏe trước khi đi. Ninh đã uống thêm hoạt huyết dưỡng não nửa tháng trước khi xuất phát để giảm thiểu tác động của hiện tượng sốc độ cao, thiếu oxy.

Nên mang theo quần áo ấm vì ban đêm lạnh, đặc biệt khu vực đèo và hồ cùng các loại dưỡng thể, dưỡng ẩm để tránh tình trạng khô da, kem chống nắng. Không mặc váy ngắn, quần short khi tham quan tại các cung điện, tu viện Phật giáo.

Ẩm thực vùng Ladakh có thể khó ăn do người dân hầu hết theo đạo Phật, Hindu nên ăn chay hoặc nêm gia vị không hợp khẩu vị người Việt. Vì vậy, Ninh có mang sẵn theo đồ ăn khô từ Việt Nam.

"Lần đầu nhìn thấy Ladakh qua những bức ảnh, tôi đã bắt đầu những giấc mơ về vùng đất này. Và cuối cùng, thật vui vì tôi đã chạm tới được giấc mơ đó", Ninh nói về chuyến đi.

Phương Anh

Ảnh: OnTheMars