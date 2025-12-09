Carragher: 'Salah chờ Liverpool đá tệ để phát ngôn'

AnhCựu hậu vệ Jamie Carragher chỉ trích Mohamed Salah có phát biểu xúc phạm Liverpol, nhưng hy vọng tiền đạo người Ai Cập chưa kết thúc sự nghiệp tại Anfield.

"Tôi thấy hành động của cậu ấy sau trận thật sự là một sự xúc phạm", Carragher nói trên chương trình Monday Night Football của Sky Sports. "Một số người cho rằng đây chỉ là bộc phát cảm xúc, nhưng tôi không nghĩ vậy. Khi Salah dừng lại trò chuyện với truyền thông, thường là có sắp xếp trước với người đại diện để gây tổn hại tối đa và củng cố vị thế cho bản thân".

Mohamed Salah trong buổi tập của Liverpool tại trung tâm Huấn luyện AXA, Liverpool, Anh ngày 8/12/2025. Ảnh: Reuters

Trận hòa 3-3 kịch tính trước Leeds United ngày 7/12 là lần thứ ba liên tiếp Salah bị HLV Arne Slot xếp ngồi dự bị. Trong chuỗi ba trận đó, tiền đạo người Ai Cập chỉ một lần được vào sân, khi chơi hiệp hai trận hòa Sunderland 1-1. Sự việc khiến Salah bất bình và công khai tuyên bố bị Liverpool đối xử bất công. Tiền đạo 33 tuổi tin rằng có ai đó ở CLB muốn đổ hết mọi lỗi lầm lên anh, và khẳng định giữa anh với HLV Slot không còn bất kỳ mối quan hệ nào.

Carragher cho rằng hành động của Salah có thể đã được lên kế hoạch trước, nhằm tạo áp lực khiến HLV Arne Slot bị sa thải, đặc biệt sau khi Liverpool hai lần để mất lợi thế trong trận hòa Leeds.

"Cậu ấy chờ đợi một kết quả tệ cho Liverpool, để chỉ trích HLV và có thể tạo áp lực sa thải ông ấy. Các CĐV, ban huấn luyện, tất cả đều cảm thấy bực bội sau bàn thua phút cuối, và Salah chọn thời điểm này để lên tiếng", cựu hậu vệ người Anh đặt vấn đề.

Dù thất vọng với cách hành xử của Salah, Carragher không muốn thấy ngôi sao người Ai Cập rời Liverpool theo cách này. Salah bị loại khỏi đội hình sang Italy gặp Inter Milan ở Champions League ngày 9/12, và ám chỉ trận tiếp Brighton tại Anfield ở vòng 16 Ngoại hạng Anh ngày 13/12 có thể là lần cuối anh thi đấu tại Liverpool. Sau đó, Salah hội quân cùng đội tuyển Ai Cập dự Cup châu Phi (AFCON 2025) và có thể không trở lại Merseyside cho tới khi kỳ chuyển nhượng mở cửa vào ngày 1/1.

"CLB đã đúng khi quyết định không để Salah đi nước ngoài lúc này", Carragher nói thêm. "Liệu cậu ấy có tiếp tục chơi cho Liverpool nữa không, tôi không biết. Tôi hy vọng có, vì cậu ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của CLB. Nhưng nếu tiếp tục phát ngôn kiểu này, ai mà biết được".

Salah vẫy tay chào người hâm mộ sau trận Liverpool hòa Leeds 3-3 trên sân Elland Road, thành phố Leeds, Vương quốc Anh, vòng 15 Ngoại hạng Anh tối 6/12/2025. Ảnh: Shutterstock

Tương tự, Wayne Rooney cho rằng phát biểu của Salah thiếu tôn trọng Liverpool và làm tổn hại đến di sản của anh tại Anfield. "Salah đã cống hiến tuyệt vời cho Liverpool. Là một cầu thủ, cậu ấy thường kín tiếng và tập trung vào bản thân. Nhưng phát ngôn vừa qua là thiếu tôn trọng đồng đội, HLV và người hâm mộ", anh nói với BBC.

Rooney nhận định việc bị để trên ghế dự bị ba trận liên tiếp là quyết định đúng đắn của HLV Slot, dựa trên phong độ hiện tại của Salah. Ông cũng nhấn mạnh tiền đạo 33 tuổi cần chứng tỏ mình trên sân thay vì những phát biểu công kích. Cựu tiền đạo người Anh cũng cho rằng thời điểm công khai phát ngôn có tính toán: "Salah chọn lúc này để tạo hiệu ứng, rồi đi AFCON. Điều đó phần nào thuận lợi cho Liverpool khi giải quyết tình hình".

Salah có thể xem là huyền thoại của Liverpool. Trong 8 năm ở đây, anh ghi 250 bàn và đứng thứ ba trong danh sách lập công mọi thời đại của CLB, chỉ sau Ian Rush và Roger Hunt, đem về một Champions League và hai Ngoại hạng Anh. Mùa trước, anh ghi 34 bàn, kiến tạo 23 lần trong 52 trận, qua đó giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất ở Anh. Nhưng mùa này, Salah mới ghi 5 bàn và kiến tạo ba lần trên mọi đấu trường.

Rooney nhấn mạnh đây là thời điểm Salah cần nhìn nhận lại bản thân thay vì chỉ trích người khác, đồng thời so sánh với cách anh từng giải quyết khi bị đẩy lên ghế dự bị thời còn thi đấu cho Man Utd. "Tôi đã thẳng thắn trao đổi với HLV và chấp nhận ngồi dự bị. Hai người bắt tay và mọi chuyện ổn, chứ không làm ồn ào như Salah", cựu tiền đạo 40 tuổi cho biết.

Hồng Duy (theo Sky Sports)