Chăm sóc F0 trẻ em tại nhà, phát hiện sớm trở nặng

Trẻ mắc Covid-19 theo dõi tại nhà có thể dùng thuốc hạ sốt giảm đau, giảm ho bằng các siro ho thảo dược, uống thêm dịch orezol, ăn nhiều bữa, ăn lỏng, dễ tiêu, đo SpO2 thường xuyên.

Bác sĩ Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, lưu ý trẻ dùng thuốc hạ sốt giảm đau paracetamol liều 10-15 mg/kg/lần nếu sốt từ 38,5 độ C, cách 4-6 giờ. Không tự ý dùng kháng sinh, kháng viêm, kháng đông cho trẻ F0.

Trẻ cần được mặc thoáng, ở phòng thoáng khí, vệ sinh thân thể, răng miệng, mũi họng sạch sẽ. Cho trẻ nghỉ ngơi, tập thể dục nhẹ nhàng, hít thở sâu, đều. Phụ huynh cần hỗ trợ tâm lý, động viên trẻ, phòng lây nhiễm trong gia đình. Covid-19 có thể lây trực tiếp từ người sang người qua đường hô hấp (như qua giọt bắn, hạt khí dung, không khí) và qua đường tiếp xúc.

Theo bác sĩ Quy, người chăm sóc chính cần theo dõi sức khỏe trẻ hằng ngày bao gồm các chỉ số như mạch, nhiệt độ, SpO2. Chú ý các triệu chứng như bú kém, nôn ói, tiêu lỏng, li bì, không tỉnh táo, co giật, đau họng, đau đầu, ho, khó thở, viêm kết mạc (mắt đỏ), mất vị giác, khứu giác.

Phát hiện sớm và báo cáo ngay với cơ sở quản lý F0 tại nhà khi phát hiện một trong các dấu hiệu cần được cấp cứu, điều trị như ho hoặc khó thở, thở nhanh (thở nhanh được xác định khi nhịp thở ≥ 40 lần/phút ở trẻ từ 1 dưới 5 tuổi, ≥ 30 lần/phút ở trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi); SpO2 ≤ 95%; thở rên, hoặc rút lõm lồng ngực, thở bất thường; co giật, tím tái; không thể bú hoặc bú kém, li bì khó đánh thức. Bên cạnh đó, cần cảnh giác các biểu hiện hội chứng viêm đa hệ thống như sốt cao, đỏ mắt, môi đỏ, lưỡi dâu tây, ngón tay chân sưng phù nổi hồng ban, mắc thêm bệnh cấp tính như sốt xuất huyết, tay chân miệng...

"Trẻ dưới 12 tháng, trẻ suy giảm miễn dịch hay mắc các bệnh mạn tính, béo phì có nguy cơ trở nặng nên cần được nhập viện theo dõi sát tại cơ sơ y tế khi mắc Covid-19", bác sĩ Quy khuyến cáo.

Theo bác sĩ Quy, trẻ em mắc covid-19 đa phần không có triệu chứng hoặc chỉ có biểu hiện nhẹ như sốt, ho khan, mệt mỏi, đau cơ, đau họng, nghẹt mũi/sổ mũi, đau đầu, mất vị giác/khứu giác, nôn, tiêu chảy, có thể chăm sóc và theo dõi tại nhà. Nếu không có các biến chứng nặng trẻ sẽ hết sốt, các triệu chứng lâm sàng sẽ giảm dần và thường khỏi bệnh sau 7-10 ngày.

Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ (Bệnh viện Nhi đồng Thành phố) lưu ý trẻ em cần được theo dõi chỉ số nồng độ oxy máu SpO2 thường xuyên. Cơ thể trẻ chưa ổn định như người lớn, các chỉ số SpO2, nhịp tim, nhịp thở, nhiệt độ, huyết áp có thể thay đổi thất thường. Hơn nữa, trẻ chưa có đầy đủ nhận thức về sức khỏe, chưa thể nói cho phụ huynh biết về những dấu hiệu bất thường bên trong cơ thể.

Theo bác sĩ Vũ, khi phát hiện SpO2 từ dưới 95%, cần đo lại lần hai sau 30 giây đến một phút, khi đo yêu cầu giữ yên vị trí đo. Người thực hiện phải tẩy sơn móng tay (nếu có) trước khi đo. Giữ trẻ ngồi yên, bình tĩnh, không quấy khóc và đo với máy được trang bị phù hợp tuổi, kết quả sẽ không nhiễu.

"Nếu có điều kiện trang bị sẵn máy có thiết kế nhỏ gọn với hình mẫu dễ thương, sinh động để các bé cảm thấy thoải mái, hứng thú hơn, có cảnh báo âm thanh khi sử dụng", bác sĩ Vũ chia sẻ.

Bác sĩ Vũ cho biết thực tế khi tư vấn F0 từ xa, các bác sĩ gặp nhiều trường hợp bố mẹ hốt hoảng khi SpO2 của trẻ thấp dưới 95% dù không triệu chứng bệnh. Sau khi bác sĩ hướng dẫn trực tuyến cách thực hiện, phụ huynh làm theo thì ghi nhận chỉ số này lên hơn 98%.

Bác sĩ khuyến cáo, chỉ số SpO2 không phản ánh tất cả được tình trạng bệnh cũng như tiên đoán bệnh, nhưng là một chỉ điểm quan trọng để phát hiện sớm các dấu hiệu chuyển nặng, nếu được hiểu đúng và thực hành đúng cách đo. Phụ huynh cần bình tĩnh trong tất cả các tình huống khẩn cấp, để trẻ được trấn an và hợp tác điều trị hiệu quả.

Hiện, trẻ em ở TP HCM mắc Covid-19 được cách ly điều trị tại nhà. Trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà, trẻ được điều trị ở Bệnh viện dã chiến số 4 (do Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố phụ trách), Bệnh viện dã chiến số 11 (do Bệnh viện Nhi đồng 2 phụ trách) và Bệnh viện dã chiến Củ Chi (do Bệnh viện Nhi đồng 1 phụ trách). Trường hợp diễn tiến nặng sẽ được chuyển đến các viện nhi tiếp tục điều trị chuyên sâu. Các bệnh viện TP HCM ngày 13/9 đang điều trị hơn 2.900 F0 trẻ em.

May đo chỉ số oxy máu SpO2. Ảnh: Hữu Khoa

Lê Phương