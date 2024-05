Celine Dion và ba người con đi xem concert

Diva Celine Dion có lần hiếm hoi đưa con trai cả René-Charles, 23 tuổi, và cặp song sinh Nelson và Eddy, 13 tuổi, dự concert Rolling Stones.

Trên Instagram hôm 16/5, Celine Dion đăng hình ảnh bên ba con và ca sĩ Mick Jagger - thành viên ban nhạc Rolling Stones - sau khi xem buổi biểu diễn mới nhất của nhóm tại sân vận động Allegiant, Las Vegas, cuối tuần trước. Trong bài viết, cô khen đêm diễn tuyệt vời, cảm ơn Jagger nhiệt tình đón tiếp.

Cặp sinh đôi Nelson và Eddy, đứng cạnh Celine Dion và anh trai René-Charles (phải), chụp chung Mick Jagger (giữa). Ảnh: Instagram Celine Dion

Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ chú ý cặp song sinh của Dion. Cả hai đều để râu, mặc áo khoác ngoài nhưng khác màu, phối cùng áo phông bên trong. Đa số tài khoản bất ngờ khi thấy Nelson và Eddy có vẻ ngoài chững chạc hơn tuổi 13. Họ nhận xét hai em lớn thật nhanh khi cao gần bằng anh trai René-Charles.

Fan còn quan tâm sức khỏe của Dion, cho biết hạnh phúc khi thấy danh ca dần xuất hiện trở lại. Theo Daily Mail, Celine Dion có buổi tối thứ bảy đáng nhớ cùng các con tại đêm nhạc giữa lúc chiến đấu với hội chứng "người cứng" - bệnh nan y khiến ca sĩ khó kiểm soát cơ bắp và thanh quản. Khán giả tại show thấy danh ca có lúc nhún nhảy theo ban nhạc và khóc trong một tiết mục.

Celine Dion tại buổi hòa nhạc của Rolling Stones Celine Dion tại buổi hòa nhạc của Rolling Stones. Video: Daily Mail

Hồi tháng 4, trên tạp chí Vogue Pháp, cô cho biết bản thân may mắn vì được các thành viên trong gia đình, êkíp và người hâm mộ yêu thương và hỗ trợ. Danh ca thấy như có đặc ân khi vừa được bác sĩ giỏi chữa trị, vừa có sức mạnh nội tại giúp vượt qua khó khăn. Cô chưa hồi phục hoàn toàn, cần cố gắng tập luyện nhiều hơn để có thể quay lại sân khấu.



"Tôi hy vọng có một phép màu giúp chúng ta tìm ra cách chữa trị bằng các nghiên cứu khoa học. Nhưng giờ tôi phải học cách sống cùng căn bệnh. Tôi thường dành năm ngày một tuần rèn luyện thể chất, phục hồi chức năng và luyện thanh. Tôi tập vận động các ngón chân, đầu gối, bắp chân và giọng nói. Tôi cần học cách chấp nhận cuộc sống và ngừng đặt câu hỏi tự vấn bản thân", Celine Dion nói.



Celine Dion, 56 tuổi, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại. Cô nổi tiếng với những bản hit The Power of Love, Because You Loved Me, Where Does My Heart Beat Now?. Cô cũng thể hiện hai ca khúc kinh điển My Heart Will Go On - nhạc phim Titanic (1997) và Beauty and the Beast.

Tháng 12/2022, cô lên tiếng lần đầu về tình trạng mắc hội chứng SPS (Stiff-Person Syndrome) - rối loạn vận động liên quan tự miễn hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Đây là căn bệnh có tỷ lệ chỉ 1/1.000.000 người mắc phải. Cô mất kiểm soát cơ bắp, không thể điều khiển thanh quản bình thường nên không thể hát như trước. Tháng 5/2023, ca sĩ thông báo hủy bỏ các chuyến lưu diễn vô thời hạn để tập trung chữa bệnh.



Hồi tháng 1, cô từng cho biết sẽ phát hành phim tài liệu I Am: Celine Dion, hợp tác đạo diễn nhận đề cử Oscar - Irene Taylor. Bộ phim kể về quá trình chống chọi bệnh tật và nỗ lực lấy lại giọng hát của nghệ sĩ.

Phương Thảo (theo Daily Mail)