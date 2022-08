Mùa hè Pakistan

Pakistan trở thành điểm đến "hot" đối với cộng đồng du lịch Việt Nam thời gian gần đây. Anh Vũ nói, do nhu cầu đến tham quan Pakistan ngày càng tăng và cũng do giá xăng thế giới tăng cao, nên giá vé máy bay hiện nay đắt gấp đôi so với năm ngoái. Từ Việt Nam, anh bay qua thủ đô Islamabad, Pakistan bằng Thai Airways, quá cảnh ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Anh cho biết còn một cách khác đi tiết kiệm hơn là bay bằng hãng PIA, nhưng không có chuyến bay thẳng từ Việt Nam, mà phải bay sang Kuala Lumpur, điểm đến là Lahore, Pakistan.

Trên ảnh là cảnh quan các ruộng lúa mì chín vàng xen lẫn ruộng khoai tây tại thung lũng Phander.