Amorim không dám nhìn Man Utd đá luân lưu

AnhHLV Ruben Amorim bị chê hèn nhát vì cúi mặt, không xem loạt sút luân lưu - nơi Man Utd thua Grimsby Town 11-12 ở vòng hai Cup Liên đoàn tối 27/8.

Trong loạt sút luân lưu tại Blundell Park, Amorim chọn ngồi sâu trong khu vực kỹ thuật, cúi mặt xuống đất. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không nhìn lên khi các cầu thủ thực hiện loạt sút kéo dài trong 18 phút.

HLV Ruben Amorim cúi đầu, không xem loạt sút luân lưu trong trận Man Utd thua Grimsby Town ở vòng hai Cúp Liên đoàn trên sân Blundell Park, thị trấn Cleethorpes, hạt Lincolnshire, Vương quốc Anh tối 27/8/2025. Ảnh: Daily Mail

Hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội, khiến Amorim hứng chịu chỉ trích. Nhà báo Craig Hope của tờ Daily Mail bình luận: "HLV ngồi trong khu kỹ thuật mà không dám nhìn cầu thủ sút phạt thì khó có thể coi là người đủ bản lĩnh. Ngay cả khi thắng, điều đó vẫn cho thấy Amorim không phù hợp dẫn dắt một CLB lớn như Man Utd".

Một CĐV viết: "Xin lỗi nhưng việc HLV không dám nhìn loạt sút là hình ảnh cực kỳ tệ hại".

Người khác thêm rằng: "Amorim cúi đầu trốn sau ban huấn luyện trong một đêm thảm họa nữa của CLB. Hình ảnh đó thật sự khó chấp nhận."

Trận này, Amorim còn để lại một hình ảnh tranh cãi khác. Thời điểm Man Utd bị dẫn 0-2, ống kính truyền hình ghi lại cảnh nhà cầm quân 40 tuổi loay hoay với bảng chiến thuật ngoài đường biên. Nhiều CĐV chế giễu ông đang "chơi cờ caro giữa trận" hoặc "giả vờ bận rộn".

HLV Ruben Amorim loay hoay với bảng chiến thuật khi Man Utd bị dẫn 0-2. Ảnh: The Sun

Dù khởi đầu không tốt ở Ngoại hạng Anh, Man Utd vẫn được đánh giá cao vượt trội trước trận. Giá trị cầu thủ của họ lên tới 1,03 tỷ USD, cao gấp 245 lần so với Grimsby. Theo chỉ số sức mạnh Opta, đoàn quân của Amorim đứng thứ 28 thế giới, trong khi Grimsby là 1.304 - thấp hơn cả một số CLB V-League.

Tuy nhiên, đội khách thi đấu khá lúng túng, để Grimsby Town dẫn hai bàn từ những sai lầm của thủ thành Andre Onana. Sang hiệp hai, nhờ các pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Bryan Mbuemo và trung vệ Harry Maguire, Man Utd đưa trận đấu vào loạt đá luân lưu.

Tại đây, Onana đẩy được cú sút của tiền vệ Clarke Oduor. Nhưng sau đó, hai tân binh Matheus Cunha và Mbeumo đều sút hỏng, khiến Man Utd thua 11-12.

Thất bại trước đội hạng Tư và những hình ảnh gây tranh cãi trong trận khiến chiếc ghế của Amorim lung lay dữ dội. Trên mạng xã hội X, nhiều CĐV gọi ông là "thảm họa", "yếu đuối", thậm chí mỉa mai là "kẻ đang chờ bị sa thải".

Từng rất được kỳ vọng khi kế nhiệm Erik ten Hag, nhưng Amorim đang khiến Man Utd ngày càng sa lầy. Dưới thời của ông, đội chủ sân Old Trafford chỉ đạt tỷ lệ thắng 24,7% - thấp nhất trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson, và chỉ giành 28 điểm qua 29 trận ở Ngoại hạng Anh (tức là, số điểm còn ít hơn số trận).

Theo TalkSPORT, cựu HLV tuyển Anh Gareth Southgate và cựu tiền vệ Michael Carrick đang nổi lên là hai ứng viên hàng đầu thay thế Amorim, với tỷ lệ cược 5/1 (đặt một ăn năm). Carrick từng có thời gian làm HLV tạm quyền tại Old Trafford và vẫn nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận nội bộ CLB.

Ngoài ra, Oliver Glasner, Mauricio Pochettino, Kieran McKenna hay thậm chí Zinedine Zidane cũng nằm trong danh sách tiềm năng, cho thấy vị trí HLV trưởng Man Utd có thể sớm đổi chủ nếu tình hình không cải thiện.

Hồng Duy tổng hợp