Người dùng di động Việt ngày càng ít gọi thoại

Lưu lượng cuộc gọi Tết 2026 giảm mạnh, cho thấy xu hướng ngày càng ít gọi thoại của người dùng Việt, kể cả trong các dịp lễ truyền thống.

Theo số liệu của VNPT và Viettel, lưu lượng thoại trung bình dịp Tết 2026 giảm từ 25% đến 36% so với ngày thường. Nếu so với cùng kỳ 2025, VNPT ghi nhận giảm 24,22%, còn Viettel giảm tới 62%.

Ở góc nhìn tổng thể, Cục Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết thói quen liên lạc kiểu truyền thống "tiếp tục suy giảm", trong đó thoại trong nước giảm 17% và thoại quốc tế giảm 40%. Nguyên nhân là người dùng dịch chuyển từ gọi thoại sang hình thức liên lạc trên nền Internet như nhắn tin OTT, gọi video và tương tác qua các ứng dụng mạng xã hội.

Xu hướng giảm không chỉ xuất hiện năm nay. Trong Tết 2025, lưu lượng thoại trên toàn quốc sụt 17,2% so với Tết 2024, theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ).

Ở những năm đầu của kỷ nguyên di động, Tết Nguyên đán là thời gian cao điểm của dịch vụ thoại. Người dùng khi đó thậm chí bị gián đoạn cuộc gọi do quá tải mạng lưới, đặc biệt là đêm giao thừa. Tuy nhiên, những năm qua, tình hình hoàn toàn thay đổi và thống kê cho thấy thói quen gọi điện chúc Tết dần thu hẹp.

Ở chiều ngược lại, lưu lượng data dịp Tết 2026 tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Viettel ghi nhận mức tăng tiêu dùng dữ liệu 92,8%, trong khi VNPT tăng 18,24% và MobiFone tăng 16,65%. Các dịch vụ dữ liệu, mạng xã hội, nội dung số là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng. Nhu cầu xem video, sử dụng mạng xã hội, livestream, chia sẻ hình ảnh, video trong dịp lễ duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, so với ngày thường, lưu lượng data dịp Tết lại có xu hướng giảm nhẹ từ 5% đến 11%, do người dùng ở nhà nhiều hơn và kết nối Internet qua wifi.

Theo Cục Viễn thông, xu hướng dịch chuyển lưu lượng của các dịch vụ di động "ngày càng rõ nét". Bức tranh viễn thông Tết 2026 thể hiện sự thay đổi rõ trong hành vi sử dụng của người dùng Việt, khi dịch vụ trên nền Internet trở thành kênh liên lạc và giải trí chủ đạo.

