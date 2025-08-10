Cắt tinh bột giúp chữa bệnh tiểu đường?

Nhiều người cho rằng ăn nhiều tinh bột đường huyết sẽ tăng cao, cắt nhóm chất này sẽ chữa được bệnh tiểu đường, có đúng không? (Minh, 35 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Tinh bột (carbohydrate) sau khi tiêu hóa sẽ chuyển hóa thành glucose, góp phần làm tăng đường huyết. Tuy nhiên, tinh bột không phải là nguyên nhân duy nhất, mà là nguồn năng lượng thiết yếu, chiếm khoảng 50% tổng năng lượng khẩu phần khuyến nghị, kể cả với bệnh nhân đái tháo đường.

Lợi ích của việc kiểm soát tinh bột (theo lượng tinh bột sử dụng phù hợp) là giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn, hạn chế được sự dao động glucose trong máu, cung cấp được năng lượng thiết yếu cho cơ thể... Song, nếu cắt hoàn toàn tinh bột sẽ gây hạ đường huyết, tăng ceton máu, rối loạn chuyển hóa mỡ, thiếu chất xơ...

Do đó, việc cắt hoàn toàn tinh bột để điều trị đái tháo đường là một quan điểm không được khuyến cáo trong thực hành lâm sàng hiện nay. Thay vào đó, các hướng dẫn điều trị hiện đại khuyến khích kiểm soát lượng và chất lượng tinh bột nạp vào, ưu tiên lựa chọn phù hợp.

Nên chọn tinh bột hấp thu chậm (low GI - chỉ số đường huyết thấp), như gạo lứt, yến mạch, khoai lang, bánh mì nguyên hạt, bệnh nhân có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn sau ăn. Lựa chọn khẩu phần ăn phù hợp từng cá nhân.

Kết hợp tinh bột với chất đạm, chất béo, chất xơ để chậm hấp thu glucose. Kiểm soát tổng năng lượng nạp vào: dựa trên nhu cầu cá thể hóa của từng bệnh nhân (tuổi, cân nặng, hoạt động thể lực, mức HbA1c).

Việc cắt hoàn toàn tinh bột để điều trị đái tháo đường là một quan điểm không được khuyến cáo. Ảnh minh họa: Bùi Thủy

ThS.BS Lê Ngô Minh Như

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3