Cầu thủ nữ Iran: 'Phía Australia gây sức ép để chúng tôi ở lại'

Các cầu thủ nữ Iran lần đầu lên tiếng sau khi về nước, cho rằng họ bị phía Australia tác động trong quá trình cân nhắc ở lại tị nạn.

Tiền vệ Fatemah Shaban kể lại trải nghiệm khi làm việc với cảnh sát Australia, nói rằng cô cảm thấy bị gây sức ép tinh thần để thay đổi quyết định. "Khi họ kiểm tra hộ chiếu, mỗi người chúng tôi được đưa vào một phòng riêng với một cảnh sát", cô nói trên truyền hình Iran. "Lúc đầu, khi họ nắm tay dẫn tôi đi, tôi hơi sợ, nhưng tự trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn".

Người dân dự lễ đón đội tuyển bóng đá nữ Iran về nước tại Tehran ngày 19/3/2026, sau khi năm cầu thủ rút đơn xin tị nạn tại Australia, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Ảnh: Reuters

Shaban cho biết các câu hỏi cô nhận được rất lạ, xoay quanh việc liệu cô có thực sự muốn quay về quê nhà trong bối cảnh chiến sự. "Nhân viên an ninh gọi điện cho ai đó, rồi tôi nhận ra họ muốn hỏi lại: 'Nếu cô quay về, sẽ nguy hiểm như thế này. Đất nước cô đang có chiến tranh'", cô kể.

Theo tiền vệ 23 tuổi, phía Australia liên tục đặt những câu hỏi tương tự nhằm khiến cô do dự. "Họ hỏi rất nhiều câu hỏi kỳ lạ, hy vọng tôi sẽ nói: 'Không, tôi không biết, tôi không chắc có nên quay về hay không'. Họ cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi đó", Shaban nói thêm.

Cô khẳng định đã từ chối ngay lập tức đề nghị ở lại. "Ông ấy hỏi tôi có muốn gọi cho gia đình không, đề nghị tôi liên lạc với họ ngay bây giờ để quyết định có ở lại hay không", Shaban kể tiếp. "Ngay khi nghe vậy, tôi nói với phiên dịch: 'Hãy nói với ông ấy rằng tôi không muốn ở lại, ai muốn ở lại thì đã ở lại rồi. Tôi thậm chí không để ông ấy đọc hết câu hỏi, tôi chỉ nói: 'Tôi muốn trở về Iran'".

Shaban thừa nhận cô cảm thấy lo lắng trong quá trình làm việc với cảnh sát, nhưng quyết tâm không thay đổi. "Ngay lúc đó, tôi có linh cảm không tốt. Tôi hơi sợ vì tôi thực sự muốn trở về Iran. Tôi muốn về với gia đình, với quê hương", cô nói.

Trong một video khác, một cầu thủ Iran (không được nêu tên) cũng bày tỏ quan điểm mạnh mẽ về lựa chọn của cô: "Tôi không đổi một sợi tóc của cha mẹ mình lấy cả châu Mỹ hay Australia".

Người này và Shaban nằm trong hầu hết thành viên đội tuyển nữ Iran đã về nước sau Asian Cup nữ 2026. Ban đầu, 7 thành viên trong đội chấp nhận đề nghị tị nạn ở Australia. Nhưng chỉ trong vài ngày, 5 người đã thay đổi quyết định và quay về.

Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke (giữa) chụp ảnh cùng năm cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Iran được cấp quy chế tị nạn tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 10/3/2026. Ảnh: Bộ Nội vụ Australia/AP

Nhóm cầu thủ trở về Iran được chào đón bằng một lễ tiếp đón, với cờ hoa và người hâm mộ tụ tập tại thủ đô Tehran. Một số người ký tặng bóng cho CĐV và khẳng định niềm vui khi trở lại quê nhà. Shaban nói cô "rất hạnh phúc khi trở về, vì Iran là quê hương".

Trong khi đó, hai cầu thủ gồm Fatemeh Pasandideh và Atefeh Ramezanisadeh quyết định ở lại Australia và đã bắt đầu tập luyện cùng CLB Brisbane Roar. Đội bóng thậm chí đăng ảnh hai cầu thủ này tập mà không đội khăn trùm Hijab truyền thống Hồi giáo.

Diễn biến vụ việc gây ra nhiều tranh luận tại Australia. Một số tổ chức bảo vệ người tị nạn cho rằng quá trình xử lý diễn ra quá công khai và vội vàng, có thể ảnh hưởng đến quyết định của các cầu thủ. Họ cũng đặt câu hỏi liệu các cầu thủ đã được tiếp cận đầy đủ tư vấn pháp lý độc lập trước khi đưa ra lựa chọn hay chưa.

Tuy nhiên, phía Australia bác bỏ cáo buộc gây sức ép. Chính phủ nước này cho biết quyết định ở lại hay trở về hoàn toàn thuộc về từng cá nhân, và họ tôn trọng lựa chọn của các cầu thủ. Giới chức cũng khẳng định đã cung cấp hỗ trợ cần thiết cho những người xin tị nạn.

Vụ việc còn thu hút sự chú ý ở cấp cao khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai kêu gọi trao quy chế tị nạn cho các cầu thủ Iran, thậm chí đã trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Australia về vấn đề này. Ông Trump còn muốn Mỹ cấp giấy tị nạn cho các cầu thủ nữ Iran, nếu Australia không làm điều đó.

Ở chiều ngược lại, Iran phủ nhận việc gây áp lực buộc các cầu thủ quay về, đồng thời cáo buộc phía Australia đã dàn dựng tình huống để thúc đẩy họ xin tị nạn.

Asian Cup nữ 2026 kết thúc hôm 21/3, sau khi Nhật Bản thắng chủ nhà Australia 1-0 trong trận chung kết. Đây là lần thứ ba trong bốn kỳ gần nhất họ đăng quang tại giải.

Hành trình sóng gió của tuyển nữ Iran tại Asian Cup nữ 2026 28/2/2026: Chiến tranh Iran 2026 bùng nổ, tình hình an ninh leo thang. 2/3: Cầu thủ Iran từ chối hát quốc ca trước trận gặp Hàn Quốc ở Australia. 3–4/3: Truyền thông Iran gọi họ "kẻ phản bội thời chiến". 5/3: Đội hát quốc ca ở trận thứ hai. 8/3: Cầu thủ được cho là ra tín hiệu cầu cứu trên xe khi rời sân. 9/3: 5 cầu thủ rời trại, xin tị nạn với chính quyền Australia. 10/3: Australia cấp visa nhân đạo, đưa họ tới nơi an toàn. 10/3: Thêm 2 người xin ở lại. 11–13/3: Tổng cộng 7 người liên quan đội Iran nộp đơn xin tị nạn. 14/3: 3 người đổi ý, rút đơn và quay lại đội tại Malaysia. 15/3: Thêm 2 người rút đơn, quyết định trở về Iran. 16/3: 2 cầu thủ Fatemeh Pasandideh và Atefeh Ramezanisadeh ở lại Australia. 16/3: 2 cầu thủ bắt đầu tập luyện cùng CLB Brisbane Roar. 16–18/3: Nhóm còn lại di chuyển Malaysia - Oman - Thổ Nhĩ Kỳ để về Iran. 19/3: Đội về Iran, được tổ chức lễ đón và tuyên bố "trở về quê hương".

Hoàng An (theo 9News, AP)