Carragher, Neville tiếp tục công kích Arteta

AnhCác cựu danh thủ Jamie Carragher và Gary Neville bác bỏ những lập luận của Mikel Arteta - HLV phủ nhận Arsenal thi đấu thận trọng và ca ngợi David Raya là thủ môn tấn công hay nhất giải.

Sau trận hòa Man City 1-1 ở vòng năm Ngoại hạng Anh, Neville chê Arsenal thi đấu với phanh tay, sợ mắc sai lầm và tự làm khó trong những trận lớn. Carragher khẳng định Arsenal lãng phí 45 đầu vì quá thận trọng, và cần mạnh dạn tấn công trong những trận cầu lớn nếu muốn đua vô địch.

Sau đó, Arteta đáp trả rằng Arsenal áp đảo Man City, được thể hiện qua thông số kiểm soát bóng 67,2% - tỷ lệ cao nhất mà một đối thủ đạt được trước tập thể do Pep Guardiola dẫn dắt trong 601 trận tại các giải VĐQG. Ông còn đánh giá David Raya là thủ môn tấn công hay nhất giải.

HLV Mikel Arteta chỉ đạo trong trận hòa Man City 1-1 ở vòng năm Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 21/9/2025. Ảnh: Shutterstock

Nhưng Carragher cho rằng những lập luận này không hợp lý. "Arteta bắt đầu với thủ môn, nói đội có thủ môn tấn công hay nhất giải", cựu hậu vệ Liverpool nói trên podcast Stick to Football hôm 24/9. "Sau đó, ông ấy nhắc đến các hậu vệ biên, nhưng thực tế Arsenal đá với bốn trung vệ. Tôi từng đá dưới thời Gerard Houllier với sơ đồ 4 trung vệ, và những gì Arsenal dùng cũng chẳng khác bao nhiêu".

Carragher tiếp tục chê cách lựa chọn nhân sự của Arteta. "Ông ấy nói đến Martin Zubimendi, đúng là một cầu thủ sáng tạo ở vị trí số 6. Rồi lại nhắc đến chuyện cầu thủ chạy cánh đá trung phong mùa trước", Carragher nói thêm. "Nghe như ông ấy đang cố cãi, nhưng thực chất chẳng thuyết phục. Tôi hiểu Arteta muốn tự bảo vệ mình, nhưng hy vọng ông ấy không mang những lập luận đó để nói với ban huấn luyện và cầu thủ. Vì nếu nhìn vào đội hình ra sân, rõ ràng đó không phải một tập thể tấn công".

Cựu hậu vệ 47 tuổi còn chỉ trích Arsenal thi đấu thiếu sáng tạo, thường tìm cơ hội từ những tình huống cố định. "Cảm giác như cơ hội vô địch của Arsenal phụ thuộc vào việc họ có tận dụng được bóng chết hay không", ông cho biết. "Họ có hàng thủ tốt nhất, sẽ giữ nhiều trận sạch lưới nhất. Nhưng nếu những miếng đánh cố định không hiệu quả, cơ hội gần như bằng 0".

Gabriel Martinelli (phải) ghi bàn gỡ hòa 1-1. Ảnh: Reuters

Một trong những điều gây tranh cãi nhất ở trận vừa qua là cách Arteta bố trí hàng tiền vệ. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sử dụng bộ ba thiên về phòng ngự Mikel Merino, Declan Rice, Martin Zubimendi - tương tự trận thua 0-1 trên sân Liverpool hồi tháng 8, còn Leandro Trossard đá cánh trái. Những nhân tố giàu tính sáng tạo như Eberechi Eze, Gabriel Martinelli chỉ vào sân từ ghế dự bị và phải chờ đến phút bù mới giúp Arsenal có bàn gỡ.

Gary Neville cũng không đồng tình với cách bố trí của Arteta, đặc biệt việc để Eze, Martinelli dự bị, và ưu tiên Merino, Trossard. "Ông ấy đã làm điều tương tự ở Anfield, rồi lại lặp lại trước Man City", cựu hậu vệ Man Utd nói. "Tôi đảm bảo các cầu thủ trong phòng thay đồ cũng nghĩ y như vậy. Nếu cuối mùa Arsenal nhìn lại và thấy đã đánh rơi 5 điểm ở hai trận đó chỉ vì chọn đội hình quá thiên về phòng thủ, Arteta chắc chắn sẽ hối hận".

Neville cho rằng đây không còn là những quyết định riêng lẻ, mà đang trở thành một mô hình lặp lại và có nguy cơ khiến Arsenal hụt hơi trong cuộc đua vô địch.

Hồng Duy (theo Daily Mail)