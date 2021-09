Hành trình khó quên đến Ladakh của nhiếp ảnh gia Việt

Giữa tháng 9/2019, Tuấn Đào có chuyến thăm vùng Ladakh, Ấn Độ. Ở bang Jammu và Kashmir, nơi có người các dân tộc gốc Ấn Độ và Tây Tạng sinh sống. Đây là một trong những khu vực dân cư thưa thớt nhất Ấn Độ. Văn hoá và lịch sử nơi đây có liên quan chặt chẽ với Tây Tạng. Ladakh nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa miền núi xa xôi.

Để đến Ladakh không dễ dàng, chúng tôi phải bắt hai chặng máy bay từ Hà Nội đến New Delhi rồi từ New Delhi đến Ladakh, trải qua nhiều đợt kiểm tra hành lý, giấy tờ để có thể đến được Leh, thủ phủ của vùng đất này, nơi có độ cao 3.000 m so với mực nước biển.

Để có thể chịu được độ cao ở đây, trước đó nửa tháng chúng tôi đã phải uống thuốc, tập thể dục cũng như mang theo một túi thuốc để uống hàng ngày. Ngoài ra, chúng tôi còn dành hai ngày chỉ ở Leh để quen độ cao cũng như khí hậu nơi đây.

“Đến Ladakh mà đi ôtô là một sự phí phạm”, đó là câu nói của những người đi trước nên chúng tôi quyết định thuê xe máy để khám phá. Và để an toàn, cả nhóm thuê thêm một xe ôtô backup và hai người bản địa đi cùng chỉ đường cũng như để sửa chữa hỏng hóc. Có những khu vực tại đây cả vài trăm cây số không có cửa hàng xăng dầu, cũng như không có khách sạn, hàng quán nên có người bản địa đi cùng là điều cần thiết.