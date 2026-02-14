Starlink được cấp phép Internet vệ tinh tại Việt Nam

Sau nhiều tháng hoàn tất thủ tục, công ty SpaceX của Elon Musk được cấp phép cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông cố định vệ tinh và Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông di động vệ tinh cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam. Doanh nghiệp này cũng đã được Cục Tần số vô tuyến điện cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

Cùng với các quyết định trên, Bộ cũng gửi văn bản thông báo tới Sở Khoa học và công nghệ các địa phương để phối hợp kiểm soát theo quy định pháp luật. Trong khi đó, Starlink chưa chia sẻ về thời gian triển khai Internet vệ tinh ở Việt Nam.

Gian hàng trưng bày của Starlink tại Ngày hội đổi mới sáng tạo Việt Nam, tháng 10/2023. Ảnh: Trọng Đạt

Tháng 4/2025, Starlink nhận giấy phép thí điểm từ Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Việt Nam đồng ý thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh. SpaceX sau đó thực hiện thủ tục thành lập pháp nhân tại Việt Nam, trước khi xin giấy phép cung cấp dịch vụ từ phía cơ quan quản lý.

Theo Cục Tần số vô tuyến điện, trong giai đoạn đầu, Starlink được triển khai với 4 trạm gateway và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối. Việc nhận được giấy phép đồng nghĩa Starlink có thể xây dựng hợp pháp hạ tầng thu - phát, không gây nhiễu đến các mạng thông tin vô tuyến hiện hữu. Điều này cũng giúp thị trường viễn thông phát triển bền vững, mở rộng kết nối Internet vệ tinh.

Starlink là kế hoạch tham vọng của SpaceX trong việc phủ sóng Internet tại các khu vực khó tiếp cận. Dịch vụ mà công ty của tỷ phú Elon Musk triển khai phù hợp với những nơi cáp Internet không thể vươn tới, hoặc cơ sở hạ tầng mạng ở những khu vực có xung đột hay thiên tai tàn phá.

Đến cuối 2025, SpaceX đạt mốc hơn 10.000 vệ tinh được phóng, nhưng không phải tất cả đều đang hoạt động. Doanh nghiệp Mỹ hiện có mặt tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 5 triệu người sử dụng.

Tại họp báo tháng 12/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, khi được hỏi về mức độ tác động của dịch vụ, đại diện Cục Viễn thông nhận định, Internet vệ tinh bổ trợ hạ tầng mặt đất, đảm bảo liên lạc ở vùng lõm sóng và đặc biệt hữu ích trong phòng chống thiên tai nhờ không phụ thuộc đường truyền mặt đất.

"Internet vệ tinh là kênh dự phòng quan trọng khi xảy ra bão lũ", Cục Viễn thông cho hay.

Còn theo chuyên gia Đoàn Quang Hoan, Phó chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, nguyên Cục trưởng Tần số vô tuyến điện, Internet vệ tinh có thể nhanh chóng phủ toàn bộ vùng lõm sóng tại Việt Nam. Tuy nhiên, ông đánh giá sự xuất hiện của dịch vụ sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến thị trường viễn thông trong nước, do tỷ lệ vùng lõm hiện rất nhỏ, chủ yếu tại vùng núi, hải đảo, nơi không có điện lưới.

Trọng Đạt

Tiến độ cấp phép Internet vệ tinh Starlink và Amazon tại Việt Nam

Nhà mạng ứng cứu nhau nếu có sự cố dịp Tết

Thông tin thuê bao di động được đề xuất xác thực qua VNeID