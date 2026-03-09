Báo Australia: 'Cầu thủ nữ Iran làm biểu tượng cầu cứu'

Báo Australia News dẫn lời những người biểu tình, về một cầu thủ Iran làm biểu tượng cầu cứu sau khi chơi trận cuối cùng ở Asian Cup nữ 2026.

Cảnh tượng hỗn loạn xảy ra tối 8/3 ngoài sân Gold Coast, sau thất bại 0-2 của Iran trước Philippines ở lượt cuối bảng A. Khi xe chở đội nữ Iran rời sân, một nhóm người biểu tình Iran sống tại Australia đã chạy theo xe và quay video.

Một số người trong nhóm này cho rằng họ nhìn thấy một cầu thủ ngồi gần cửa sổ xe thực hiện ký hiệu quốc tế "cầu cứu". Ara Rasuli, 25 tuổi, nói đoạn video cho thấy một cầu thủ đưa tay ra cửa sổ và làm động tác được hiểu là tín hiệu cầu cứu. "Dấu hiệu cầu cứu là điều khiến chúng tôi lo ngại nhất", Rasuli nói với báo News.com.au.

Đội nữ Iran chào cờ và hát quốc ca trước trận gặp Philippines ở lượt cuối bảng A Asian Cup nữ 2026, trên sân Gold Coast, bang Queensland, Australia tối 8/3/2026. Ảnh: AP

Một người biểu tình khác tên Aram, 19 tuổi, cho biết cô đã tới đồn cảnh sát tối cùng ngày và đề nghị lực lượng chức năng can thiệp để nói chuyện với các cầu thủ. "Có video rõ ràng cho thấy một người làm dấu hiệu cầu cứu. Tính mạng của họ đang gặp nguy hiểm", cô nói.

Dấu hiệu này được thực hiện bằng cách giơ lòng bàn tay ra phía trước, gập ngón cái vào trong lòng bàn tay rồi gập bốn ngón còn lại. Cử chỉ này được thiết kế để nạn nhân có thể kín đáo báo hiệu cho người khác mà không cần nói ra, đặc biệt trong những tình huống họ bị giám sát. Tín hiệu này được phát triển trong giai đoạn Covid-19, để hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, sau đó lan rộng trên toàn cầu như một cách gửi tín hiệu nguy hiểm trong các tình huống nhạy cảm.

Theo những người chứng kiến, một số cầu thủ trên xe đã khóc khi xe rời sân. Những người biểu tình nói họ cố gắng chặn xe để kêu gọi các cầu thủ ở lại Australia.

Một chi tiết khác là cử chỉ hình trái tim mà một cầu thủ làm từ cửa sổ xe hướng về phía đám đông bên ngoài. Những khoảnh khắc này đều do những người biểu tình kể lại, còn báo Australia không công bố video.

Những lo ngại xung quanh đội tuyển Iran tại Asian Cup nữ 2026 ở Australia đã gia tăng từ nhiều ngày trước. Cô trò Marziyeh Jafari có mặt ở Australia những ngày cuối tháng 2/2026. Đến hôm 28/2, Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran, khởi đầu xung đột Trung Đông.

Trong trận mở màn gặp Hàn Quốc hôm 2/3, các cầu thủ Iran không hát quốc ca trước trận. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý quốc tế, giống như đội tuyển nam Iran tại World Cup 2022. Ở hai trận còn lại gặp Australia ngày 5/3 và Philippines ngày 8/3, tuyển nữ Iran đã hát quốc ca và chào cờ.

Cầu thủ Iran (áo đỏ) tranh bóng với đối thủ Philippines trong trận tối 8/3. Ảnh: AP

Nhà báo thể thao Raha Pourbakhsh của kênh Iran International TV nói rằng các cầu thủ đã phải chịu sức ép từ chính quyền Iran khi thi đấu tại Australia. Theo bà, họ được cảnh báo rằng sự nghiệp có thể bị chấm dứt hoặc họ có thể đối mặt với án tù nếu có hành động bị xem là chống đối. Pourbakhsh cũng cho rằng điện thoại của các cầu thủ bị theo dõi và họ bị yêu cầu ký cam kết rằng sẽ không xin tị nạn khi đang ở Australia.

Một số nguồn tin thân cận với đội tuyển nói với truyền thông quốc tế rằng việc xin tị nạn ở Australia không phải là lựa chọn dễ dàng đối với nhiều cầu thủ, do gia đình của họ vẫn đang sống tại Iran và có thể đối mặt với áp lực nếu họ không trở về.

Những lo ngại về sự an toàn của các vận động viên càng tăng khi truyền hình nhà nước Iran phát sóng một đoạn bình luận chỉ trích những người không hát quốc ca. Trong chương trình này, người dẫn chương trình Mohammad Reza Shahbazi nói rằng trong thời chiến, những người phản bội cần bị xử lý nghiêm khắc hơn.

Iran kết thúc vòng bảng Asian Cup nữ 2026 với ba trận toàn thua, không ghi bàn nào và thủng lưới 9 lần, là đội đầu tiên bị loại. Đội có thể bay tới Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi trở về Iran bằng đường bộ. Nhà hoạt động nhân quyền Australia gốc Iran Tina Kordostrami nói rằng visa của các cầu thủ có thời hạn đến cuối tháng 3/2026, và bà hy vọng FIFA sẽ can thiệp.

Sự việc cũng khiến một số chính trị gia và nhà hoạt động tại Australia kêu gọi chính phủ nước này đảm bảo các cầu thủ có thể tiếp cận hỗ trợ pháp lý nếu họ muốn. Tuy nhiên, theo Trợ lý Ngoại trưởng Australia Matt Thistlethwaite, đội nữ Iran không được hưởng ngoại lệ nếu xin tị nạn ở Australia.

Hoàng An (theo News Australia)