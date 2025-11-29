Chà chanh khắp người có giúp giảm sốt khi mắc cúm A?

Con tôi 3 tuổi đang sốt hơn 38 độ C do mắc cúm A, tôi dùng quả chanh cắt lát chà khắp người con có giúp đỡ giảm sốt không? (Như Mai, 40 tuổi, Hà Tĩnh)

Trả lời:

Trong Đông y, nước chanh có vị chua, dùng chữa chướng bụng, khó tiêu, giảm đau, trị gàu, làm trơn tóc và tẩy tế bào chết. Y học hiện đại ghi nhận chanh giàu vitamin C, flavonoid giúp tăng miễn dịch, giảm viêm; pectin trong nước cốt chanh hỗ trợ giảm cholesterol, tốt cho người cao huyết áp, suy tĩnh mạch. Uống nước chanh ấm có thể giúp giảm sốt, nhưng người bị trào ngược, bụng đói, men răng yếu nên hạn chế.

Việc chà chanh lên da trẻ là mẹo dân gian chưa được kiểm chứng, tiềm ẩn nguy cơ kích ứng, viêm da do tính axit cao, không nên áp dụng.

Trẻ mắc cúm A thường sốt cao, sổ mũi, ho, mệt lả, có thể co giật, nôn, tiêu chảy. Khi nặng, trẻ bỏ bú, thở nhanh, rút lõm lồng ngực, dễ biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, viêm màng não, suy hô hấp, nhiễm trùng huyết... nếu không được điều trị đúng. Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Chanh giàu vitamin C, flavonoid giúp tăng miễn dịch, giảm viêm, nhưng không nên chà trực tiếp lên da trẻ để hạ sốt do cúm A. Ảnh: Vecteezy

Cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây qua đường hô hấp và tiếp xúc bề mặt có chứa virus sau đó đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Bộ Y tế cảnh báo số ca mắc cúm tăng cao cuối năm, khuyến cáo phòng bệnh bằng dinh dưỡng đủ chất, ngủ đủ, tăng cường vitamin, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên.

Tiêm vaccine cúm là biện pháp chủ động, giúp giảm nguy cơ mắc và biến chứng. Việt Nam hiện có 4 loại vaccine cúm phòng các chủng cúm A/H3N2, A/H1N1 và B. Trẻ từ 6 tháng tuổi đến người lớn đều có thể tiêm; trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tuổi chưa từng tiêm cần 2 mũi cách nhau một tháng, từ 9 tuổi trở lên tiêm 1 mũi. Phụ nữ mang thai có thể tiêm vaccine cúm ở bất kỳ giai đoạn nào, tốt nhất từ tam cá nguyệt thứ hai trở đi. Vaccine cần tiêm nhắc lại hàng năm để duy trì miễn dịch.

Bác sĩ Lê Thị Minh Nguyệt

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC