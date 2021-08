Trẻ mắc Covid-19 được điều trị ở đâu?

Trẻ em ở TP HCM mắc Covid-19 được cách ly điều trị tại nhà hoặc 3 bệnh viện dã chiến do 3 bệnh viện nhi đồng phụ trách, diễn tiến nặng sẽ chuyển đến hai viện nhi.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), ngày 18/8, các bệnh viện TP HCM đang điều trị khoảng 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong tổng số hơn 32.600 F0 đang nằm viện. Phần lớn trẻ em mắc Covid-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Theo quy trình tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 do Sở Y tế ban hành ngày 17/8, trẻ em mắc Covid-19 nếu không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, khi đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ được theo dõi tại nhà.

Trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà, trẻ được điều trị ở Bệnh viện dã chiến số 4 (do Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố phụ trách), Bệnh viện dã chiến số 11 (do Bệnh viện Nhi đồng 2 phụ trách) và Bệnh viện dã chiến Củ Chi (do Bệnh viện Nhi đồng 1 phụ trách). Các bệnh viện này đều có đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có kinh nghiệm điều trị các bệnh lý ở trẻ em.

Các trường hợp diễn tiến nặng sẽ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố hoặc Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Khu cách ly, điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đang điều trị khoảng 300 bệnh nhi. Đơn vị điều trị Covid-19 Bệnh viện Nhi đồng 2, hoạt động ngày 17/6 với 60 giường với 10 giường hồi sức. Số F0 ngày càng tăng, nơi này đã nâng công suất lên 200 giường với 10 giường cấp cứu, 20 giường hồi sức.

Trẻ xuất viện tại Bệnh viện dã chiến số 4, ngày 17/8. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Nguyễn Trần Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, tham gia điều trị ở Bệnh viện dã chiến 4, cho biết trẻ em mắc Covid-19 nguy cơ biến chứng ít hơn so với người già, người có bệnh nền. Tuy nhiên, một số trẻ em có bệnh lý béo phì hoặc bệnh lý mạn tính cần lưu ý. Những trường hợp này, bác sĩ theo dõi kỹ để sớm phát hiện biến chứng.

Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần chú ý chăm sóc trẻ tại nhà, tăng cường các biện pháp phòng bệnh như đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý để tăng cường sức đề kháng; tuân thủ 5K, hạn chế tiếp xúc; giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh, nhà cửa thông thoáng, lau chùi thường xuyên các vật dụng trong nhà và đồ chơi, vệ sinh tay cho trẻ thường xuyên.

Lê Phương