Cáp quang biển AAE1 gặp sự cố

Tuyến cáp quang biển AAE1 đứt tại phân đoạn Thái Lan, làm mất khoảng 3.700 Gbps dung lượng kết nối quốc tế và hiện chưa được sửa chữa. Theo Cục Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ, sự cố xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng không gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng dịch vụ Internet và thông tin liên lạc của người dùng trong nước.

Cơ quan quản lý cho biết dung lượng bị mất chiếm gần 10% tổng dung lượng kết nối Internet quốc tế của Việt Nam, hiện khoảng 45.000 Gbps. Mức suy giảm này được đánh giá nhỏ so với tổng thể, chưa đủ tạo ra mất cân đối cung - cầu băng thông quốc tế.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp viễn thông đều chuẩn bị dung lượng dự phòng lớn, vượt nhu cầu khai thác thực tế. Theo FPT Telecom, sau khi xảy ra sự cố, tổng băng thông quốc tế còn lại của đơn vị là 5.290 Gbps, trong khi lưu lượng truy cập cao nhất ngày mùng 3 Tết đạt 2.467 Gbps, tương đương 46,6%.

Tương tự, MobiFone ghi nhận tải kênh quốc tế trung bình ở mức 56%. Khi AAE1 gặp trục trặc, mức tải tăng lên 64,2%, vẫn trong ngưỡng an toàn. Viettel và VNPT cũng khẳng định dung lượng kết nối quốc tế đã được nâng cấp và dự phòng đầy đủ, nên phần dung lượng bị mất từ AAE1 là không đáng kể so với tổng năng lực các tuyến còn lại.

Theo Cục Viễn thông, ngay khi phát sinh sự cố, các doanh nghiệp đã kích hoạt phương án ứng cứu, điều phối lưu lượng sang các tuyến cáp khác và các hướng kết nối thay thế. Việc phối hợp giữa các nhà mạng trong nước và đối tác quốc tế được thực hiện kịp thời, không ghi nhận tình trạng gián đoạn cục bộ.

Hạ tầng kết nối quốc tế của Việt Nam những năm gần đây liên tục được mở rộng. Người dùng Internet Việt Nam kết nối với thế giới chủ yếu qua ba con đường: cáp quang biển, cáp đất liền và Internet vệ tinh. Trong đó, cáp quang biển đóng vai trò chủ đạo.

Việt Nam hiện có sáu tuyến cáp quang biển gồm AAG, IA, AAE1, APG, ADC và SJC2. Hai tuyến ADC và SJC2 mới đưa vào khai thác, góp phần tăng năng lực kết nối ra nước ngoài.

Từ năm 2022 đến nay, hệ thống cáp quang biển kết nối Việt Nam đi quốc tế ghi nhận gần 40 sự cố, trung bình khoảng 10 lỗi mỗi năm. Có giai đoạn bốn trên năm tuyến đồng loạt gặp vấn đề, khiến lưu lượng quốc tế suy giảm mạnh.

Tuyến AAE1 (Asia Africa Europe 1) bắt đầu được khai thác từ tháng 7/2017, giúp Việt Nam kết nối đi châu Âu, Trung Đông, đồng thời bổ sung lưu lượng dự phòng hướng Hong Kong và Singapore.

Chia sẻ với VnExpress, Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm cho hay, do phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan, việc sửa chữa các tuyến cáp biển thường kéo dài, từ vài tháng đến nửa năm, thậm chí có trường hợp mất tới một năm.

Để giảm phụ thuộc vào cáp quang biển, năm 2025, Việt Nam lần đầu làm chủ tuyến cáp quang đất liền VSTN, có dung lượng thiết kế 4 Tbps và khả năng mở rộng lên 12 Tbps. Tuyến này cho phép đơn vị vận hành kiểm soát toàn trình, góp phần giảm rủi ro gián đoạn kết nối Internet quốc tế.

Việt Nam cũng đồng ý cho thí điểm Internet vệ tinh. Giữa tháng 2, sau khi hoàn tất thủ tục, Starlink chính thức được cấp phép, song chưa công bố thời gian triển khai cũng như mức giá áp dụng cho thị trường trong nước.

Tại họp báo tháng 12/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, khi được hỏi về mức độ tác động của dịch vụ, đại diện Cục Viễn thông nhận định Internet vệ tinh bổ trợ hạ tầng mặt đất, đảm bảo liên lạc ở vùng lõm sóng và đặc biệt hữu ích trong phòng chống thiên tai nhờ không phụ thuộc đường truyền mặt đất.

