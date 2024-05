Celine Dion 17 năm chống chọi bệnh

Diva Celine Dion, 56 tuổi, cho biết chịu đựng bệnh "người cứng" suốt 17 năm, tập trung thời gian điều trị bệnh, mong sớm quay lại sân khấu.

Trong bài phỏng vấn với Vogue ngày 23/5, Celine cho biết các triệu chứng của bệnh "người cứng" xuất hiện từ năm 2008, khiến cô chịu đựng thời gian dài. Danh ca khuyên người hâm mộ đừng chủ quan khi có các dấu hiệu bất ổn, hy vọng mọi người không sợ kết quả chẩn đoán, xem đó như lời cảnh báo để tập trung vào sức khỏe hơn.

"Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng hiện tôi hạnh phúc vì biết bản thân gặp vấn đề gì. Cuối cùng tôi có thể sống cùng bệnh tật, không còn chịu nhiều khó khăn. Tôi mất 17 năm để hiểu tình trạng của mình. Xin bạn đừng để cơ thể chờ lâu đến vậy", ca sĩ nói thêm.

Ca sĩ trong phim tài liệu "I am: Celine Dion". Ảnh: Prime Video

Năm 2008, Dion cảm thấy sức khỏe không ổn trong lúc thực hiện chuyến lưu diễn quốc tế Taking Chances. Ca sĩ nói mỗi khi lên nốt cao, giọng hát thường bị run và đứt quãng, không ổn định như trước. Điều này khiến cô quyết định gặp bác sĩ.

Sau khi nhận kết quả chẩn đoán thanh quản vẫn bình thường, Celine Dion trở về Las Vegas để tổ chức năm đêm diễn tiếp theo. Cô bắt đầu cảm nhận một số nhóm cơ dần tê cứng. "Khi đó, tôi gặp khó khăn trong việc di chuyển, phải dựa vào vật gì đó để bước đi", danh ca cho biết.

Tuy nhiên, ca sĩ chưa chữa trị ngay sau đó. Chỉ đến khi Covid-19 bùng nổ, cô mới đặt vấn đề sức khỏe lên hàng đầu, ưu tiên giải quyết tận gốc các triệu chứng kỳ lạ. "Tôi cảm thấy vũ trụ đã mang thông điệp vào thời điểm đó: Tôi cần tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi và tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình", danh ca nói với Vogue.

Celine Dion dưỡng bệnh tại nhà riêng ở Las Vegas với sự giúp đỡ của ba con trai là René-Charles, 24 tuổi, và cặp sinh đôi Eddy - Nelson, 13 tuổi. Trước đó, giọng ca My Heart Will Go On giấu bệnh với các con, người thân và bạn bè trong nhiều năm. "Tôi đã cố gắng cầm cự lâu nhất có thể. Giờ đây, tôi cần ngừng giả vờ mạnh mẽ và nên chăm sóc bản thân", ca sĩ trải lòng.

Diva sẽ kể lại chi tiết quá trình chiến đấu với căn bệnh trong phim tài liệu I am: Celine Dion, ra mắt vào ngày 25/6. Dự án theo chân ca sĩ khi cô quyết định hủy bỏ chặng Bắc Mỹ thuộc tour lưu diễn quốc tế Courage hồi tháng 1/2022, hoãn các đêm nhạc ở châu Âu. Cuối tháng 12 cùng năm, Celine Dion đăng video thông báo tình trạng sức khỏe, quyết định dừng sự nghiệp, hạn chế xuất hiện trước công chúng để tập trung điều trị.

Trailer phim tài liệu của Celine Dion Trailer phim tài liệu "I am: Celine Dion". Video: YouTube Prime Video

Vogue cho biết ca sĩ sẽ dần trở lại sân khấu từ tháng 12. Trước đó, Dion khiến khán giả vỡ òa khi dự lễ Grammy hồi tháng 2 với tư cách người trao giải Album của năm cho Taylor Swift. Cô cũng khiến người hâm mộ hạnh phúc khi chia sẻ hình ảnh xem hòa nhạc cùng các con tại Las Vegas. Cộng đồng fan mừng vì sức khỏe của thần tượng hồi phục đáng kể.

Celine Dion sinh năm 1968, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey. Celine Dion giành được năm giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại. Cô nổi tiếng với những bản hit The Power of Love, Because You Loved Me, Where Does My Heart Beat Now?. Cô cũng thể hiện hai ca khúc kinh điển My Heart Will Go On - nhạc phim Titanic (1997) và Beauty and the Beast.

Tháng 12/2022, Celine Dion lần đầu lên tiếng về tình trạng mắc hội chứng SPS (Stiff-Person Syndrome) - rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Đây là căn bệnh có tỷ lệ chỉ 1/1.000.000 người mắc phải. Cô mất kiểm soát cơ bắp, không thể điều khiển thanh quản bình thường nên không thể hát như trước.

Phương Thảo (theo Vogue, Hello Magazine)