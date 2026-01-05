CEO công nghệ nuôi dạy con thế nào?

CEO OpenAI Sam Altman sử dụng ChatGPT tìm hiểu cách chăm sóc trẻ sơ sinh, còn CEO Google Sundar Pichai dùng Google Lens để hỗ trợ con làm bài tập về nhà.

Các nhà sáng lập và CEO công nghệ được biết đến nhiều hơn về sự thành công trong điều hành công ty. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với những câu hỏi thường nhật về nuôi dạy con cái, chẳng hạn có nên hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử hay không, và phân chia việc nhà nên thực hiện thế nào.

Sam Altman

Hồi tháng 6/2025, CEO OpenAI Sam Altman cho biết liên tục sử dụng ChatGPT để hỏi về hành vi của trẻ sơ sinh trong vài tuần đầu khi con trai ông chào đời. "Ý tôi là, rõ ràng mọi người đã có thể chăm sóc trẻ sơ sinh trong thời gian dài mà không cần ChatGPT", ông nói trong The OpenAI Podcast. "Nhưng tôi không biết mình sẽ làm điều đó như thế nào".

Altman nói mình "cực kỳ thích trẻ con", luôn tìm hiểu mọi thứ về trẻ nhỏ bằng ChatGPT. Ông cũng dùng chatbot để tìm kiếm những thông tin chung về từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Sam Altman, CEO OpenAI. Ảnh: TechCrunch

Tuy nhiên, CEO OpenAI cũng nhấn mạnh những giới hạn của con người. "Con cái tôi sẽ không bao giờ thông minh hơn AI", Altman nói. "Chúng sẽ lớn lên với khả năng vượt trội hơn chúng ta rất nhiều, có thể làm được những điều mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, và chúng cũng rất giỏi trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo".

Sam Altman cùng kỹ sư phần mềm Oliver Mulherin chào đón con đầu lòng hồi tháng 2/2025. Cả hai kết hôn năm ngoái và cùng sống tại San Francisco. Theo ông, công nghệ đang tác động rất sâu tới trẻ em và là xu hướng không thể đảo ngược, nhất là khi có AI. "Những đứa trẻ sơ sinh bây giờ sẽ đối diện với một thế giới luôn hiện hữu AI, những AI cực kỳ thông minh", ông nói thêm.

Mark Zuckerberg

Năm 2024, khi nhận câu hỏi từ Bloomberg, rằng trẻ em ngày nay nên học những gì, Zuckerberg cho biết điều quan trọng nhất là học cách tư duy phản biện và học hỏi các giá trị ngay từ khi còn nhỏ. "Nếu một người chứng tỏ khả năng đi sâu vào vấn đề và làm tốt việc gì đó, có lẽ họ đã tích lũy được kinh nghiệm, học hỏi và nâng cao kỹ năng lên mức xuất sắc", CEO Meta nói.

CEO Meta Mark Zuckerberg. Ảnh: Reuters

Zuckerberg kể, khi đưa con gái 7 tuổi đến xem buổi hòa nhạc của Taylor Swift, ông đã nói với con bé rằng việc trở thành người giống siêu sao đó là điều "không thể". Theo một nhà trị liệu tâm lý ở California, việc khuyến khích con gái "hãy là chính mình" như Zuckerberg là cách tiếp cận đúng đắn.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 trên chương trình CBS This Morning cùng vợ Priscilla Chan, cả hai cho biết "không cho con cái tất cả mọi thứ". "Chúng có việc nhà, có trách nhiệm," Chan nói. "Chúng tôi cũng đưa chúng đến chỗ làm để xem chúng tôi làm gì, đóng góp như thế nào".

Cũng trong năm 2019, Zuckerberg nói với Fox News rằng nhìn chung ông không muốn con cái mình ngồi trước TV hoặc máy tính trong thời gian dài. Ông cho phép con gọi video cho người thân, nhưng nghiêm khắc về các hình thức sử dụng màn hình khác.

Satya Nadella

Theo CEO Microsoft Satya Nadella, cha mẹ ông đã tạo ra một môi trường cho phép ông và các anh em tự quyết định tốc độ và theo đuổi những gì mình muốn. Điều đó đã ảnh hưởng đến cách ông nuôi dạy con cái của mình.

"Điều quan trọng là phải tập trung vào những gì con cái chúng ta cần để phát triển tốt", Nadella chia sẻ trên Good Housekeeping năm ngoái.

CEO Microsoft Satya Nadella. Ảnh: Reuters

CEO Microsoft cho biết vợ chồng ông giới hạn số lượng phim, loại trò chơi điện tử và website mà con cái được phép xem. Một trong số những người con của ông mắc chứng bại não, và ông cho rằng việc nuôi con đã dạy ông tầm quan trọng của sự thấu cảm, kể cả trong công việc.

Ngoài ra, Nadella cũng khuyến khích các gia đình nên để con cái bầu bạn với thú cưng, đặc biệt là nuôi chó. "Nó mang đến một cảm giác đồng hành và trách nhiệm khác biệt, cảm giác về mặt cảm xúc rằng có một sinh linh đang chờ bạn trở về", ông nói.

Sundar Pichai

Sundar Pichai, Giám đốc điều hành Google. Ảnh: India Times

CEO Google Sundar Pichai cho biết vẫn sử dụng công nghệ để hỗ trợ nuôi dạy con cái. "Tôi dùng Google Lens để hỗ trợ con làm bài tập về nhà", Pichai nói với Bloomberg đầu năm ngoái. "Tôi không muốn làm cậu bé gặp rắc rối, nhưng lớp học đã cho phép làm vậy. Và đôi khi, tôi nhận đề nghị giúp đỡ về toán. Tôi lười biếng và giả vờ như đang suy nghĩ, nhưng thực ra đang dùng Google Lens để tìm đáp án".

Năm 2018, CEO Google nói với New York Times rằng con trai ông, khi đó 11 tuổi, không được dùng điện thoại và bị hạn chế thời gian xem TV.

Bill Gates

Tỷ phú Bill Gates tại London vào tháng 2/2025. Ảnh: Reuters

Nhà đồng sáng lập Microsoft nói ông đã nuôi dạy con cái theo mô hình được phát triển vào những năm 1970, gọi là phương pháp "Tình yêu và Lý trí". Triết lý này tập trung vào việc kiểm soát cảm xúc, chẳng hạn cha mẹ cần giảm phản ứng như la hét hay trách mắng. Gates từng chia sẻ rằng cha của ông cũng tin vào triết lý này với tâm thế "chưa bao giờ lo lắng".

Tỷ phú Mỹ cũng cấm con cái mình dùng điện thoại trong bữa ăn và không cho chúng dùng cho đến khi 14 tuổi. Trong tập podcast Raj Shamani's Figuring it Out phát năm ngoái, Gates nhắc lại việc chỉ để lại cho con cái mình chưa đến 1% tổng tài sản vì muốn để các con "có cơ hội để tự mình kiếm thu nhập và đạt thành công".

Jeff Bezos

Jeff Bezos. Ảnh: Reuters

Nhà sáng lập Amazon từng chia sẻ rằng bản thân nuôi dạy bốn đứa con với phương pháp "khá khác thường". Năm 2017, trong một phỏng vấn với kênh YouTube Summit, ông tiết lộ bản thân cho phép con cái sử dụng dao sắc từ năm 4 tuổi và dụng cụ điện cầm tay từ 7-8 tuổi. Theo ông, "thà có một đứa con chín ngón tay còn hơn là một đứa con không có tài sản" và thêm rằng đây là "thái độ sống tuyệt vời".

Evan Spiegel

Nhà đồng sáng lập kiêm CEO Snap, công ty đứng sau ứng dụng Snapchat, cho biết ông và vợ là siêu mẫu Miranda Kerr, lập quy tắc giới hạn thời gian sử dụng các thiết bị có màn hình của con trai còn một tiếng rưỡi mỗi tuần. Đồng thời, cha mẹ nên làm gương và cố gắng hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử của chính mình.

Evan Spiegel tại một hội thảo hồi năm 2022. Ảnh: Reuters

Trong một phỏng vấn với People năm ngoái, Spiegel nói rất vui vì các con lớn lên cùng các công cụ kỹ thuật số. Kerr cho biết gia đình không cho phép con trai 14 tuổi dùng điện thoại hoặc máy tính trong phòng ngủ sau 9h30 tối.

Bảo Lâm tổng hợp