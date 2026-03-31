Celine Dion: Tôi hào hứng trở lại sân khấu

Danh ca Celine Dion sẽ tổ chức 10 buổi diễn tại Pháp vào mùa thu, nói háo hức gặp lại fan sau sáu năm ngừng diễn vì bệnh hiếm.

Trên Instagram ngày 30/3, Celine Dion khiến người hâm mộ xúc động khi xác nhận sẽ đi lưu diễn trở lại sau nhiều năm chống chọi bệnh hiếm. Trong video mới nhất, ca sĩ cho biết sẽ mở 10 buổi hòa nhạc mang tên Celine Dion Paris 2026 tại nhà thi đấu Paris La Défense Arena, Pháp, từ ngày 12/9 đến 14/10.

Cô đưa ra thông báo trùng dịp sinh nhật lần thứ 58, gọi đây là món quà tuyệt nhất cuộc đời. Cũng trong video, Celine Dion cảm ơn người hâm mộ đã luôn dành tình yêu, sự ủng hộ cho cô. Nghệ sĩ nói hiện bản thân khỏe mạnh, háo hức gặp lại khán giả.

Celine Dion thông báo tổ chức concert tại Pháp năm 2026 Celine Dion thông báo tổ chức concert tại Paris vào tháng 9. Video: Instagram Celine Dion

"Nhiều năm qua, mỗi ngày trôi qua, tôi đều cảm nhận được những lời cầu nguyện và sự ủng hộ từ các bạn. Năm nay, tôi có cơ hội gặp và biểu diễn trước mọi người một lần nữa tại Paris", danh ca nói.

Chương trình bắt đầu bán vé trực tuyến từ ngày 7/4. Theo AP, Celine Dion sẽ trình diễn lại những bản hit bằng tiếng Anh và tiếng Pháp của cô. Một tuần trước khi ca sĩ thông báo, tờ La Presses đưa tin cô sắp mở concert tại Pháp. Dù khi ấy phía nghệ sĩ chưa xác nhận, trang tin cho biết đang có một chiến dịch quảng bá sự kiện với nhiều tấm áp phích in tên các ca khúc kinh điển của danh ca như Power of Love, Pour que tu m'aimes encore tại Paris từ ngày 23/3.

Poster tour diễn mới của ca sĩ. Ảnh: Instagram Celine Dion

Chuỗi hòa nhạc mới đánh dấu màn tái xuất của danh ca sau sáu năm ngừng lưu diễn. Năm 2020, cô hoãn tour quốc tế Courage World Tour do ảnh hưởng của Covid-19, sau đó hủy hoàn toàn vì vấn đề sức khỏe. Năm 2022, nghệ sĩ tiết lộ bản thân đang mắc hội chứng "người cứng" SPS (Stiff-Person Syndrome) - rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, tác động tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Đây là bệnh hiếm, ảnh hưởng khả năng vận động và thanh quản của ca sĩ. Cô kể lại cuộc chiến vượt bạo bệnh trong phim tài liệu I Am: Celine Dion (2024).

Dù thời gian qua cô không còn lưu diễn, thi thoảng Celine Dion góp mặt trong vài sự kiện lớn. Năm 2024, nghệ sĩ khiến fan xúc động khi bất ngờ xuất hiện tại lễ trao giải Grammy, trao giải thưởng Album của năm cho Taylor Swift. Vài tháng sau, cô làm công chúng bất ngờ khi biểu diễn tại lễ khai mạc Olympic Paris, thể hiện ca khúc tiếng Pháp Hymne A L'Amour của Edith Piaf. Tháng 11/2024, cô hát lại bản hit The Power of Love trong show thời trang của hãng Elie Saab tại Arab Saudi.

Celine Dion biểu diễn ca khúc Hymne à l'amour Tiết mục "Hymne A L'Amour" của Celine Dion tại Thế vận hội Paris 2024. Video: Olympic

Celine Dion sinh năm 1968, là giọng ca nổi tiếng người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey. Celine Dion giành được năm giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, Celine Dion cũng tham gia diễn xuất, kinh doanh, làm từ thiện cho nhiều tổ chức toàn cầu. Cô có mặt trong danh sách những giọng ca giàu nhất thế giới với khối tài sản 570 triệu USD, theo Forbes. Năm 1994, cô kết hôn quản lý René Angélil hơn 26 tuổi, có với nhau ba con trai gồm René-Charles, hiện 25 tuổi, và cặp sinh đôi Nelson - Eddy, 16 tuổi. Năm 2016, chồng cô qua đời vì bệnh ung thư vòm họng.

Phương Thảo (theo AP)