Các CEO công nghệ dùng AI thế nào trong đời thường

Từ tóm tắt tài liệu đến hỏi cách chăm con, các CEO công nghệ như Sam Altman, Tim Cook đang tích cực sử dụng AI trong công việc và cuộc sống cá nhân.

Theo công ty tư vấn PwC, đến năm 2030, AI có thể đóng góp khoảng 15,7 nghìn tỷ USD cho kinh tế toàn cầu. Ngày càng có nhiều người sử dụng trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống thường nhật, và lãnh đạo các công ty lớn cũng không ngoại lệ.

Satya Nadella, CEO Microsoft

Microsoft đang đầu tư mạnh vào AI. Hãng giới thiệu trợ lý Copilot năm 2023, ký thỏa thuận hợp tác trị giá 13 tỷ USD với OpenAI năm 2024 và thành lập nhóm chuyên phát triển AI. Bloomberg cho biết, công nghệ này đã trở nên thiết yếu với CEO Satya Nadella, cả trong lẫn ngoài văn phòng.

CEO Microsoft Satya Nadella. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Minus One hồi tháng 5, Nadella chia sẻ, ông thích podcast nhưng không nghe trực tiếp. Thay vào đó, ông tải nội dung cuộc họp, sách và podcast lên ứng dụng Copilot trên điện thoại để có thể thảo luận với trợ lý giọng nói trong lúc đi xe.

"Với tôi, cách tốt nhất để tiếp nhận podcast không phải nghe mà là trò chuyện với nội dung trong khi đi làm nhờ Copilot. Phương thức này tiện lợi hơn vì tôi có thể trò chuyện và ngắt lời nó", Nadella nói.

Khi đến trụ sở Microsoft, ông dùng Copilot để tóm tắt các lời nhắn trong ứng dụng Teams và Outlook. Ông cũng có ít nhất 10 tác nhân tùy chỉnh từ Copilot Studio để hỗ trợ chuẩn bị cuộc họp và nghiên cứu.

Sam Altman, CEO OpenAI

OpenAI nổi tiếng với sản phẩm hàng đầu ChatGPT. Không ngạc nhiên khi CEO Sam Altman thường xuyên dùng AI để tối ưu hóa công việc cá nhân. Ông xuất hiện trên podcast ReThinking hồi tháng 1 và cho biết, AI giúp ông xử lý email hoặc tóm tắt tài liệu.

CEO OpenAI Sam Altman. Ảnh: TechCrunch

Còn trong The OpenAI Podcast phát sóng ngày 18/6, Altman nói ông sử dụng ChatGPT "liên tục" sau khi đón con đầu lòng vào tháng 2. "Rõ ràng mọi người đã có thể chăm sóc trẻ sơ sinh trong thời gian dài mà không cần ChatGPT. Nhưng tôi không biết mình sẽ làm điều đó như thế nào", ông nói.

Hiện tại, Altman chủ yếu dùng ChatGPT để nghiên cứu các giai đoạn phát triển của trẻ.

Jensen Huang, CEO Nvidia

Nvidia là một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới với giá trị thị trường hơn 3.000 tỷ USD. Công ty tập trung vào thiết kế và sản xuất phần cứng, bao gồm chip và bộ xử lý đồ họa.

CEO Nvidia Jensen Huang tại một sự kiện của công ty đầu năm nay. Ảnh: Nvidia

Tại Hội nghị Toàn cầu Viện Milken lần thứ 28 diễn ra tháng 5, CEO Jensen Huang nói ông dùng AI để học những khái niệm mới. "Tôi sử dụng nó như gia sư hàng ngày. Trong những lĩnh vực khá mới mẻ, tôi có thể yêu cầu: Hãy bắt đầu giải thích giống như tôi là đứa trẻ 12 tuổi, sau đó tiến dần lên cấp độ tiến sĩ", Huang kể. Ông nhận định khả năng thu thập, phân tích và truyền đạt thông tin nhanh chóng của AI có thể giúp thu hẹp khoảng cách công nghệ.

Trong cuộc phỏng vấn với Wired năm 2024, ông cho biết dùng Perplexity và ChatGPT gần như hàng ngày để tìm hiểu và nghiên cứu, ví dụ về những tiến bộ gần đây trong khám phá thuốc dựa trên máy tính.

Tim Cook, CEO Apple

Apple đang là một trong những công ty ảnh hưởng lớn đến thị trường AI toàn cầu dưới sự dẫn dắt của Tim Cook. Hãng công bố AI tạo sinh Apple Intelligence tại sự kiện WWDC năm 2024.

CEO Apple Tim Cook tại Hà Nội ngày 15/4/2024. Ảnh: Tuấn Hưng

Tim Cook công khai chia sẻ về cách ông sử dụng AI hàng ngày trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal năm 2024. Trong đó, Apple Intelligence giúp ông tóm tắt những email dài. "Nếu tôi có thể tiết kiệm thời gian chỗ này chỗ kia, khi cộng lại sẽ tiết kiệm được đáng kể trong một ngày, một tuần, một tháng. Điều này đã thay đổi cuộc sống của tôi. Thực sự là vậy", ông nói.

Jeremy Wacksman, CEO Zillow

Những công ty công nghệ bất động sản như Zillow cũng đang khai thác AI. Năm 2023, công ty thông báo triển khai "tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên dựa trên AI" để giúp người dùng điều hướng website.

CEO Zillow Jeremy Wacksman. Ảnh: Daniel Berman

Giống như nhiều CEO khác, Jeremy Wacksman cho biết đã làm việc hiệu quả hơn nhờ AI. Ông nói với The New York Times Dealbook, ông từng mất nhiều thời gian để theo dõi lại những cuộc họp mình bỏ lỡ hoặc tài liệu không đồng bộ. Nhưng giờ ông có thể gửi dữ liệu cho ChatGPT và nhận được một bản tóm tắt cá nhân hóa. "Với tôi, điều đó giá trị hơn nhiều so với việc cố gắng đọc bản ghi chép lại với tốc độ 1,5 hoặc xem video với tốc độ 1,5", ông nhận xét.

Wacksman cũng muốn nhân viên Zillow thử nghiệm công nghệ mới. "Chúng tôi đã có những 'ngày AI' để trình bày công việc. Chúng tôi bắt đầu đưa AI vào cuộc họp lớn hơn như đánh giá sản phẩm. Khi tạo mẫu, nhóm quản lý - thiết kế - kỹ thuật thường xuyên sử dụng công cụ AI Replit", ông cho biết.

Thu Thảo (Theo Business Insider, GeekWire)