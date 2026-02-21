Địa điểm đặt bốn trạm mặt đất Starlink tại Việt Nam

Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh của Elon Musk, đặt bốn trạm mặt đất (gateway) ở Phú Thọ, Đà Nẵng và hai địa điểm tại TP HCM.

Theo giấy phép được Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, công ty Starlink Services Việt Nam được sử dụng tần số và đặt thiết bị vô tuyến điện cho dịch vụ cố định qua vệ tinh tại phường Liên Chiểu 2 (Đà Nẵng), xã Bình Nguyên (Phú Thọ), phường Tăng Nhơn Phú và phường Tân Thuận (TP HCM).

Trạm gateway là nơi đặt thiết bị vô tuyến điện, kết nối giữa vệ tinh với hạ tầng mạng mặt đất, đồng thời trung chuyển dữ liệu. Để truy cập Internet, chảo (ăng-ten) của người dùng kết nối vệ tinh, sau đó vệ tinh gửi tín hiệu đến trạm gần nhất. Theo Starlink Insider, đến hết 2025, mạng lưới có 150 gateway đang hoạt động trên toàn cầu, 13 trạm đang xây dựng và 19 trạm chờ phê duyệt.

Trạm cổng mặt đất của Starlink tại đảo Unalaska, Alaska, Mỹ. Ảnh: Starlink

Trước đó, tối 18/2 tại Washington D.C. (Mỹ), Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã trao Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng cho đại diện Starlink Services Việt Nam. Hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ ký và trao hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế giữa đại diện hai nước.

Theo Bộ, việc cấp phép thể hiện cách tiếp cận có kiểm soát trong quản lý và triển khai các công nghệ thông tin vô tuyến điện mới, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý tài nguyên tần số quốc gia với mục tiêu thúc đẩy phát triển hạ tầng số hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Hệ thống Internet vệ tinh quỹ đạo thấp được kỳ vọng góp phần bổ sung cho hạ tầng viễn thông hiện có, tăng cường khả năng kết nối, đặc biệt tại các khu vực khó triển khai hạ tầng truyền dẫn mặt đất hoặc cần tăng cường khả năng dự phòng. Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao năng lực hạ tầng số, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi số quốc gia.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long trao giấy phép cho Starlink dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Baochinhphu

Starlink là dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển, thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, với mục tiêu phủ sóng kết nối băng rộng tới những khu vực khó tiếp cận. Đến cuối 2025, SpaceX đã phóng hơn 10.000 vệ tinh, dù không phải toàn bộ đều đang hoạt động. Doanh nghiệp hiện cung cấp dịch vụ tại 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các vệ tinh Starlink hoạt động ở quỹ đạo thấp, cách mặt đất 550 km, trong khi Internet vệ tinh truyền thống sử dụng vệ tinh địa tĩnh ở độ cao hơn 35.000 km. Khoảng cách ngắn hơn giúp giảm thời gian truyền dữ liệu, nhờ đó có độ trễ thấp hơn so với dịch vụ Internet vệ tinh truyền thống.

Ông Đoàn Quang Hoan, Phó chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, nguyên Cục trưởng Tần số vô tuyến điện, đánh giá việc Starlink đặt trạm mặt đất ở trong nước sẽ mang lại nhiều lợi ích. Về mặt kỹ thuật, trạm rút ngắn cự ly liên lạc giữa người dùng với nguồn dữ liệu, vì tín hiệu không phải đi vòng qua trạm đặt ở nước ngoài rồi mới quay trở lại trong nước. "Việc này giúp giảm độ trễ liên lạc, tăng khả năng tính toán tại chỗ. Càng nhiều trạm càng giúp giảm độ trễ", ông Hoan cho hay.

PGS. TS Nguyễn Tiến Ban, Trưởng khoa viễn thông 1 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nhận định: "Tốc độ, độ trễ của dịch vụ Internet khi đặt trạm tại Việt Nam bao giờ cũng tốt hơn so với việc đặt ở các nước khác như Indonesia hay Singapore". Bên cạnh đó, các trạm sẽ có vai trò chuyển đổi tín hiệu của Starlink để hỗ trợ người dùng thiết bị đầu cuối ở những vùng khác nhau trên thế giới.

Theo quyết định hồi tháng 3/2025 của Chính phủ, để triển khai dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp, SpaceX phải đặt trạm gateway trên lãnh thổ Việt Nam, phải bảo đảm tất cả lưu lượng do thuê bao vệ tinh tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam đều đi qua các trạm này và kết nối vào mạng viễn thông công cộng trong nước.

Đến tháng 4/2025, Starlink nhận giấy phép thí điểm từ Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Việt Nam đồng ý thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh. Starlink được triển khai 4 trạm gateway với tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối.

Trọng Đạt