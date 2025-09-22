Carragher: 'Arsenal khó vô địch vì Arteta sợ sai lầm'

AnhCựu danh thủ Jamie Carragher, Gary Neville, Roy Keane cho rằng HLV Mikel Arteta quá thận trọng trong các trận đại chiến, và tư duy phòng ngự này có thể khiến Arsenal tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu Ngoại hạng Anh.

Trong trận tiếp Man City ở vòng năm Ngoại hạng Anh, Arteta gây tranh cãi khi để bộ ba tiền vệ thiên về phòng ngự Declan Rice, Mikel Merino, Martin Zubimendi đá chính. Nhà cầm quân để các ngôi sao tấn công Bukayo Saka, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli dự bị, và chỉ tung vào sân ở hiệp hai khi Arsenal đang bị dẫn 0-1.

Martin Zubimendi (trái) tranh chấp với Jeremy Doku trong trận Arsenal hòa Man City 1-1 ở vòng năm Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 21/9/2025. Ảnh: Reuters

Trên Sky Sports, Jamie Carragher khẳng định Arsenal hiện có đội hình mạnh bậc nhất Ngoại hạng Anh, đủ khả năng vô địch cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League. Nhưng theo ông, Arteta thường xuyên chọn cách nhập cuộc quá thận trọng trong những trận đại chiến.

"45 phút đầu hoàn toàn lãng phí", Carragher nói. "Tôi từng chơi cho những HLV như Gerard Houllier hay Rafa Benitez, lúc nào cũng sợ mắc sai lầm ở trận lớn, và cuối cùng Liverpool chẳng bao giờ vô địch Ngoại hạng Anh. Tôi thấy ở Arteta một sự lặp lại - như trận làm khách trước Liverpool hồi tháng 8 hay trước Man City hôm nay. Cứ mỗi lần có cơ hội kết liễu đối thủ, Arsenal lại chần chừ".

Cựu hậu vệ Man Utd Gary Neville đồng quan điểm, cho rằng việc Arteta để những mũi nhọn như Saka hay Eze ngồi dự bị rồi mới tung vào khi đội bị dẫn bàn là "thông điệp sai" gửi đến các cầu thủ.

"Ở Arsenal, bạn phải dám chơi tấn công từ 0-0, chứ không phải chờ đến khi bị dẫn", Neville nhấn mạnh. "Khi Arteta phải thay hai người ngay sau hiệp một, điều đó chứng tỏ ông ấy đã chọn sai cách tiếp cận. Cứ như thế này thì họ tự làm khó mình trong những trận lớn".

Các cầu thủ Arsenal mừng bàn gỡ của Martinelli. Ảnh: AP

Roy Keane gay gắt hơn, cho rằng Arteta có tư duy phòng ngự nhiều hơn là một kẻ chinh phục. "Tôi từng làm việc với những HLV lớn, như Brian Clough hay Alex Ferguson. Họ đặt mục tiêu chiến thắng lên trên hết, không sợ đối thủ", cựu đội trưởng Man Utd bình luận. "Còn Arteta thì dường như luôn nghĩ đừng để thua. Với đẳng cấp của Liverpool hay Man City, tư duy đó không thể giúp Arsenal vô địch. Họ phải dám tấn công, phải tin rằng mình có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào".

Keane cũng không thích việc Arteta liên tục nói tự hào về đội bóng sau mỗi trận. "Tự hào thì tốt, nhưng phải là khi bạn nâng Cup. Arsenal đã về nhì ba năm liền. Nếu vẫn giữ cách tiếp cận này, họ sẽ lại về nhì một lần nữa", cựu tiền vệ 45 tuổi cảnh báo.

Trước Man City, Arsenal để Erling Haaland chọc thủng lưới ở phút 9 và chỉ gỡ hòa nhờ công Martinelli ở phút bù thứ ba hiệp hai. Với kết quả 1-1, "Pháo thủ" trở lại vị trí thứ hai nhưng bị Liverpool nới rộng cách biệt lên 5 điểm. Ở vòng 6 ngày 28/9, thầy trò Arteta làm khách của Newcastle.

Hồng Duy (theo Sky Sports)