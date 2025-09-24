Arteta bất bình khi bị chê sợ thua Man City

AnhHLV Mikel Arteta không đồng tình với quan điểm của các chuyên gia cho rằng Arsenal sợ thua và thi đấu quá thận trọng ở trận hòa Man City tại Ngoại hạng Anh.

"Làm sao bạn có thể áp đảo Man City nếu thi đấu với phanh tay? Áp đảo và dè dặt là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau", Arteta đặt vấn đề trong buổi họp báo ngày 23/9 trước trận gặp đội hạng dưới Port Vale ở vòng ba Cup Liên đoàn.

Trước đó vài ngày, trên sân nhà Emirates, Arsenal hòa Man City 1-1 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh. Trận này, họ kiểm soát bóng 67,2% - tỷ lệ cao nhất mà một đối thủ đạt được trước tập thể do Pep Guardiola dẫn dắt trong 601 trận của ông tại các giải VĐQG. Ngoài ra, chủ nhà còn tung 12 cú dứt điểm - so với chỉ 5 của đội khách. Arteta cũng trở thành HLV đầu tiên bất bại 5 trận liên tiếp trước Guardiola ở giải VĐQG.

HLV Mikel Arteta trong buổi tập của Arsenal ngày 23/9. Ảnh: Arsenal FC

Nhưng sau trận, Arsenal vẫn bị nhiều chuyên gia chỉ trích vì cách tiếp cận trận đấu thận trọng. Cựu tiền vệ Man Utd Roy Keane cho rằng Arteta có tư duy phòng ngự nhiều hơn là một kẻ chinh phục danh hiệu. Còn cựu trung vệ Liverpool Jamie Carragher khẳng định Arsenal có đội hình mạnh bậc nhất, đủ khả năng vô địch cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League, nên Arteta cần mạnh dạn tấn công trong những trận cầu lớn.

"Với kinh nghiệm và cách tôi phân tích trận đấu, tôi chưa từng thấy một đội nào kiểm soát được Man City trong 96 phút như Arsenal đã làm. Thật sự bất ngờ khi nghe những chỉ trích như vậy", Arteta bày tỏ. "Tôi tôn trọng mọi ý kiến, và nếu có thể học hỏi điều gì mới từ những phân tích đó, tôi sẵn sàng tiếp thu. Nhưng thật sự, tôi cảm thấy ngạc nhiên".

Eberechi Eze (phải) chia vui với Martin Zubimendi sau khi Arsenal ghi bàn gỡ hòa trong trận gặp Man City ở vòng năm Ngoại hạng Anh. Ảnh: Arsenal FC

Một trong những điều gây tranh cãi nhất ở trận vừa qua là cách Arteta bố trí hàng tiền vệ. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sử dụng bộ ba thiên về phòng ngự Mikel Merino, Declan Rice, Martin Zubimendi - tương tự trận thua 0-1 trên sân của Liverpool hồi tháng 8.

Sau khi bị thủng lưới và gặp khó khăn trong tấn công, Arteta mới tung tân binh Eberechi Eze vào sân trong hiệp hai. Chính tiền vệ cánh người Anh tỏa sáng ở phút bù giờ với pha châm bóng từ giữa sân để Gabriel Martinelli thoát xuống lốp bóng ấn định tỷ số1-1.

Về quyết định để Eze dự bị, Arteta nói: "Tôi không nghĩ chỉ một cầu thủ có thể quyết định sự vận hành của cả tập thể. Đây là môn thể thao đồng đội. Với Eze, cậu ấy mới đá chính hai trận và chưa bao giờ chơi tiền vệ công lệch phải. Nếu để cậu ấy chơi ngay từ đầu, tôi cũng phải đặt câu hỏi: liệu Eze có thể đá trọn 90 phút hay không?".

Arteta cũng nói thêm rằng sự điều chỉnh chiến thuật phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ là lựa chọn cá nhân ông. "Quan trọng là tập thể Arsenal đã thể hiện được bản lĩnh, không sợ hãi và đủ sức kiểm soát trận đấu trước một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới", ông nói.

Hồng Duy (theo Sky Sports)