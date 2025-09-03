Carragher: 'Amorim chưa bị sa thải vì đẹp trai'

AnhCựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher cho rằng sự lôi cuốn và ngoại hình đang giúp HLV Ruben Amorim giữ ghế, bất chấp thành tích bết bát của Man Utd.

"Amorim rất giỏi trong phòng họp báo", Carragher nói trong chương trình The Overlap Fan Debate hôm 2/9. "Nhưng khi ông ấy không thắng, mọi người lại thấy khó chịu, giống như muốn bảo 'đừng nói nữa'. Nếu ông ấy thắng, chúng ta sẽ ca ngợi là cá tính. Tôi thật sự nghĩ rằng nếu Amorim không cuốn hút và đẹp trai, có lẽ ông ấy đã mất việc sớm hơn rồi. Bởi kết quả của Man Utd quá tệ hại".

HLV Ruben Amorim chỉ đạo trong trận Man Utd đá giao hữu với Fiorentina trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 9/8/2025. Ảnh: Reuters

Amorim không giúp Man Utd cải thiện từ khi thế chỗ Erik ten Hag. Mùa trước, "Quỷ đỏ" cán đích thứ 15 Ngoại hạng Anh và thua Tottenham ở chung kết Europa League.

Đội khởi đầu mùa này cũng đầy trắc trở, khi thua CLB hạng Tư Grimsby ở Cup Liên đoàn và chỉ thắng một qua ba vòng đầu Ngoại hạng Anh - trận thắng nhọc tân binh Burnley trên sân nhà nhờ quả phạt đền phút bù giờ.

Qua 46 trận dẫn dắt dưới trướng Amorim trên mọi đấu trường, Man Utd thua 17, hòa 12 và thắng 17 - đạt tỷ lệ thắng chỉ 36,96%.

Sự thẳng thắn trong họp báo của Amorim nhiều lần gây tranh cãi. Sau trận thua Grimsby, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận có lúc muốn bỏ cuộc và ghét chính các cầu thủ Man Utd. Mùa trước, ông thậm chí gọi Man Utd hiện tại là đội tệ nhất trong lịch sử CLB.

Paul Scholes, đồng đội cũ của Carragher ở tuyển Anh và là huyền thoại Man Utd, cho rằng ban lãnh đạo chưa giúp Amorim có đủ nhân sự chất lượng. "Họ không bổ sung đúng chỗ. Hàng tiền vệ thiếu sức bền, hàng công không đủ bàn thắng, thủ môn cũng không được giải quyết triệt để. Với những lựa chọn hiện tại, rất khó để thắng Ngoại hạng Anh", cựu cầu thủ 50 tuổi bình luận.

Thực tế, Amorim mạnh tay cải tổ Man Utd trong kỳ chuyển nhượng này. "Quỷ Đỏ" chia tay hàng loạt cầu thủ đội một, gồm Jonny Evans, Christian Eriksen, Victor Lindelof, Alejandro Garnacho, Antony, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund, Harry Amass và Jadon Sancho.

Chiều ngược lại, chủ sân Old Trafford chi khoảng 300 triệu USD để mang về các tiền đạo Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, hậu vệ Diego Leon và thủ môn Senne Lammens.

Hồng Duy (theo Daily Mail)