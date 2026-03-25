Celine Dion 'sắp mở concert tại Pháp'

Danh ca Celine Dion được cho sẽ mở chuỗi concert tại Paris vào mùa thu năm nay, đánh dấu sự trở lại sau sáu năm ngừng lưu diễn.

Từ cuối tuần qua, truyền thông quốc tế xôn xao trước thông tin Celine Dion đang chuẩn bị một sự kiện hòa nhạc tái xuất hoành tráng. Tờ báo tiếng Pháp tại Canada La Presse là nơi đầu tiên đưa tin, hé lộ Paris đang có một chiến dịch quảng bá đặc biệt với nhiều bảng hiệu in tên các ca khúc kinh điển của danh ca.

Theo trang tin, chuỗi concert dự kiến diễn ra tại nhà thi đấu La Défense Arena (Paris) có sức chứa khoảng 40.000 người. Trong hai tháng 9 và 10, Celine Dion được cho sẽ tổ chức hai concert mỗi tuần. Hiện các trang báo liên hệ đại diện của ca sĩ để xin bình luận nhưng chưa được phản hồi. Đơn vị quản lý địa điểm tổ chức cũng giữ im lặng.

"Power of Love" của Celine Dion là một trong những ca khúc được in lên bảng hiệu ở Paris hôm 23/3, ngoài ra còn có bài hát "Pour que tu m'aimes encore". Ảnh: X/ @NewsDion

Thông tin đang gây chú ý bởi nếu là sự thật, đây là concert đánh dấu sự trở lại của Celine Dion sau sáu năm ngừng lưu diễn. Năm 2020, cô hoãn tour quốc tế Courage World Tour do ảnh hưởng của Covid-19, sau đó hủy hoàn toàn vì vấn đề sức khỏe. Hai năm sau, nghệ sĩ lần đầu thông báo bản thân đang mắc hội chứng "người cứng" SPS (Stiff-Person Syndrome) - rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Đây là bệnh hiếm có tỷ lệ chỉ 1/1.000.000 người mắc phải.

Danh ca kể lại cuộc chiến vượt bạo bệnh trong phim tài liệu I Am: Celine Dion (2024). Dù ca sĩ mới thông báo tình trạng sức khỏe khoảng một năm trước đó, cô âm thầm chống chọi các triệu chứng từ năm 2008. Căn bệnh vừa khiến ca sĩ khó di chuyển, vừa làm giọng hát nghe như bị nghẹt hoặc đứt quãng. Cũng trong phim, Celine Dion tuyên bố tiếp tục theo đuổi âm nhạc, không bị khuất phục trước số phận. Cô nói: "Nếu tôi không thể chạy, tôi sẽ đi bộ. Nếu không thể đi bộ, tôi sẽ bò nhưng không bao giờ dừng lại".

Trong thời gian dưỡng bệnh, Celine Dion tích cực giao lưu với người hâm mộ qua mạng xã hội, thi thoảng góp mặt trong các sự kiện lớn. Gần đây, ca sĩ thường xuyên chia sẻ ảnh cũ trên Instagram, gợi nhiều hoài niệm cho khán giả. Cô cũng đăng nhiều video hài hước thu hút hàng triệu lượt xem.

Năm 2024, nghệ sĩ khiến fan xúc động khi bất ngờ xuất hiện tại lễ trao giải Grammy, trao giải thưởng Album của năm cho Taylor Swift. Vài tháng sau, cô tiếp tục làm công chúng bất ngờ khi biểu diễn tại lễ khai mạc Olympic Paris, thể hiện ca khúc tiếng Pháp Hymne A L'Amour của Edith Piaf. Tháng 11/2024, cô hát lại bản hit The Power of Love trong show thời trang của hãng Elie Saab tại Arab Saudi.

Tiết mục "Hymne A L'Amour" của Celine Dion tại Thế vận hội Paris 2024. Video: Olympic

Celine Dion, 58 tuổi, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey. Celine Dion giành được năm giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, Celine Dion cũng tham gia diễn xuất, kinh doanh, làm từ thiện cho nhiều tổ chức trên toàn cầu. Cô có mặt trong danh sách những giọng ca giàu nhất thế giới với khối tài sản 570 triệu USD, theo Forbes. Năm 1994, cô kết hôn quản lý René Angélil hơn 26 tuổi, có với nhau ba con trai gồm René-Charles, hiện 25 tuổi, và cặp sinh đôi Nelson - Eddy, 16 tuổi. Năm 2016, chồng cô qua đời vì bệnh ung thư vòm họng.

Phương Thảo (theo Variety)